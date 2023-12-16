شرح وتحميل تطبيق Retouch لإزالة الأشياء من الصور عبر الـ AI.. للأندرويد والآيفون

يوجد الكثير من التطبيقات المتخصصة في تحرير الصور وإجراء التعديلات عليها، وهذه التطبيقات لديها اهتمام خاص من قبل المصورين وهواة التصوير من المستخدمين، خاصة الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أساسي في حياتهم، وأصبح يوجد الآن العديد من التطبيقات التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحرير الصور وإجراء التعديلات عليها بشكل احترافي، ومن أهم هذه التطبيقات نجد تطبيق Retouch.

تطبيق Retouch أو تطبيق إزالة الأشياء من الصور عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، هو تطبيق رائع للغاية يمكنك من خلاله إزالة كل الأشياء الغير مرغوب فيها من الصور الخاصة بك، سواء كنت ترغب في إزالة أشخاص غير مرغوب فيهم أو الأشياء المزعجة التي تظهر في الصور الخاصة مثل الأحجار والكائنات الأخرى، حيث يمكنك التعديل على الصور الخاصة بك وإزالة كل ما هو غير مرغوب في ظهوره بالصور الخاصة بك، بحيث يمكنك مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكل سهولة.

تطبيق Retouch

هو أداة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذه الأداة تساعدك في إزالة كل الأشياء المزعجة من الصور الخاصة بك، في بعض الأحيان نقوم بالتقاط صور مع بعض الأشخاص وهي الصور الجماعية، ولكن نرغب في إزالة بعض الأشخاص الذين ظهروا في الصورة سواء عن طريق الخطأ أو بقصد، أو عندما تقوم بالتقاط صورة لوحدة وتجد أن هناك شخص ما ظهر في الصورة نفسها سواء عن طريق الخطأ أو بقصد، بالتالي هنا يأتي دور تطبيق Retouch الذي يمكنك من خلاله إزالة كل ما هو غير مرغوب فيه من الصور الخاصة بك، بحيث تبدو الصور أكثر جمالاً وتألقاً ويمكنك بعد ذلك مشاركة الصور على السوشيال ميديا.

أدوات تحرير أخرى بتطبيق Retouch

حسناً لا يقتصر هذا التطبيق على إزالة الأشياء من الصور الخاصة بك فقط، بل يمكنك استخدامه بكل سهولة في تحرير الصور أيضا، فعلى سبيل المثال يوفر لك التطبيق العديد من خيارات التحرير الرائعة بداخله، حيث يمكنك إزالة الشوائب أيضا والعيوب التي تظهر في الصور الخاصة بك، حيث يمكنك إزالة حب الشباب من الصور مثل صور السيلفي، ويمكنك إخفاء التجاعيد من وجهك إذا كانت لديك بالفعل ويمكنك أيضا إخفاء الهالات السوداء بحيث جعل الصورة الخاصة بك احترافية وخالية من العيوب تماماً، وكل ذلك بضغطة زر واحدة فقط بما أن التطبيق يعتمد في عمله على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يوفر لك التطبيق أيضا خيار قص الصور نفسها دون التأثير عليها بشكل سلبي مطلقاً، حيث يمكنك قص الصورة بحيث تكون ملائمة من حيث الحجم عندما تقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل انستجرام وفيسبوك وتويتر وغير ذلك، حيث يمكنك الحصول على صورة خاصة بك ذات بشرة مثالية ونقية وخالية من العيوب ويمكنك بعدها استخدامها بحسب رغبتك.

يمكنك معاينة التغييرات التي تقوم بإجرائها على الصور الخاصة بك داخل التطبيق، وهذا الأمر تم توفيره من أجل التسهيل على المستخدمين وللحصول على تجربة استخدام أفضل، وبعد أن تقوم بمراجعة التغييرات التي أجريتها يمكنك حفظ الصورة في هاتفك المحمول أو مشاركتها على الفور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقوم التطبيق بعرض منصات التواصل الاجتماعي على الفور بعد الانتهاء من التغييرات التي أجريتها على صورك.

يعتبر تطبيق Retouch واحداً من أهم التطبيقات الخاصة بتحرير الصور وتعتبر أداة رائعة للمصورين المحترفين الذين يقومون بأعمال التصوير من أجل إزالة العيوب من الصور وإزالة الأشياء الغير مرغوب فيها من الصور نفسها، كما أن التطبيق يحتوي على العديد من المميزات الأخرى التي يمكن الاستفادة منها بالفعل، والأهم من كل ذلك أن التطبيق يأتي بشكل مجاني تمماً ولا يحتاج من المستخدمين دفع مصاريف او رسوم.

هناك أكثر من 10 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم قاموا بتحميل التطبيق على هواتفهم المحمولة منهم مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل الأندرويد، والتي تعمل بنظام تشغيل الـ IOS، جميعهم استفادوا من الخدمات والأدوات التي يقدمها التطبيق في تحرير الصور وإجراء التعديلات عليها، ويمكنك الانضمام لهؤلاء المستخدمين من خلال تحميل التطبيق على هاتفك المحمول والاستفادة من الخدمات وأدوات التحرير التي يوفرها لك التطبيق بشكل مجاني تماماً.

مميزات تطبيق Retouch

متوفر على متجر جوجل بلاي لمستخدمي هواتف الأندرويد وعلى متجر آب ستور لمستخدمي هواتف الآيفون.

متوفر بشكل مجاني تماماً ولا يحتاج من المستخدمين دفع رسوم أو مصاريف.

حجم التطبيق مناسب خاصة مع الأجهزة ذات الإمكانيات المتوسطة والضعيفة.

يحتوي التطبيق على العديد من الأدوات الخاصة بتحرير الصور ويمكنك استخدامها لتعديل صورك.

يتيح لك التطبيق حفظ الصور على هاتفك المحمول أو مشاركتها على الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

يتيح لك التطبيق الميزة الرئيسية بشكل مجاني وهي إزالة الأشياء من الصور الخاصة بك وإزالة الشوائب وحب الشباب وتنقية البشرة وما إلى ذلك.