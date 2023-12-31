شاطئ نسائي في جدة.. موعد ورابط حجز تذاكر فعاليات لاميزون وأسعار التذاكر 2024

أعلنت منصة تكت مكس عن انطلاق فعاليات شاطئ لامیزون، وهو من أحدث الشواطئ النسائية في جدة، ويطل على البحر الأحمر، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد وطريقة حجز تذاكر لاميزون والأسعار.

موعد فعاليات شاطئ لامیزون

انطلقت فعاليات شاطئ لاميزون يوم 12ديسمبر الجاري، وسوف تستمر حتى 29 فبراير 2024 بمدينة جدة.

ويتم استقبال الزوار من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتبدأ أسعار تذاكر لاميزون من 122 ريال سعودي وحتى 272 ريال سعودي كما هو موضح بالصور.

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر لاميزون في جدة عن طريق منصة تكت مكس.

وللحجز توجه للرابط السابق وانقر على احجز الآن.

وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور

وفي الخطوة التالية قم باختيار التذاكر التي تريدها.

وأخيراً قم بتفعيل حجز التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.