شرح وتحميل لعبة الألغاز الصعبة Flashback

ألعاب الألغاز أصبحت متوفرة بكثرة ومتاحة أمام المستخدمين على المتاجر الإلكترونية الخاصة بالهواتف الذكية سواء متجر جوجل بلاي أو متجر آب ستور، ونظراً لذلك نجد أن كثيراً من المستخدمين يبحثون عن ألعاب ألغاز جديدة بمعنى أن تحتوي على ألغاز جديدة وفريدة من نوعها غير الألغاز المعتادة مثل تحريك جزء من شكل رياضي ليكتمل أو إيجاد الجزء المفقود من الصورة لتكتمل، وإذا كنت تبحث عن ألغاز جديدة تماماً فيمكنك استكشاف لعبة Flashback لعبة الألغاز الصعبة.

لعبة Flashback أو فلاش باك لعبة الألغاز الصعبة تعتبر واحد من أهم ألعاب الألغاز التي اكتسبت شهرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة نظراً لما تقدمه للمستخدمين من ألغاز جديدة متنوعة وكثيرة، حيث تم تصميم اللعبة بشكل احترافي من قبل الشركة المطورة من أجل تطوير مهارات المستخدمين في التفكير وتنمية القدرة لديهم على استنتاج أفضل الحلول المناسبة للتخلص من المشاكل التي تواجه الشخصيات داخل اللعبة.

لعبة فلاش باك الألغاز الصعبة تقوم على تطوير عقل المستخدم وتساعدك على تدريب وتحسين مهارات التفكير لديك دون أدنى شكل، حيث أن هذه اللعبة الجديدة تعتبر ممتعة ومثيرة للغاية وسهلة الفهم، كما أنها مناسبة مع جميع الفئات العمرية من المستخدمين بما يعني أنه يمكنك تحميلها على هاتف طفلك أيضا لكي تساعده على حل الألغاز الصعبة بحيث تنمي قدراته الفكرية.

إذا كنت تبحث عن لعبة مختلفة تماماً وجديدة بشكل كامل فيمكنك البدء في اللعب على فلاش باك فهي تقدم لك مئات الألغاز المتنوعة، وبمجرد أن تنتهي من اللغز الأول ستبدأ الألغاز الذهنية بالعرض بشكل تدريجي لغزاً بعد لغز، حيث تمنحك اللعبة تجربة لعب فريدة من نوعها مع الكثير من الألغاز وألعاب العقل التي قد تحتاجها في أوقات فراغك، وكل ما عليك فقط العثور على الأدلة في كل لغز لكي تنجح وتنتقل إلى اللغز الآخر، والرائع في الأمر أن اللعبة تقوم على الرسوم الكرتونية المتحركة عالية الجودة، بالإضافة إلى المستويات الإبداعية حيث تبدأ المستويات من السهلة إلى الصعبة وكل ما عليك فعله هو العثور على الأدلة في كل لغز والإجابة الحقيقية.

تجربة اللعب داخل فلاش باك

حسناً كما ذكرنا تحتوي اللعبة على الكثير من الألغاز الجديدة والصعبة جداً بالتالي يجب عليك حل جميع الألغاز، وتساعدك هذه اللعبة على تمرين عقلك من خلال العثور على الأدلة والإجابات الحقيقية وراء كل لغز وحله، حيث يمكنك اللعبة بشكل يومي لاختبار عقلك من خلال اللعب في مستويات أكثر صعوبة.

تحتوي اللعبة على الكثير من السيناريوهات والألغاز وتمنحك فرصة جديدة لاكتشاف عالم الغموض، فعلى سبيل المثال توجد بعض الألغاز السهلة التي ستجد إجابتها أمامك من خلال الاطلاع على الصور ولكن بعد وقوع الجريمة أو الحادث، حيث تتمثل اللعبة في اكتشاف الأدلة المتعلقة بالجرائم الكرتونية والحوادث مثل حوادث المرور والحوادث المفاجئة وما إلى ذلك، وكل ما عليك فعله هو اكتشاف الحقيقة لحل هذا اللغز إما كانت جريمة بالفعل او كانت حادثة فقط، ستجد هناك الكثير من الألغاز المشابهة والتي يمكنك البحث فيها جيداً وربما تعتقد أن اللعبة بهذا الشكل سهلة ويمكن اللعب عليها بالعكس تماماً، حيث أن معظم الألغاز في اللعبة معقدة للغاية وتحتاج إلى تحسين مهاراتك العقلية والفكرية من أجل اكتشاف الحقيقة.

يمكنك التحكم في الوقت الخاص بمدة عرض اللغز حتى تتمكن من حل اللغز، حيث يمكنك إيقاف اللعبة لعدة دقائق لكي تتمكن من معرفة الإجابة الحقيقية كما يمكنك الحصول على المساعدة من خلال خيار التخطي إذا كان اللغز صعباً عليك، أو يمكنك الحصول على مساعدة أصدقائك بالتأكيد لحل الألغاز الصعبة.

مميزات لعبة فلاش باك الألغاز الصعبة

كما ذكرنا بالأعلى أن اللعبة تمحنك الفرصة لاختبار قدراتك العقلية ويمكنك اختبار عقلك بشكل مستمر من خلال البقاء في اللعبة واستكمال الألغاز الصعبة، والرائع في الأمر أن اللعبة تأتي برسوم كرتونية متحركة بحيث تجعلك متحمس لحل الألغاز من خلال رؤية اللغز بشكل واضح وكرتوني أمامك، بالتالي لن تشعر بالملل أبداً عندما تلعب عليها، وهناك الكثير من المميزات الرائعة التي يمكنك استكشافها على اللعبة ومن أبرزها.

هناك الكثير من الشخصيات المختلفة التي تقوم بتجسيد الألغاز أمامك حتى تتمكن من الاستمتاع بتجربة اللعب.

يوجد الكثير من الألغاز التي تبدأ من المستويات السهلة وصولاً إلى المستويات الصعبة.

تساعدك اللعبة على قضاء وقت ممتع سواء كنت بمفردك أو مع أصدقائك أو مع أفراد أسرتك.

تساعدك اللعبة على تنمية قدراتك الفكرية والمعرفية من خلال الألغاز المتنوعة والكثيرة.

لعبة فلاش باك متوفرة بشكل مجاني تماماً بدون أي رسوم أو مصاريف.

متوفرة على متجر جوجل بلاي لمستخدمي هواتف الأندرويد وعلى متجر آب ستور لمستخدمي هواتف الآيفون.

حجم اللعبة مناسب مع الهواتف ذات الإمكانيات الضعيفة.

يمكنك التحكم في الوقت أثناء الألغاز بحيث يمكنك إيقافه من أجل معرفة الحل المناسب حتى لا تخطئ.

تأتي اللعبة برسوم كرتونية متحركة ورسومات عالية الجودة من أجل توفير تجربة لعب أفضل.

تساعدك اللعبة على تدريب دماغك وتنمية مهارات التفكير لديك من خلال اختبارات الذكاء والألغاز التي تحتاج إلى قدرات إدراكية وفكرية عالية.