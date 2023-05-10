سحب استدعاء بكالوريا 2023 عبر موقع الديوان الوطني رسمياً بالخطوات

يبحث آلاف الطلبة والطالبات المعنيين بالامتحان بالجزائر عن سحب و استخراج استدعاء البكالوريا 2023 حيث لم يعد يفصلنا عن الامتحانات سوي شهر واحد، ولهذا يقوم الطلبة والطالبات بسحب استدعاءاتهم مبكرا لسحب استدعاء البكالوريا عبر موقع الديوان الوطني في الجزائر، يجب اتباع الخطوات التي نكشفها إليكم عبر موقعكم الإلكتروني نجوم مصرية.

سحب استدعاء بكالوريا 2023 عبر موقع الديوان الوطني

يمكن استخراج استدعاء البكالوريا في الجزائر إلكترونياً بواسطة الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية الوطنية.

البحث عن رابط “نتائج البكالوريا” أو “استدعاءات الباك” على الموقع.

إدخال المعلومات المطلوبة، وهي (رَقْم التسجيل وكلمة المرور الذي حصلت عليها من المدرسة أو المؤسسة التعليمية).

البحث عن الاستدعاء، وذلك بالضغط على الزر المخصص.

إدخال البيانات المطلوبة: مثل ( رَقْم التسجيل أو الرَّقْم الوطني للطالب، واسم الطالب ).

انتظار حتى يظهر رابط الاستدعاء وبياناته.

الضغط على رابط الاستدعاء لتحميل الوثيقة وطباعتها.

رابط موقع سحب استدعاء بكالوريا 2023

يمكن للطلاب والطالبات الوصول إلى صفحة استدعاء البكالوريا 2023 عبر موقع bac.onec.dz وسحب الاستدعاءات، كما يمكن أيضًا سحب الاستدعاء من خلال موقع الرقمنة الخاص بفضاء أولياء التلاميذ، يجب الانتباه إلى أن الإجراءات المحددة لاستخراج استدعاء البكالوريا إلكترونيا قد تختلف بين ولايات الجزائر، حيث يمكن أن تتم بعض الخطوات بشكل يدوي عند تسليم الوثيقة في المدرسة التي سيجري فيها الامتحان، لذلك من المستحسن التواصل مع المدرسة المحددة للتأكد من الإجراءات والمتطلبات الخاصة بكل حالة على حدة.

موعد سحب استدعاء البكالوريا 2023

يبدأ اختبار التربية الرياضية والبدنية للتعليم المتوسط وشهادة البكالوريا لعام 2023 بداية من يوم 7 مايو حتى يوم 18مايو، وتتم عملية سحب الاستدعاءات بداية يوم 16 مايو إلي يوم 15 يونيو 2023، وهناك مهلة شهر من أجل سحب الاستدعاء من تاريخ الإعلان، لذلك تكون عملية سحب الاستدعاء لشهادة البكالوريا بداية من نصف شهر مايو 2023 حتى 15 يونيو 2023، ولهذا فإن موعد امتحان شهادة البكالوريا لجميع الشعب للعام الدراسي 2023 في المدة من 11 يونيو 2023 حتى يوم 15 يونيو 2023.

خطوات ما قبل اختبار البكالوريا وسحب الاستدعاء 2023

هناك خطوات عدّة يمكن اتباعها للتحضير للبكالوريا بشكل علمي و يحقق أهدافك، و منها:

تحديد الأهداف: يجب عليك تحديد الأهداف التي تريد تحقيقها من خلال الحصول على الشهادة الجامعية، سواء كان ذلك لدخول السوق الوظيفي أو للتخصص في مجال معين.

وضع خِطَّة دراسية: يجب عليك وضع خِطَّة دراسية تشمل جدول زمني للتحضير وتنظيم أسلوب الدراسة والاستعداد للامتحان.

استشارة المدرسين: يمكن الاستفادة من المدرسين والأساتذة لتحديد المواد التي تحتاج إلى تحسينها الذي تحتاج إلى تعميقها.

الاشتراك في دورات تدريبية: عن كيفية و أساليب الدراسة والعصف الذهني وكيفية التخلص من التوتر قبل الامتحانات.

العمل بجد: يجب الالتزام بأن تكون جاهزًا لتخصيص الوقت اللازم للدراسة ومراجعة المواد بانتظام.

الراحة الجيدة: يجب الاعتناء بالصحة النفسية والبدنية، لأن الجسم يحتاج إلى الراحة وبالنسبة للعقل، يساعد النوم الجيد على المحافظة على الذاكرة وتحسين التركيز.

التحفيز الذاتي: يمكن استخدام الأهداف التي تم وضعها والمكافآت المحفزة كطريقة لتحفيز الذات والحفاظ على العزيمة والإصرار على النجاح.

الشغف: يجب تذكير نفسك بالغرض من ممارسة الدراسة والاحتفاظ بتحفيزك وحماسك لتحقيق هذه الأهداف. قد يكون ذلك بالاهتمام بالموضوعات أو الأنشطة التي تحبها داخل الدراسة.

تحديد المواد المطلوبة: تحديد المواد التي ستؤدي بها الامتحانات والمستويات المطلوبة في كل مادة.

تنظيم الوقت: تخطيط جدول زمني للدراسة ومراجعة المنهج بحيث يوزع الوقت بشكل تناسبي مع عدد المواد المتعلمة.

المذاكرة المنهجية: تعلم وفهم المنهج بشكل جيد والابتعاد عن الحفظ العابر وتجنب الاستعداد للامتحانات في الليل.

المراجعة الدورية: إعادة النظر في المواد بشكل دوري لتثبيت المعلومات ومتابعة المستوى المتحقق.

الاختبارات الممارسة: الحصول على المسائل الاختبارية وحلها، مما يسمح لطلاب البكالوريا أن يشعروا بالثقة قبل السير لأي امتحان.

الدعم والمساندة: التي تتم من خلال أولياء الأمور بتوفير المناخ الصحي والملائم للمذاكرة وأيضا مزيد من التشجيع والدعم و التحفيز

العنصر الأهم هو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغفار وتجديد النية.

أخيرا : أجمل العبارات التحفيزية للطلاب في البكالوريا: