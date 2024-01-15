سعر التذكرة 10 ريال.. موعد ورابط حجز تذاكر مهرجان سمرة الشتوي في منتزه القصيم الوطني 2024

انطلقت فعاليات مهرجان سمرة الشتوي في 4 يناير الجاري تحت شعار “رايقين على ضو القمر تحلى لنا السمرة”، في هذا المقال سوف نلقي الضوء على موعد فعاليات المهرجان وكيفية حجز التذاكر وكل التفاصيل.

موعد مهرجان سمرة الشتوي

بدأت فعاليات المهرجان يوم 4 يناير، وسوف تستمر حتى يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024، في منتزه القصيم الوطني (منتزه عسيلان البري) بمدينة بريدة.

ويتم استقبال الزوار من الساعة 2:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وحتى الساعة 9:00 مساءً.

وتم تحديد سعر تذكرة موحد لدخول مهرجان سمرة الشتوي وهو 10 ريالات سعودي، والسعر يشمل قيمة الضريبة المضافة.

وتتنوع فعاليات سمرة ما بين مناطق للمأكولات والمشروبات ومناطق مخصصة للمتعة والمرح والأمسيات الجميلة.

رابط حجز تذاكر فعاليات سمرة

يمكنكم الحصول على تذاكر مهرجان سمرة الشتوي من خلال موقع تكت مكس.

وللحصول على تذكرة توجه للموقع وانقر على احجز الآن.

والخطوة الثانية تتمثل في تسجيل الدخول بالبريد وكلمة المرور.

وبعد التسجيل حدد عدد التذاكر التي تريدها.

وفي النهاية يجب عليك تأكيد الحجز عبر بطاقة الدفع الإلكتروني المتاحة لديك.