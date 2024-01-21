شرح وتحميل تطبيق جوجل إيرث لهواتف الأندرويد والآيفون

إذا كنت تهتم باكتشاف الأماكن الجديدة وتحب الخوض في المغامرات والسفر وزيارة بعض الدول الأخرى، فيمكنك تحميل تطبيق يساعدك على اكتشاف الأماكن الجديدة في الدولة التي ستقصدها فيما بعد، فعلى سبيل المثال إذا كنت ترغب في السفر إلى نيوزيلندا وكنت لا تعرف البلاد جيداً وشوارعها والمناطق الشعبية والأثرية وما إلى ذلك، فيمكنك اكتشاف كل ذلك من خلال تطبيق جوجل إيرث Google Earth.

يعتبر تطبيق Google Earth أو بما يعرفه الكثير من المستخدمين بـ جوجل إيرث واحداً من أهم التطبيقات وأفضلها في التعرف على الأماكن الجديدة من خلال إلقاء نظرة ثاقبة وواضحة تماماً على المكان الذي ستتوجه إليه، وكما ذكرنا أنه في حالة الرغبة في السفر إلى الخارج وكنت ترغب في التوجه إلى دولة لا تعرفها فيمكنك استخدام جوجل إيرث للتعرف على شوارع هذه البلاد، حيث يمكنك رؤية الشوارع كما هي على أرض الواقع ويمكنك الرؤية والتنقل بين الأماكن بكل سهولة، قم بالسحب فقط على الصورة لكي تقوم برؤية الشارع من بدايته وحتى نهايته، أو يمكنك الإطلاع عليه من الأعلى أو من خلال منظور آخر وكل ذلك عبر هاتفك المحمول فقط.

يتيح لك تطبيق جوجل إيرث استكشاف الأماكن في جميع أنحاء العالم من خلال الوصول إليها عبر الأقمار الصناعية الدقيقة، حيث يتيح لك التطبيق استكشاف الكرة الأرضية بشكل كامل من خلال استخدام العرض ثلاثي الأبعاد عبر هاتفك المحمول، بالإضافة إلى أنه يمكنك رؤية منزلك الذي تقيم فيه خلال الوقت الراهن أو حتى أماكن مختلفة في البلاد التي تعيش فيها أو التي تنوي زيارتها.

تشبه الخدمة التي يقدمها لك تطبيق جوجل إيرث الخدمة التي يقدمها لك تطبيق خرائط جوجل، إلا أن هناك بعض الاختلافات الصغيرة والتي تعتبر رائعة إلى حد ما، فعلى سبيل المثال يتيح لك تطبيق جوجل إيرث رؤية الشوارع الفرعية بعرض ثلاثي الأبعاد ويتيح لك سلاسة الاستخدام أثناء التحرك والسحب لرؤية الشارع بأكمله، والعديد من المميزات الأخرى التي تجعل التطبيق مختلفاً بعض الشي عن تطبيق خرائط جوجل، خاصة أن التطبيق يتيح لك نسخة مناسبة للهواتف المحمولة حيث يمكنك تحميل التطبيق على الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد والهواتف التي تعمل بنظام الـ IOS.

تفاصيل عن جوجل إيرث

يعتبر هذا التطبيق أحد التطبيقات التي تملكها شركة جوجل وتم إطلاقه من قبل الشركة في عام 2004 ولكن تم إنشاء التطبيق من قبل شركة كي هول وكان الإصدار الأول للتطبيق في عام 2001، وفي ذلك الوقت كان قد أطلق عليه اسم إيرث فيوور ثري دي، بعدها تم تطوير التطبيق من قبل شركة جوجل وتم إطلاقه مرة أخرى في نسخته المطورة في عام 2005 وأصبح اسمه جوجل إيرث وقامت شركة جوجل على الفور بشراء التطبيق.

يختص تطبيق جوجل إيرث في عرض الموقع الجغرافي لأي مكان تريده وتظهر النتائج التي تبحث عنها في شكل خرائط يتم عرضها بصورة ثلاثية الأبعاد 3D، ويتم التقاط الصور للمواقع الجغرافية من خلال الأقمار الصناعية ومن خلال الأنظمة الجغرافية الأخرى.

يتم تحديث البيانات في تطبيق جوجل إيرث بشكل مستمر فعلى سبيل المثال إذا طرأ تغيير في منطقة ما يتم عرض التغييرات التي حدثت أيضا، حيث أن الصور الخاصة بالموقع الجغرافية يتم تحديثها عن طريق الأقمار الصناعية بشكل دوري، يحتوي التطبيق أيضا على الكثير من المميزات التي تجعله التطبيق الأول والأفضل لاستكشاف الأماكن.

مميزات جوجل إيرث

مجاني تماماً ولا يحتاج من المستخدمين دفع أي رسوم أو مصاريف لاستخدامه.

يمكن تحميله على الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد من خلال متجر جوجل بلاي، وعلى الهواتف التي تعمل بنظام الـ IOS من خلال متجر آب ستور.

يتيح لك رؤية موقعك الجغرافي والمواقع الأخرى من حول العالم بعرض ثلاثي الأبعاد ومن زوايا مختلفة أيضا.

جوجل إيرث متوفر أيضا على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام الويندوز بالتالي يمكنك أيضا تحميله على جهازك واستكشاف الأماكن من حول العالم.

يضم الكثير من اللغات في حالة أردت تغيير اللغة سواء من العربية إلى الإنجليزية أو العكس مع الكثير من اللغات التي تناسبك فهو يحتوي على 40 لغة مختلفة.

حجم التطبيق صغير ومناسب مع الهواتف المحمولة خاصة الهواتف ذات الإمكانيات المتوسطة.

حصل التطبيق على تقييم عالي من قبل المستخدمين على متاجر تحميل التطبيقات على الهواتف.

يقوم التطبيق بتحديث البيانات الجغرافية بشكل مستمر حتى تتمكن من معرفة آخر التطورات في المناطق سواء إصلاحات في الطرق والمناطق وما إلى ذلك.