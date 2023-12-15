شحن عملات تيك توك مجانا بدون رقم هاتف.. 7000 عملة من عملات تيك توك

مع الانتشار الواسع لمنصة الفيديوهات القصيرة تيك توك، يهتم الكثير من رواد الموقع بشحن عملات تيك توك مجانا 2023، وهي عملات افتراضية تستخدم في دعم صناعي ومقدمي المحتوى على tik tok، والتي يتم منحها لهم على سبيل الهدايا والمكافآت، في حين أن هناك بعض الطرق المدفوعة التي من خلالها يمكن شحن عملات تيك توك بمقابل مبلغ من المال، وهناك أيضا طرق مجانية لشحن عملات tik tok، وفي هذه المقالة نوضح لكم طريقة الحصول على عملات مجانية لشحن تيك توك أكثر من 7000 عملة.

شحن عملات تيك توك

شحن عملات تيك توك مجاناً

يبحث الكثير من مستخدمي منصة تيك توك عن الطرق المجانية التي من خلالها يمكن شحن الحساب بالعملات coins، ويمكنك الحصول عليها من خلال موقع تيك توك نفسه عن طريق تقنية Video Live Giveaways، وهي إحدى ميزات Tik Tok، حيث يمكن للمتابعين التبرع بعملات هدايا TikTok لصناع المحتوى على المنصة كشكل من أشكال الدعم، تأتي هذه العملات بأشكال مختلفة ولها تكاليف، وأسعار مختلفة نوضحها لكم في الفقرات التالية.

اربح عملات معدنية مقابل مقاطع فيديو TikTok Live

يمكنكم شحن عملات تيك توك من خلال استبدال الهدايا التي يتم الحصول عليها من خلال عرض المحتوى، او مشاهدة الفيديوهات القصيرة على التيك توك، وكل هدية لها سعر، وهذه الطريقة هي أفضل الطرق لربح عملات، وشحن حساب تيك توك مجانا، وهي طريقة جديرة بالثقة وآمنة لكسب مكافآت حقيقية بناءً على حساب TikTok الخاص بك.

الربح من تطبيق تيك توك Tik Tok

يمكن للمؤثرين ورواد منصة تيك توك كسب المال من خلال ربح الهدايا، والتي يمكن تحويلها، واستبدالها نقدًا بالدولار الأمريكي، ويمكن للمعجبين دعم منشئي المحتوى المفضلين لديهم من خلال منحهم هذه الهدايا، ولكن من المهم أن تتذكر أن شراء هدايا فيديو TikTok يتطلب إنفاق أموال حقيقية، ولإرسال عملات هدايا فيديو TikTok للبث المباشر، عليك معرفة كيفية شرائها وكيفية إرسالها، ويمكنك إرسال الهدايا على كل من مقاطع الفيديو المباشرة، ومقاطع الفيديو المعدة مسبقًا.

أسعار هدايا التيك توك TikTok بالتفصيل 2023

كما ذكرنا في الفقرة السابقة أن أسعار هدايا التيك توك TikTok تختلف حسب الهدية، وكل هدية لها سعر ونستعرض لكم أبرز الهدايا والمكافآت في المنصة الشهيرة تيك توك وأسعارها:

سعر الأسد 450 دولار أمريكي.

سعر احتفال التزحلق 450 دولار أمريكي.

سعر العربة الذهبية الرياضية 450 دولار أمريكي.

سعر فينيكس 390 دولار أمريكي.

سعر حلم آدم 390 دولار أمريكي.

سعر صاروخ 300 دولار أمريكي.

سعر القلعة الخيالية 300 دولار أمريكي.

سعر هتافات المشجعين 225 دولار أمريكي.

سعر سيارة السباق 180 دولار أمريكي.

سعر القفز بالمظلات 165 دولار أمريكي.

سعر الصقر 165 دولار أمريكي.

سعر الطبلة 150 دولار أمريكي.

سعر وسط النجوم 150 دولار أمريكي.

سعر رحلة غروب الشمس 150 دولار أمريكي.

وهذه هي أبرز الهدايا والمكافآت في تيك توك، واسعارها بالدولار الأمريكي.