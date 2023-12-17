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شرح وتحميل تطبيق FaceLab لرؤية نفسك كيف ستصبح عندما تكبر للأندرويد والايفون

ماريا الأحمد

تطبيق “FaceLab” هو تجربة فريدة ومسلية تضيف لمظهرك تغييرات تظهر لك كيف ستكون صورتك عندما تتقدم في العمر وتصبح عجوزًا.

إذا كنت تتطلع إلى استكشاف شكلك بعد مرور ثلاثين سنة أو أكثر، يمكنك استخدام هذا التطبيق لتجربة النتائج المدهشة.

يقوم التطبيق بإضافة تجاعيد حول العيون والجبين، ويقوم بتغيير لون الشعر إلى الرمادي، بالإضافة إلى تحولات في ملامح الوجه وغيرها من التفاصيل الدقيقة التي تعزز واقعية النتيجة، كما يوفر التطبيق تجربة مسلية جداً تمكنك من الضحك وقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء.

تحميل تطبيق FaceLab لرؤية نفسك كيف ستصبح عندما تكبر:

يمكن لجميع المستخدمين من حاملي الهواتف الذكية سواء كانت تعمل بنظام تشغيل آيفون أو اندرويد تنزيل تطبيق “FaceLab” من متجر “جوجل بلاي” الخاص بالهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد، أو متجر “آبل ستور” الخاص بالهواتف التي تعمل بنظام تشغيل “IOS”، فليس عليك سوى الدخول إلى المتجر الخاص بك وكتابة اسم التطبيق أو من خلال النقر على الروابط السابقة و الاستمتاع تجربة هذا التطبيق المميز والرائع.

يتمتع التطبيق بجودة عالية للصور وتقنيات مونتاج احترافية، مما يجعل تصميم الصور واقعيًا للغاية، كما يمكنك أيضًا استخدام ملصقات واقنعة الوجه الخاصة بكبار السن لتخصيص شكلك المستقبلي.

يعرض التطبيق النتائج بشكل مقارنة “قبل وبعد”، حيث يمكنك تطبيق فلتر لتظهر نصف وجهك كبير السن بينما يظل النصف الآخر كما هو.

كما يقدم تجارب فكاهية مع تأثيرات وايماءات مضحكة تضيف للصور طابع الفكاهة.

ما يميز التطبيق هو واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، ومجموعة واسعة من الأقنعة والتأثيرات لكل الأعمار.

ببساطة، تطبيق “FaceLab” هو تجربة فكاهية مسلية وسهلة الاستخدام تجمع بين الابتسامة والإبداع في استكشاف مظهرك الذي ينتظرك في المستقبل.

فور الحصول على صورتك المتقدمة في السن، يمكنك حفظها بسهولة على ذاكرة جهازك ومشاركتها عبر أي شبكة اجتماعية مثبتة على جهازك، تقدم الإمكانية لك أيضًا التفاعل الممتع مع الصورة؛ حيث يمكنك ببساطة لمس الصورة لجعلها تسعل أو إظهار تعبيرات بالوجه.

تتيح النسخة المجانية من تطبيق FaceLab لك تحويل صورك لتظهر بشكل أكبر في السن بطريقة معتدلة، ولكن في حال فتحت خيارات إضافية (بتكلفة إضافية)، يمكنك جعل وجهك يظهر بمظهر أكبر بكثير.

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عن الكاتب:
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ماريا الأحمد

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