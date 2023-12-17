شرح وتحميل تطبيق Ghost Detector لكشف الاشباح للأندرويد والايفون

تطبيق Ghost Detector هو تطبيق يمكنك من استكشاف الكائنات المرعبة من حولك وفي جميع الأماكن، حيث بعد تنزيل البرنامج وتشغيله، يتطلب منك منحه الإذن للوصول إلى الكاميرا لضمان عمله بفعالية.

من خلال هذا البرنامج، يمكنك الاستماع إلى أصوات الأشباح ومشاهدتها، ويوفر لك القدرة على التقاط صور للأشباح باستخدام زر الكاميرا المتوفر داخل الرادار.

البرنامج يعتبر رائعًا وممتعًا للبحث عن الأشباح، كما يُمكن استخدامه للمزاح مع الأصدقاء وإحراجهم، مما يتيح لك قضاء وقت ممتع ومسلي.

تحميل تطبيق Ghost Detector لكشف الاشباح:

يمكن لجميع المستخدمين من حاملي الهواتف الذكية سواء كانت تعمل بنظام تشغيل آيفون أو اندرويد تنزيل تطبيق “Ghost Detector” من متجر “جوجل بلاي” الخاص بالهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد، أو متجر “آبل ستور” الخاص بالهواتف التي تعمل بنظام تشغيل “IOS”، فليس عليك سوى الدخول إلى المتجر الخاص بك وكتابة اسم التطبيق أو من خلال النقر على الروابط السابقة و الاستمتاع تجربة هذا التطبيق المميز والرائع.

إذا كنت من عشاق قصص الغموض والإثارة الرعب، فقد تجد تجربة مثيرة حقًا في استكشاف وجود الأشباح من حولك، فإذا كنت تتطلع إلى استكشاف مختلف غرف منزلك أو أي مكان آخر بحثًا عن هذه الظواهر الخارقة، فإن تطبيق Ghost Detector هو الحل المثالي.

لتشغيل Ghost Detector، لا تحتاج إلى تسجيل اشتراك أو تسجيل دخول في التطبيق أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، كل ما عليك فعله هو الانتظار لبضع ثوانٍ لإعادة تعيين مستشعراته، بعد هذه الخطوة البسيطة، يمكنك البدء في الاستمتاع بتجربة مثيرة على التطبيق.

عندما تبدأ المغامرة الشيقة في Ghost Detector، ستتحول شاشة هاتفك إلى جهاز لاكتشاف الأشباح، للتعرف على هذه الأشباح، يكفي أن تتجول في الفضاء الذي تتواجد فيه وتحرك هاتفك الذكي دون أي حركة مفاجئة.

بهذه الطريقة، ستكتشف وجود “كائنات غريبة”، وستتاح لك الفرصة لطرح مجموعة من الأسئلة باستخدام خيارات الاختبار التي يقدمها التطبيق.

Ghost Detector هو تطبيق مثير حقًا يمكنك من التفاعل مع البيئة لاكتشاف بعض الظواهر الخارقة في محيطك.