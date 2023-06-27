شرح برنامج Capcut.. أهم مميزاته وكيفية استخدامه بالخطوات

برامج تحرير الصور أصبحت متوفرة بشكل كبيرة لجميع منصات الهواتف المحمولة، وفي زمننا الحالي أصبح استخدام هذه البرامج والتطبيقات ضروري جداً بالنسبة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، سواء كان المستخدم يرغب في تحرير الصور الخاصة به ومشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل جذب الكثير من التفاعل، أو كان المستخدم يرغب في استخدام البرامج من أجل أداء الأعمال مثل عمل شعار للعلامة التجارية الخاصة به أو الترويج للمنتجات الخاصة به عبر استخدام أدوات التحرير الكثيرة مثل إزالة الخلفيات من صور المنتجات وما إلى ذلك.

من أكثر البرامج استخداماً والذي أصبح شائعاً خلال الفترة الأخيرة هو برنامج Capcut الذي أصبح البرنامج الأول من حيث الاستخدام، وربما تكون قد لاحظت أن هناك الكثير من مستخدمي منصة تيك توك خلال الفترة الأخيرة يقومون باستخدام هذا البرنامج من أجل إنتاج فيديوهات قصيرة رائعة واحترافية لمشاركتها مع المتابعين، حيث يساعدهم هذا البرنامج على إنتاج فيديوهات قصيرة تساعدهم على جلب الكثير من المتابعين وفي الوقت ذاته الحصول على على الكثير من التفاعلات على الفيديوهات.

ما هو برنامج Capcut

حسناً فكرة التطبيق تتمثل بكل بساطة في تحرير الصور وإنتاج الفيديوهات القصيرة ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك وانستجرام وغير ذلك، حيث أن هذا البرنامج يعتبر أداة التحرير المثالية بالنسبة للكثير من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، فهو يساعد المستخدمين على إنشاء محتوى جذاب وفريد من نوعه سواء تحرير الصور عبر الوصول إلى أدوات التحرير الكثيرة التي يوفرها التطبيق لمستخدميه، أو لإنتاج الفيديوهات القصيرة التي يمكن مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في بداية إطلاق التطبيق كان حينها متوفراً لمستخدمي الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام تشغيل ios فقط، ولكنه أصبح متوفراً الآن لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل الأندرويد أيضا، وإذا كنت تعمل عبر جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو جهاز اللاب توب فيمكنك الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالتطبيق والموجود على الإنترنت أيضا، حيث يمكنك استخدامه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك والبدء في تحرير الصور وإنتاج الفيديوهات القصيرة أيضا من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي عبر متصفح الإنترنت في جهازك.

مميزات تطبيق Capcut

يحتوي التطبيق على الكثير من المميزات الرائعة التي يمكن الاستفادة منها في عمليات تحرير الصور وإنتاج الفيديوهات، فضلاً عن أن التطبيق مجاني بالكامل ويمكن استخدامه على الهواتف المحمولة وعلى أجهزة سطح المكتب أيضا، ومن أبرز المميزات التي يضمها التطبيق.

مجاني ولا يحتاج من المستخدمين إلى أي مصاريف أو رسوم للاشتراك به.

يعمل على جميع منصات الهواتف المحمولة وعلى أجهزة سطح المكتب من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي عبر متصفح الإنترنت.

يأتي التطبيق بواجهة استخدام بديهية وسهلة للغاية يمكن للجميع التعامل معه بكل بساطة ولا يحتاج من المستخدمين سابق خبرة خاصة المبتدئين.

يساعدك التطبيق على إنشاء محتوى فريد من نوعه وجذاب يمكنك مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي.

تستطيع من خلال تطبيق Capcut تحرير الصور الخاصة بك وإنتاج الفيديوهات القصيرة بكل سهولة.

يحتوي التطبيق على الكثير من الفلاتر التي يمكنك تطبيقها على الصور، ويحتوي على الكثير من التأثيرات التي يمكنك تطبيقها على الفيديوهات بحيث تبدو أكثر احترافية.

يشمل التطبيق الكثير من خيارات وأدوات التحرير التي يمكنك استخدامها بشكل مجاني أيضا.

يمكنك حفظ الأعمال الفنية التي تقوم بها على ذاكرة تخزين جهازك أو يمكنك مشاركتها على الفور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أنه بمجرد الانتهاء من تحرير مشروع ما على التطبيق يقوم بعرض منصات التواصل الاجتماعي الشائعة في الشاشة لديك، من أجل مشاركتها على الفور.

حجم التطبيق صغير ومناسب مع الهواتف المحمولة، ويمكن تحميله من متجر جوجل بلاي لمستخدمي هواتف الأندرويد، بينما يمكن تحميله من متجر آب ستور لمستخدمي هواتف الآيفون.

كيفية استخدام تطبيق Capcut

الخطوة الأولى: تحميل التطبيق من متجر التطبيقات في هاتفك المحمول سواء من آب ستور أو من جوجل بلاي ستور، وبعدها تثبيت التطبيق على هاتفك وفتحه بعد ذلك.

الخطوة الثانية: إنشاء مشروع جديد وذلك من خلال الضغط على خيار “إنشاء مشروع جديد” أو علامة (+) الموجودة في الواجهة، وبعدها يمكنك اختيار نوع المحتوى الذي تريد إنشاؤه سواء كان فيديو أو صورة.

الخطوة الثالثة: إضافة المحتوى المُراد تحريره، حيث يمكنك إضافة المحتوى الذي تريده من خلال رفع الفيديو أو الصورة من معرض الصور في هاتفك، أو يمكنك أيضا تصوير فيديو مباشر عبر الكاميرا الموجودة في التطبيق، وبعدها يمكنك تحرير الفيديو بشكل أسرع.

الخطوة الرابعة: الآن في هذه الخطوة يجب عليك تحرير المحتوى الذي رفعته على التطبيق من خلال التنقل بين الأدوات والخيارات الكثيرة الخاصة بالتحرير والمتاحة لك بشكل مجاني على التطبيق، حيث يمكنك إزالة الخلفيات من الصور وتطبيق بعض الفلاتر على الصور ويمكنك الكتابة على الصور أو إضافة الملصقات على الصور بكل سهولة، وفيما يخص الفيديوهات يمكنك قص الفيديو وإزالة اللقطات الغير مرغوب فيها، ويمكنك تغيير الإطارات وإضافة المؤثرات البصرية على الفيديو بحيث يبدو أكثر احترافية، وهناك العديد من الخيارات الأخرى المتعلقة بالصور والفيديوهات يمكنك الوصول إليها أيضا بشكل مجاني وبكل سهولة لتحصل على نتائج مذهلة.

الخطوة الخامسة: في هذه الخطوة يمكنك إضافة الموسيقى إلى الفيديوهات حتى تبدو الفيديوهات الخاصة بك أكثر احترافية، ويمكن أن تفيدك هذه الميزة بشكل كبير إذا كنت تقوم بالترويج للمنتجات الخاصة بك، حيث يمكنك اختيار الموسيقى من مكتبة التطبيق الصوتية فهناك الكثير من الموسيقى التي يمكنك استخدامها من داخل التطبيق يوفرها لك التطبيق بشكل مجاني أيضا، أو يمكنك بكل بساطة استيراد الموسيقى من مكتبة هاتفك المحمول، حيث يمكنك اختيار المقطع الصوتي المُراد إضافته للفيديو وبعد ذلك يمكنك تحديد الجزء المُراد إضافته إلى الفيديو.

الخطوة السادسة: في هذه الخطوة ما عليك إلا تصدير المحتوى الذي قمت بتحريره عبر التطبيق، حيث يمكنك تصديره وحفظه على ذاكرة تخزين هاتفك المحمول، أو يمكنك فقط تركه داخل التطبيق فهو يقوم بحفظ الأعمال والمشروعات التي تقوم بها بداخله ويمكنك إيجاد المحتويات بكل سهولة عند الدخول إلى البرنامج فقط، أو يمكنك أيضا مشاركة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك أو انستجرام أو تويتر وما إلى ذلك.