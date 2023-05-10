سحب استدعاء امتحان شهادة البكالوريا دورة 2023 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات

بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن موعد سحب استدعاء امتحان شهادة البكالوريا دورة 2023 وجميع الطلاب في ترقب لمعرفة كيفية الحصول عليه، حيث قامت وزارة التربية الوطنية بإعلان منشور رسمي حول موعد بدء سحب استدعاء امتحانات البكالوريا والبيام 2023، حيث يشترط على جميع الطلاب تقديم الاستدعاء أثناء أداء الامتحانات الكتابية، لذلك سوف نستعرض معكم عبر السطور التالية كيفية سحب استدعاء البكالوريا 2023 لجميع الطلاب سواء للمتمدرسين أو المترشحين الأحرار أو المترشحين بالمراسلة.

وزارة التربية الوطنية

صرحت وزارة التربية الوطنية أن يمكن لجميع طلبة وطالبات الباك بكافة الولايات الجزائرية سحب استدعاء امتحانات البكالوريا بداية من يوم 10 ماي وحتى يوم 15 جوان 2023، وذلك من خلال الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أو من خلال الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية أو عبر الحساب الإلكتروني لمديري المؤسسات التربوية، كما تم التنويه بأنه جاري العمل حاليا على تفعيل الرابط خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يقوم الطالب بتسجيل الدخول للمواقع ومن ثم يتم طباعة الاستدعاء لتقديمه قبل دخول قاعة الامتحان بالإضافة إلى بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالطالب.

سحب الاستدعاءات لامتحان البكالوريا 2023

أما حول خطوات سحب استدعاء امتحان شهادة البكالوريا 2023 فتتم من خلال اتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر موقع bac.onec.dz.

الإطلاع على الشروط والنصائح المذكورة في الموقع ومن ثم الضغط على زر المصادقة على الشروط.

إدخال بيانات الطالب كاملة شاملة الولاية التابع لها واللقب باللغة العربية والاسم بالعربية.

كتابة اسم المستخدم والرقم السري المدون باستمارة التسجيل.

الإجابة على السؤال الواضح أمامك.

انقر لطبع الاستدعاء الخاص بالاختبارات الكتابية للمتمدرسين والأحرار.

جدير بالذكر أنه في حال فقدان الطالب بيانات اسم المستخدم والرقم السري الموجود باستمارة التسجيل يمكنه الرجوع للمؤسسة التعليمية التابع لها لمعرفة كافة البيانات، جدير بالذكر أن الطالب لديه 10 محاولات لادخال البيانات صحيحة بعدها لا يمكنك المتابعة إلا بعد مرور 60 ثانية.