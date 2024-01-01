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سجل الآن.. رابط تقديم وظائف الصحة 1445 لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير

محمد عثمان

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن إتاحة إمكانية التقديم في وظائف جديدة للراغبين في العمل بقطاعات الوزارة حيث تشمل تلك الوظائف الأمن السيبراني وإدارة جودة وذكاء أعمال ، فيما يكون التقديم على تلك الوظائف من خلال بوابة التوظيف.

وزارة الصحة

شعار وزارة الصحة السعودية- سبق

وفرت وزارة الصحة السعودية رابط تقديم الوظائف الشاغرة الجديدة، حيث يمكنك لدخول إلى رابط بوابة التوظيف واختيار وظائف وزارة الصحة، وبعدها يمكنك تسجيل البيانات الشخصية وانتظار إعلان النتيجة، فيما سيكون موعد تقديم لوظائف خلال الفترة من 1 يناير 2024 (19 جمادى الثاني) ولمدة أسبوع حتى 8 يناير، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية فقط.

أكدت الصحة أن تلك الوظائف تأتي فقط لحاملي البكالوريوس والماجستير، فيما وضعت الوزارة بعض الشروط عن التقديم وتتضمن توفر الأوراق التالية:

  • وثيقة التخرج.
  • شهادة خبرة من التأمينات وصاحب العمل.
  • معادلة الشهادة والسجل الأكاديمي للمؤهلات الخارجية.
  • عدم تسجيل فترة ساند ضمن الخبرات.
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عن الكاتب:
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محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.

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