سكنات عدل 3 في الجزائر: الشروط والوثائق المطلوبة

مشكلة الإسكان، هي إحدى أبرز المشكلات التي تواجه المجتمع الجزائري منذ سنوات طويلة، وقد بذلت الحكومة الجزائرية جهودًا كبيرة لحلها، ومن أبرز هذه الجهود هو إطلاق برنامَج عدل، والذي يهدف إلى توفير دعم سكني للمواطنين بأسعار مناسبة، وفي هذا المقال سنستعرض الشروط والوثائق المطلوبة لعملية التسجيل في البرنامَج.

المصدر جريدة الشروق الجزائرية بتصرف الكاتب أيمن إسماعيل موقع نجوم مصرية

شروط الاستفادة من سكنات عدل 3

وضعت الحكومة الجزائرية مجموعة من الشروط لضمان استفادة الفئات المستهدفة وهذه الشروط كالتالي:

ألا يتجاوز سن المستفيد 70 عاما. الدخل الشهري للعائلة بين 24 ألف دينار جزائري ومائة وثمانية ألف دينار جزائري. ينبغي عدم امتلاك أيا من الزوجين أي عقار ذو طابع سكني. عدم امتلاكك قطعة أرض صالحة للبناء. عدم الاستفادة من إعانة مالية من تقدمها الدولة. يجب معرفة أن الاستفادة من سكن عدل تكون لزوج أو الزوجة. إقامة المكتتب تكون في الولاية المعنية بالبرنامج السكني الذي تم التقديم عليه.

الوثائق والمستندات المطلوبة للتسجيل

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية تكون سارية المفعول.

شهادة ميلاد أصلية رقم 12 سارية المفعول.

شهادة إقامة حديثة.

آخر كشف من مفردات راتب الأجراء.

آخر تصريح للضريبة على الدخل من (المهن الحرة).

آخر شهادة معاش (المتقاعدين أو ذوي المنحة).

صورة من بطاقة الضمان CANS ou CASNOS.

في حالة الزواج يجب تقديم شهادة عائلية حديثة.

شهادة ميلاد الزوج أو الزوجة(أصلية رقم 12) وتكون سارية المفعول.

مفردات آخر مرتب للزوج أو الزوجة الأجراء.

آخر تصريح للضريبة على إجمالي الدخل للزوج أو الزوجة في حالات (المهن الحرة).

شهادة معاش للزوج أو الزوجة الأخيرة بالنسبة لمن وصلوا سن التقاعد أو حتى ذو المنحة.

وختامًا: قدمنا في هذا المقال الشروط والوثائق المطلوبة لعملية التسجيل في برنامَج عدل 3 في الجزائر وفي مقالات قادمة سنتحدث بالتفصيل عن خطوات التسجيل عبر موقعكم نجوم مصرية.