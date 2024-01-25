سكنات عدل 3 في الجزائر 2024: خطوات التسجيل وموعد الاكتتاب

تقدم الحكومة الجزائرية وحدات سكنية لمحدودي الدخل والذين ليس لديهم رواتب ثابتة، بهدف تحسين ظروفهم المعيشية. وذلك عن طريق برنامَج سكنات عدل 3 وفي هذا المقال نستعرض خطوات التسجيل في البرنامَج بالتفصيل، وموعد الاكتتاب في البرنامَج.

المصدر من جوجل بتصرف الكاتب أيمن إسماعيل موقع نجوم مصرية

برامج سكنات عدل 3 في الجزائر

عملية التسجيل في سكنات عدل 3 لسنة 2024، هو فرصة للمواطن الجزائري الذي يسعى في اقتناء وحدة سكنية ذات جودة وسعر مناسب وبشروط ميسرة، لهذا وفرت الحكومة الجزائرية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوكالة عدل عند توافر شروط الاستفادة من البرنامَج ويتم التسجيل عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أدخل إلى موقع سكنات عدل 3.

اضغط أيقونة التسجيل في سكنات عدل 3.

استكمل الاستمارة الإلكترونية بالمعلومات والبيانات المطلوبة.

حدد الولاية التي تسجل فيها.

اكتب اللقب واسم المستفيد من البرنامَج.

وضح مكان الازدياد وتاريخ الازدياد ولاية الازدياد.

اكتب رقم بطاقة إثبات الهُوِيَّة، مكان إصدارها، تاريخ إصدارها.

حدد الجنس (ذكر – أنثى).

استكمل بيانات اسم الأب – اسم الأم – لقب الأم.

سجل عنوان الإقامة – بلدية الإقامة – ولاية الإقامة.

استكمل بيانات (عدد الأطفال – البريد الإلكتروني – رقم الهاتف).

بيانات المهنة – الوظيفة – الولاية التي تعمل بها.

وضح الأجر – ورقم الضمان الاجتماعي.

استكمل البيانات الخاصة بالزوج والزوجة من حيث (اللقب والاسم).

وضح تاريخ الازدياد – ولاية الازدياد.

اسم والد الزوجة – اسم والدة الزوجة – لقب والدة الزوجة.

أدخل مهنة الزوجة – الوظيفة – الأجر.

اكتب رقم الضمان الاجتماعي.

ادخل الرمز المرئي للتحقق.

اضغط تسجيل الطلب.

إرفاق المستندات المطلوبة.

انتظر دراسة طلبك ونتيجته سواء بالقبول أو بالرفض.

الاكتتاب في برنامَج سكنات عدل

أوضح وزير السكن في الجزائر أن التسجيل والاكتتاب في سكنات عدل سيكون رقمي، وسيتم اعتماد رقم التعريف الوطني والضمان الاجتماعي في تسجيلات عدل 3، وسيتم إطلاق عملية الاكتتاب قبل السداسي الأول لسـنة 2024، وسيتم إعطاء فرصة لمن لم يسجل في برنامَج عدل 2 أن يحصل على سكن انطلاقًا من تسجيلات عدل 3.

وختامًا: قدمنا في هذا المقال سكنات عدل 3 في الجزائر2024: خطوات التسجيل وموعد الاكتتاب، وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذا المقال في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم.