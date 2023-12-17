شرح وتحميل تطبيق WTMP للأندرويد والأيفون.. تمتع بأكبر قدر من الحماية والخصوصية

توسيع نطاق الخصوصية والحصول على أكبر قدر من الحماية من المتطفلين أمر ضروري في زمننا الحالي، حيث أن الكثير من الأشخاص يقومون باستخدام هواتف مستخدمين آخرين بدون الحصول على إذن منهم بالتالي يعتبر الأمر تطفل، وفي هذه الحالة يجب عليك حماية هاتفك من المتطفلين سواء كانوا أقربائك أو أصدقائك وهنا يأتي دور تطبيق WTMP.

يوجد الكثير من التطبيقات والبرامج التي توفر لنا الحماية والحصول على أكبر قدر من الخصوصية ضد المتطفلين، ولكن يعتبر تطبيق WTMP واحداً من أفضل التطبيقات والبرامج التي تساعدك في حماية هاتفك المحمول من المتطفلين والسارقين أيضا، نظراً لأنه يوفر لك طرق كثيرة للحصول على أكبر قدر من الخصوصية وأكبر قدر من الحماية ضد المتطفلين والسارقين.

إذا كنت تقوم باستخدام هاتفك في مكان عام وقمت بتركه على الشاحن وحاول شخص آخر إمساك هاتفك المحمول أو فصله من الشاحن يقوم التطبيق على الفور باتباع طرق الحماية الرائعة من أجل إنذارك بمحاولة الإمساك بهاتفك المحمول أو محاولة نزعه من الشاحن، وذلك من خلال إطلاق الإنذار فور لمسه من قبل شخص آخر، وليس ذلك فقط بل يقوم التطبيق أيضا بالتقاط الصور من خلال الكاميرا الأمامية في هاتفك المحمول لأي شخص يقوم بلمس الهاتف بدون الحصول على إذنك.

بمجرد أن يقوم الشخص الآخر بمحاولة فتح الهاتف الخاص بك بدون الحصول على إذنك فإن التطبيق يقوم بتطبيق أساليب الحماية التي يوفرها لك بشكل مجاني تماماً، حيث يقوم التطبيق بإطلاق إنذار عند فصل الهاتف من على الشاحن، وهذا الإنذار يكون صوته عالي لتتمكن من سماعه أينما كان الهاتف المحمول، وفي حالة حاول أحد ما فتح الهاتف الخاص بك بدون الحصول على إذنك فإن التطبيق يقوم بالتقاط صور بشكل خفي عبر استخدام الكاميرا الأمامية في هاتفك المحمول، بحيث يمكنك التعرف على الشخص الذي حاول أن يفتح هاتفك بدون علمك، وليس ذلك فقط بل يقوم التطبيق أيضا بعرض الصور فور فتح الهاتف ويعرض لك كافة التفاصيل الأخرى، مثل تاريخ فتح الهاتف بالساعة والدقيقة والثانية ويعرض لك أيضا التطبيق ماذا كان الشخص المتطفل يفعل في هاتفك، حيث يقوم التطبيق بعرض تفاصيل كثيرة عن الشخص المتطفل الذي حاول أن يفتح هاتفك المحمول لكي تتمكن من معرفة كل ما قام به هذا الشخص على هاتفك.

يتيح لك تطبيق WTMP — Who touched my phone الكثير من وسائل الحماية التي يمكنك تطبيقها على هاتفك المحمول عند ترك الهاتف الخاص بك سواء في الأماكن العامة أو تركته بجانبك وحاول شخص آخر فتح الهاتف بدون علمك، وهذا التطبيق يعتبر وسيلة رائعة للحصول على أكبر قدر من الخصوصية والحماية في زمننا الحالي الذي يعتبر فيه فتح الهواتف والتطفل عليها أمر عادي، ولكن مع تطبيق WTMP لن يكون الأمر سهل بالنسبة للأشخاص المتطفلين.

إذا كنت في مكان عام وتركت هاتفك على الشاحن سيكون التطبيق وسيلة رائعة لحماية هاتفك من السرقة، حيث يمكنك تفعيل خيار إطلاق الإنذار فور نزعه من على الشاحن، بالتالي أي شخص يقوم بفصل الهاتف من الشاحن سيقوم التطبيق على الفور بإطلاق الإنذار بصوت عالي جداً ولن يتمكن السارق من فعل أي شيء حينها، كما أن التطبيق يوفر لك العديد من النغمات التي يمكنك استخدامها في الإنذار، ويمكنك اختيار أي نغمة تنال إعجابك داخل التطبيق بشكل مجاني تماماً.

يقوم تطبيق WTMP بتخزين الصور التي يلتقطها للأشخاص المتطفلين الذين حاولوا فتح هاتفك المحمول بدون الحصول على إذنك داخل التطبيق نفسه، ولكن لن تحتاج إلى فتح التطبيق للاطلاع على الصور بل يمكنك رؤية الصور فور فتح الهاتف الخاص بك في الشاشة، وذلك من أجل التسهيل على المستخدمين وتوفير لهم تجربة استخدام أفضل.

الكثير من المستخدمين من جميع أنحاء العالم قاموا بتحميل التطبيق على هواتفهم المحمولة من أجل الحصول على الحماية والخصوصية، ويمكنك تحميله أيضا على هاتفك المحمول وتطبيق وسائل الأمان لديك لحماية هاتفك من التطفل والسرقة، حيث أن التطبيق متوفر على متجر جوجل بلاي لمستخدمي هواتف الأندرويد بشكل مجاني تماماً ولا يحتاج التطبيق لأي مصاريف او رسوم، كما أنه متوفر أيضا على متجر آب ستور لمستخدمي هواتف الآيفون، ويحتوي التطبيق على العديد من المميزات الرئيسية التي يمكنك الاستفادة منها.

مميزات تطبيق WTMP

يحتوي التطبيق على وسائل أمان رائعة للغاية يمكنك تطبيقها فور تحميل التطبيق لحماية هاتفك من التطفل والسرقة.

يوفر التطبيق لمستخدميه إمكانية اختيار نغمة الإنذار المناسبة من بين عدة نغمات أخرى متاحة بشكل مجاني أيضا.

ميزة إطلاق الإنذار الرئيسية يتيحها لك التطبيق في حالة نزع هاتفك من الشاحن.

ميزة التقاط الصور الرئيسية يوفرها لك التطبيق للأشخاص المتطفلين الذين يقومون بمحاولات فتح الهاتف الخاص بك.

يأتي التطبيق بشكل مجاني تماماً ولا يحتاج من المستخدمين دفع أي رسوم أو مصاريف.

متوفر على متجر جوجل بلاي لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل الأندرويد، وعلى متجر آب ستور لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل الـ IOS.

حجم التطبيق صغير ومناسب مع كافة الأجهزة.

يأتي التطبيق بواجهة استخدام سهلة للغاية يمكن للجميع التعامل معه بكل بساطة.

تطبيق WTMP مناسب لجميع الفئات العمرية من المستخدمين.