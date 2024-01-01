سجل الآن.. رابط تقديم وظائف الصحة 1445 لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن إتاحة إمكانية التقديم في وظائف جديدة للراغبين في العمل بقطاعات الوزارة حيث تشمل تلك الوظائف الأمن السيبراني وإدارة جودة وذكاء أعمال ، فيما يكون التقديم على تلك الوظائف من خلال بوابة التوظيف.

شعار وزارة الصحة السعودية- سبق

وفرت وزارة الصحة السعودية رابط تقديم الوظائف الشاغرة الجديدة، حيث يمكنك لدخول إلى رابط بوابة التوظيف واختيار وظائف وزارة الصحة، وبعدها يمكنك تسجيل البيانات الشخصية وانتظار إعلان النتيجة، فيما سيكون موعد تقديم لوظائف خلال الفترة من 1 يناير 2024 (19 جمادى الثاني) ولمدة أسبوع حتى 8 يناير، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية فقط.

تعلن وزارة الصحة عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة متاحة لخريجي البكالوريوس والماجستير اعتبارًا من يوم الإثنين 19 جمادى الثاني، عبر بوابة التوظيف:https://t.co/yUa5Mn8KWV pic.twitter.com/esqSmuJvum — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 1, 2024

أكدت الصحة أن تلك الوظائف تأتي فقط لحاملي البكالوريوس والماجستير، فيما وضعت الوزارة بعض الشروط عن التقديم وتتضمن توفر الأوراق التالية: