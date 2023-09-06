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شاهد| معلم فنية سعودي يثير دهشة طلابه ويفاجئ الجميع بالرسم على السبورة بشكل احترافي

إيمان علي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، رسم معلم تربية فنية في المدينة المنورة، وهو يرسم صور معبرة للغاية على السبورة في أحد الفصول الدراسية، وقد جذب الرسم انتباه الطلاب، وتفاعل معه الكثيرين من النشطاء لما يمتلكه من مهارة رائعة.

شاهد| معلم فنية سعودي يثير دهشة طلابه ويفاجئ الجميع بالرسم على السبورة بشكل احترافي

مدرس فنية سعودي يحترف أداء عمله - مصدر الصورة المرصد

طارق السهلي معلم تربية فنية

وأجرت قناة العربية، مقابلة مع معلم التربية الفنية “طارق السهلي” الذي أكد خلال اللقاء أن الطلاب كانوا يشعرون بالملل، فقرر التعبير عن التربية الفنية بشكل مختلف خلال الحصة، وهنا فكر في جذب انتباه جميع الطلاب من خلال رسمة مميزة، وقد أعجب جميع الطلاب بالرسمة، وقاموا بالبدء في رسمها.

موهبة طارق السهلي

قال المعلم طارق أن لديه موهبة الرسم منذ أن كان بعمر 10 أعوام، وقد قام بتطوير موهبته، وعندما التحق بالجامعة قرر أن يدخل قسم التربية الفنية، وبالفعل نجح وأصبح طالب متميز في ذلك المجال.

- صورة 1 - شاهد| معلم فنية سعودي يثير دهشة طلابه ويفاجئ الجميع بالرسم على السبورة بشكل احترافي

معلم يخطف الأنظار برسوماته

أكد المعلم أن الرسمة على السبورة قد أعجبت الطلاب بشكل كبيرة، وأضاف أنه ف أحدي الأيام جاء طالب بعد موعد الحضور ودخل الفصل، وعند النظر إلى السبورة القديمة في توقيت الحصة لم يصدق أنه رسمة واعتقد أنه عبارة عن شاشة إلكترونية، واستأذن الطالب المعلم استبدال الشاشة بالسبورة العادية، وذلك يشير إلى أن الرسمة واقعية للغاية.

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إيمان علي

صحفية حرة أعشق مهنتي كثيراً وأحب الإبداع الدائم والإطلاع المستمر أعشق قراءة الروايات وأحب تغطية الأخبار التي تهم المواطنين وأعمل جاهدة على إيصال كلمتهم والعمل على متابعها وحلها.

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