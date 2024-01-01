سماعة جديدة لعلاج الاكتئاب والوقاية منه تستخدم في المنزل

سماعة Flow هي التجربة الجديدة، في علاج الاكتئاب مرض العصر، فهي توفر تياراً كهربائياً منخفضاً إلى الدماغ، حيث تقلل من أعراض الاكتئاب عند وضعها في المنزل، وفقاً لـ«24ae»، نقلاً عن «نيو ساينتست»، وتعد هذه السماعة سويدية الصنع.

تحفيز الجمجمة بالتيار المباشر

تجربة جديدة نجحت في علاج الاكتئاب، بطريقة التحفيز المباشر للجمجمة، حيث يستخدم لمدة نصف ساعة، عدة مرات في الأسبوع، ويكون له تأثير فعال، كما أظهرت التجارب التي أجريت على من تلقوا العلاج بسماعة flow، أن نجاح العلاج يستلزم الإشراف الطبي في فترة العلاج.

التجارب والاختبارات

أجريت التجربة الجديدة في جامعة أيست لندن، برعاية الشركة السويدية Flow Neuroscience، وذلك بمشاركة 174 فردا، ممن يعانون من اكتئاب معتدل أو شديد، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين، مجموعة تم الوخز في رؤسهم وإيهامهم وجود علاج، والأخرى تم تطبيق العلاج عليهم بالفعل، وقد تحسن حالات المجموعتين بمقدار 52 نقطة، ولكن اللذين تم علاجهم بالسماعات بشكل حقيقي، كانوا أكثر شفاءا بقدر 9 نقاط، أمام 7 نقاط من العلاج الإيحائي الوهمي، ويعتبر العلماء أن هذا الاختلاف مشابه لنتيجة العلاج بالأدوية مضادات الاكتئاب، التي يتم العلاج بها عادة.

كيفية استخدام السماعة

تستخدم سماعة flow المعالجة للاكتئاب تحت إشراف طبي، حيث يوضح الطبيب لمريض الاكتئاب، كيفية استخدامها في المنزل، والمدة التي تستخدم فيها، حيث غالبا ما تكون نصف ساعة يوميا، ولمدة 10 أسابيع، فهي تعتمد على إطلاق تيارات ضعيفة من الكهرباء، حوالي0.2 أمبير، حيث يعمل هذا التيار الكهربائي الضعيف، على تحفيز خلايا المخ، ويجعله أكثر نشاطا، فيساعد في علاج الاكتئاب، من خلال النشاط الذي يجعله يمارس حياته بشكل صحي أفضل، كما يستطيع ممارسة الرياضة، وقد تعمل هذه السماعات على الوقاية أيضا من مرض الاكتئاب، وليس العلاج فقط، وتبلغ سعر السماعة في الأسواق حوالي 515 دولار، وتوجد في الأسواق أنواع أخرى.