شرح وتحميل تطبيق Metal Detector لكشف المعادن والكنوز للأندرويد والايفون

تطبيق Metal Detector يعتمد على جهاز استشعار مغناطيسي Megantic Field لاكتشاف المعادن في محيطك، حيث يمكن لهذا التطبيق الكشف عن جميع الأشياء المعدنية القريبة منك في نطاق 30 سم، مما يسهل عليك العثور على أي شيء معدني قد تكون قد فقدته، بما في ذلك المعادن الثمينة مثل الذهب أو الفضة أو حتى الأجهزة الالكترونية كالهواتف المحمولة والساعات الذكية.

تحميل تطبيق Metal Detector لكشف المعادن والكنوز:

يمكن لجميع المستخدمين من حاملي الهواتف الذكية سواء كانت تعمل بنظام تشغيل آيفون أو اندرويد تنزيل تطبيق “Metal Detector” من متجر “جوجل بلاي” الخاص بالهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد، أو متجر “آبل ستور” الخاص بالهواتف التي تعمل بنظام تشغيل “IOS”، فليس عليك سوى الدخول إلى المتجر الخاص بك وكتابة اسم التطبيق أو من خلال النقر على الروابط السابقة و الاستمتاع تجربة هذا التطبيق المميز والرائع.

يستخدم تطبيق Metal Detector جهاز استشعار مغناطيسي لقياس قوة المجال المغناطيسي وتحويل الجهاز إلى كاشف للمعادن، حيث يتيح لك البرنامج البحث عن المجال المغناطيسي المحيط أو الموجات الإلكترونية أو تطبيق الكشف عن المعادن مثل الحديد والصلب.

عندما يكون معدن قريبًا، يزيد مستوى المجال المغناطيسي المسجل من قبل الكاشف.

يقدم التطبيق قراءات دقيقة ورسوم بيانية للمجال المغناطيسي ويتيح لك اكتشاف المعادن بطريقة سهلة، كما يمكن استخدامه للعثور على الأجهزة الإلكترونية المخفية مثل الكاميرات والهواتف المحمولة وأدوات الكشف عن المعادن.

تطبيق “Metal Detector” يحول جهاز الأندرويد الخاص بك إلى كاشف معادن بديل، حيث يجب أخذ العلم بأنه في حالة وجود مغناطيس (وهي حالة شائعة)، قد يعمل التطبيق بشكل غير متسق أو حتى قد لا يعمل على الإطلاق.

عند فتح التطبيق على هاتفك المحمول، ستظهر لك مؤشر لكاشف المعادن، حيث يسهل فهم كيفية استخدام التطبيق من خلال التعليمات والصور التوضيحية المرفقة مع التطبيق؛ كل ما عليك فعله هو وضع جهازك بالقرب من أي شيء يحتوي على معدن لمراقبة كيفية عمل المقياس.

في قسم الإعدادات، يمكنك تفعيل الصوت لينبهك عندما تكون قريبًا من أي شيء يحتوي على مادة معدنية.