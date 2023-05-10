بالخطوات.. إليك كيفية تسجيل روضة نظام نور 1445 والموعد

خلال الفترة الأخيرة زاد بحث السعوديين عن تسجيل روضة نظام نور 1445، لمعرفة الوقت المحدد للتسجيل للصف الأول الابتدائي، ورياض الأطفال، وذلك بالتزامن مع تفعيل أيقونة التسجيل في المرحلتين من قبل وزارة التعليم للعام الدراسي الجديد، وقد كشفت وزارة التعليم العام عن الفترات المخصصة لتسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي، ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1445.

وأوضحت وزارة التعليم السعودية، أنه سيبدأ التسجيل على موقع نور لولي الأمر، فور حلول الموعد المحدد لاستقبال طلبات الراغبين للتقديم للطلاب الجدد في الروضة للعام الدراسي المقبل 1445، ويمكن أن يحصل أولياء الأمور على رابط التسجيل في الروضة 1444هـ، كما يمكنهم الاطلاع على طريقة التسجيل في نظام نور رياض الأطفال 1445، كما يمكن الحصول على استمارة فحص الكشف الطبي pdf، وإرفاقها بالنظام عند تسجيل الأبناء، وفي السطور القادمة سوف يستعرض لكم موقع نجوم مصرية كيفية التسجيل، وكذلك موعد انطلاقه، بالإضافة إلى ذلك النظام والمعايير الخاصة بقول الطلاب الجدد.

تسجيل روضة نظام نور 1445

لا يزال أولياء الأمور في انتظار فتح تسجيل روضة نظام نور 1445، بالإضافة إلى المرحلة التعليمية للعام الدراسي الجديد 1445هـ، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم السعودية عن موعد فتح باب التسجيل في رياض الأطفال للعام المقبل، إلى جانب تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي.

ومن جانبها، أكدت وزارة التعليم العام على أن الأولوية في تسجيل روضة نظام نور 1445، سيكون للمستوى الثالث، ثم يتم الموافقة على قبول المتقدمين من المستوى الثاني، وفي حال توافر أماكن خالية سيتم الموافقة على الطلاب المتقدمين من المستوى الأول.

وقالت وزارة التعليم العام السعودية، إنه يمكن التقديم للطلاب الجدد من خلال نظام نور لولي الأمر التعليمي، ولكن لأعمار محددة التالي: يمكن تسجيل الطلاب في مرحلة رياض الأطفال للبالغين 3 سنوات، ولم يصلوا إلى 6 سنوات.

شروط القبول في الروضات الحكومية 1445

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم في السعودية، أعلنت عن الشروط، والمعايير للقبول في الروضات الحكومية، ونستعرضها لكم في النقاط القليلة التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن أبوين سعوديين أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك ضرورة تجهيز صورة من سجل الأسرة، وأيضًا شهادة ميلاد الطفل المتقدم.

مع كل ذلك ضرورة إرفاق شهادة التطعيمات الطفل كاملة.

أخيرًا تحديد محل إقامة الطفل المتقدم.

موعد فتح تسجيل في رياض الأطفال 1445

وكانت وزارة التعليم العام نظمت تسجيل الطلاب الجدد في المرحلتين: الأول الابتدائي، ورياض الأطفال، خلال الأيام المحددة للتسجيل.

وتركزت تساؤلات المواطنين عن موعد بدء تسجيل روضة نظام نور 1445، وآخر موعد للتسجيل، حيث يبدأ التسجيل على الموقع التعليمي من 1 ذو القعدة 1444هـ، والموافق 21 مايو 2023، ويستمر خلال فترة الدراسة.

كيفية التسجيل في نظام نور رياض الأطفال 1445

في أعقاب التسجيل في نظام نور لرياض الأطفال، يتم التأكد من التفرقة بين وجود حساب قديم لولي الأمر المستخدم للنظام، وبين وجود حساب جديد للشخص ذاته، وذلك لإمكانية وجود أبناء أخرين لولي الأمر فق مراحل تعليمية مختلفة.

في حال وجود تسجيل مسبق من ولي الأمر على نظام نور، يتم التسجيل على النظام بشكل مباشر، من خلال إكمال البيانات المطلوبة للطالب.

ووفرت وزارة التعليم العام السعودية، البيانات المطلوبة من أولياء الأمور لمساعدتهم في التسجيل بمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل، بداية من تسجيل الدخول على موقع نظام نور وتسجيل كلمة السر الخاصة بالمستخدم، كما يمكن التسجيل من خلال بوابة النفاذ.

وفي هذه النقاط البسيطة سوف نستعرض لكم كيفية تسجيل روضة نظام نور 1445، لكي تتمكنوا من التقديم لأطفالكم في رياض الأطفال 1445، من خلال الآتي:

الدخول على نظام نور لرياض الأطفال.

يتم التحويل إلى الصفحة الرئيسية.

ثم الضغط على أيقونة “تسجيل الأبناء”.

وفي حال وجود تسجيل مسبق من ولي الأمر على النظام، يتم إنشاء حساب جديد، والدخول على رابط تسجيل ولي أمر جديد الموجودة في الصفحة الرئيسية.

ثم إدخال رقم السجل المدني لولي الأمر.

ثم اقتراح اسم المستخدم على أن يكون نفس رقم السجل المدني لولي الأمر المدون.

ولكي لا ينسى ولي الأمر اسم المستخدم على نظام نور فالأفضل أن يتركه كما هو.

ثم الضغط على زر “التالي”.

وهو ما يساعد على ظهور البيانات على الشاشة.

ثم اختيار أيقونة “حفظ”.

نظام التسجيل في الروضة نور 1445

جدير بالذكر أنه يتوقف اختيار الطلاب، وعددهم في رياض الأطفال بحسب ملاك الروضة، على أن تكون الروضة غير مزدحمة، وفي حال زيادة عدد الأطفال عن العدد المسموح، يتم وضع الأعداد الزيادة في قائمة الانتظار.

ومن ثم لا يتوجب على قبول الطالب في أحد مستويات روضة الأطفال أن ينتهي من المستوى السابق له، ويتم تحديد المستوى المناسب للطالب من خلال تاريخ ميلاد الطفل، وتتولى مديرة الروضة مهمة اختيار الطالب، وقبوله، ولكن في الروضة الحكومية يتم اختيارها بناء على أقرب مكان بالنسبة لسكن أولياء الأمور، التي يتم تسجيلها في البيانات على نظام نور.

أخيرًا، ففي الوقت الحالي، يمكن الحصول على استمارة فحص اللياقة الطبية أو نموذج الكشف الطبي للطلاب الجدد، من قبل وزارة الصحة، بالإضافة إلى أنه يمكن التسجيل في روضة نظام نور 1445 للأطفال، وفقا للموعد المخصص لبدء التسجيل من خلال النظام.