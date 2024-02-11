شرح وتحميل لعبة الباركور لهواتف الأندرويد والآيفون.. فيكتور باركور

لعبة Vector أو فيكتور هي لعبة مغامرة رائعة تتمثل قصتها في الركض المستمر وخوض المغامرات الرائعة من خلال تجنب السقوط أو التعثر حتى لا يتم القبض عليك من قبل أحد أفراد المجموعة الإجرامية التي تقوم بملاحقتك من أجل إعادتك مرة أخرى للمختبرات الخاصة بهذه المجموعة الإجرامية، حيث يجب عليك القفز والتسلق والقيام ببعض الحركات خلال مغامرة الركض وصولاً إلى خط النهاية مع الحرص بالطبع على تجنب العقبات التي تواجهك خلال طريقك إلى خط النهاية، حيث أن هذا اللعبة تدخلك في عالم المغامرة والغموض وقصة اللعبة مثيرة للغاية تدفعك للركض ومحاولة عدم اللحاق بك حتى لا يتم القبض عليك.

تتحدث اللعبة بكل بساطة عن شخص يواجه مجموعة إجرامية خطيرة تحاول القبض على شخصية فيكتور الذي استطاع الهرب من المختبرات الخاصة بهم، حيث أن هناك الكثير من أنواع الأسلحة التي تستخدمها العصابة من أجل القضاء على فيكتور، ولحسن الحظ ستجد أن فيكتور الشخصية التي ستلعب بها يمتلك مهارات كثيرة مثل الركض بسرعة والقفز والتسلق والقيام بالعديد من الحركات من أجل تجنب ضربات الأعداء أثناء طريقه إلى خط النهاية، ودورك في هذه اللعبة أن تعيش دور البطل من خلال القيام بالعديد من الحركات والمهارات الاحترافية في محاولة الهرب من هذه العصابة الخطيرة، كما هو الوضع في أفلام الأكشن وأفلام الحركة.

لعبة فيكتور هي لعبة باركور تجعلك تعيش أجواء المغامرة والمطاردة من قبل الأعداء، حيث يتعين عليك القفز والركض بسرعة وتسلق الجدران من أجل تجنب القبض عليك من قبل أفراد العصابة الذين يواصلون ملاحقة فيكتور حتى خط النهاية، قم باتباع أسلوب نينجا المدينة الذين يكرسون حياتهم للباركور.

تجربة اللعب على لعبة فيكتور باركور

حسناً يعتبر التحكم في شخصية فيكتور أكثر سهولة ولكن يجب عليك التركيز عندما تواجهك العقبات طوال طريقك إلى خط النهاية، واعمل على تجنبها حتى لا يتم القبض عليك، حيث توفر لك اللعبة تحكم كامل في إتقان وتأدية الحركات الاحترافية أثناء الركض، وسيتمكن اللاعبين الأكثر مهارة فقط من الحصول على نجوم جميع المسارات لذلك يجب عليك أن تكون أحد اللاعبين المهاريين.

تأتي اللعبة برسومات مثل ألعاب النينجا بالأبيض والأسود ولكن توفر للمستخدمين تجربة لعب واقعية جداً، حيث أن الرسومات عالية الجودة وتمنح المستخدمين تجربة لعب واقعية رائعة للغاية، وفيما يخص المسارات فهناك الكثير منها داخل اللعبة بمجرد أن تنتهي وتنجح في المسار الأول ستتوجه إلى المسار الآخر على الفور، ومع تقدمك في اللعب ستجد أن اللعبة أصبحت صعبة بعض الشيء لذلك يجب عليك التركيز جيداً في العقبات التي ستواجهك خلال الطريق ستجد منها الكثير مع تقدمك في المستوى.

من الأمور الرائعة لهذه اللعبة أيضا أنها متوفرة بشكل مجاني ولا تحتاج من المستخدمين أي مصاريف أو رسوم كما أنها متوفرة لجميع أنظمة الهواتف سواء الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد أو بنظام الـ ios.

فيما يخص طريقة اللعب على لعبة فيكتور باركور تتيح لك اللعبة التحكم الكامل في شخصية فيكتور من أجل الركض هرباً من الأعداء حتى تصل إلى خط النهاية، حيث يجب عليك تجنب العقبات كما ذكرنا من خلال القفز والتسلق وما إلى ذلك، وذلك من خلال السحب فقط على الشاشة للأعلى لكي تتمكن من القفز، كما يجب عليك السحب لأعلى لكي تقوم بالتسلق على الجدران، بينما تقوم بالسحب لأسفل من أجل تجنب الجدران العالية حتى تقوم بالانزلاق أسفل هذه الجدران لكي لا يتم القبض عليك، كما يجب عليك العلم أنه فور التعثر في إحدى هذه العقبات مثل البراميل أو السقوط و حتى تأدية حركة حركة بالخطأ ستجد أن العصابة قامت بالقبض عليك على الفور لذلك يجب عليك التركيز جيداً.

تتمتع لعبة فيكتور بالكثير من المميزات الرائعة التي تجعلها أفضل لعبة مقارنة بألعاب الركض الأخرى، حيث أن اللعبة تتمثل في الجري فوق أسطح المباني دون توقف أو التعثر او السقوط في الهوة، تماماً مثلما هو الحال في لعبة “Canabalt” بنفس الطريقة ولكن الاختلاف يكمن في مظهر اللعبة والشخصيات داخلها فهي كما ذكرنا رسوماتها مثل ألعاب النينجا بالأبيض والأسود ولكن أكثر واقعية، ومن أبرز المميزات الأخرى.

مميزات لعبة فيكتور باركور للهاتف

تتميز اللعبة برسوماتها الأكثر واقعية وكذلك قصتها التي تميل إلى الحقيقة بشكل كبير.

سلسة ومرنة ويمكن الاعتياد على التحرك من خلال الاستمرار في اللعب والتعرف على العقبات التي تواجهك أثناء طريقك إلى خط النهاية.

سهولة التحكم في شخصية فيكتور في الركض والقفز والتسلق وتأدية الحركات الأخرى.

من أفضل ألعاب المغامرات التي يمكنك تحميلها على هاتفك المحمول.

متاحة بشكل مجاني بدون أي رسوم أو مصاريف للمستخدمين.

يمكن تحميلها بكل سهولة من متجر جوجل بلاي لمستخدمي هواتف الأندرويد ومن متجر آب ستور لمستخدمي هواتف الأيفون.

حجم اللعبة مناسب مع الهواتف ذات الإمكانيات الضعيفة سواء الأندرويد أو الأيفون.

ملحوظة: تحتاج لعبة فيكتور باركور إلى نظام تشغيل أندرويد 6 أو أعلى حتى تتمكن من اللعب بكل سلاسة وسهولة.