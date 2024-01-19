سفاري على الخيل.. أسعار ورابط حجز تذاكر حديقة نوفا للحياة البرية في الرياض 2024

حديقة نوفا للحياة البرية في الرياض هي واحدة من الأماكن الترفيهية التي تقدم رحلة سفاري على الخيل رائعة للزوار بالإضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة تلال خضراء خلابة، في السطور التالية سوف نتعرف على طريقة حجز تذاكر حديقة نوفا وأسعار التذاكر.

مواعيد حديقة نوفا للحياة البرية

تنطلق أول رحلة سفاري في حديقة نوفا الساعة السابعة صباحاً بتوقيت السعودية، وآخر رحلة الساعة 3:30 عصراً.

وسعر تذكرة الدخول هو 200 ريال للشخص شاملة ضريبة القيمة المضافة، ويمكن إلغاء الحجز مع استرداد المبلغ إذا تواصلت مع موقع الحجز خلال 24 ساعة على الأقل من وقت الحجز.

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر منتزه نوفا للحياة البرية من خلال منصة روح السعودية.

وللحجز توجه للرابط السابق وانقر على احجز الآن.

وبعد ذلك قم باختيار تذكرة وحدد اليوم والوقت والموعد المناسب لك.

وفي الخطوة الأخيرة وافق على الشروط والأحكام وتوجه إلى الدفع من أجل تفعيل حجز تذاكر حديقة نوفا بالرياض.

ملحوظة: يمكنك معرفة تفاصيل أكثر عن الحديقة من خلال مطالعة الصور الواردة بالأعلى.