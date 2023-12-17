شرح وتحميل تطبيق FaceLab لرؤية نفسك كيف ستصبح عندما تكبر للأندرويد والايفون

تطبيق “FaceLab” هو تجربة فريدة ومسلية تضيف لمظهرك تغييرات تظهر لك كيف ستكون صورتك عندما تتقدم في العمر وتصبح عجوزًا.

إذا كنت تتطلع إلى استكشاف شكلك بعد مرور ثلاثين سنة أو أكثر، يمكنك استخدام هذا التطبيق لتجربة النتائج المدهشة.

يقوم التطبيق بإضافة تجاعيد حول العيون والجبين، ويقوم بتغيير لون الشعر إلى الرمادي، بالإضافة إلى تحولات في ملامح الوجه وغيرها من التفاصيل الدقيقة التي تعزز واقعية النتيجة، كما يوفر التطبيق تجربة مسلية جداً تمكنك من الضحك وقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء.

تحميل تطبيق FaceLab لرؤية نفسك كيف ستصبح عندما تكبر:

يمكن لجميع المستخدمين من حاملي الهواتف الذكية سواء كانت تعمل بنظام تشغيل آيفون أو اندرويد تنزيل تطبيق “FaceLab” من متجر “جوجل بلاي” الخاص بالهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد، أو متجر “آبل ستور” الخاص بالهواتف التي تعمل بنظام تشغيل “IOS”، فليس عليك سوى الدخول إلى المتجر الخاص بك وكتابة اسم التطبيق أو من خلال النقر على الروابط السابقة و الاستمتاع تجربة هذا التطبيق المميز والرائع.