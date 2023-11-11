ستائر رول في السعودية.. تشكيلة رائعة تضيف لمسة من الجمال والرقي لمنزلك

يمكنك تحويل منزلك إلى منزل الأحلام والأناقة بواسطة ستائر رول التي تتميز بتصميمات فريدة ومتنوعة وأشكال أنيقة، وتضيف لمسة من الجمال والأناقة إلى منزلك بواسطة أفضل أنواع الستائر والأقمشة لتغطية نوافذ منزلك، حيث تتوفر أيضًا هذه الستائر بالعديد من الأشكال والألوان والأنماط التي تناسب جميع الأذواق والاحتياجات، ما عليك سوى اختبار ما يناسب ذوقك الرفيع ليحول منزلك إلى منزل الأحلام بأروع وأروع الموديلات والأشكال ضمن تشكيلة متنوعة من أفخم وأروع الستائر.

مصدر الصورة: لقطة شاشة من فيديو فى قناة يوتوب اسمها shade creators وتم التعديل عليها

المكونات الأساسية في ستائر رول

تعدّ هذه الستائر من أسهل أنواع الستائر في الاستخدام وتصلح لجميع الاستخدامات سواء في الوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية أو غيرها، وتتكون هذه الستائر من 3 أجزاء هامة تدخل ضمن مكوناتها وهي:

الجزء الأول: وهو أنبوب مصنوع من الألمنيوم مع آلة دائرية معلقة بسلسلة مصنوعة من البلاستيك المقوى

الجزء الثاني: وهي ستائر رول قماشية مصنوعة من الألياف الزجاجية المقاومة للحرارة مع طبقة معتمة لضمان عدم اختراق الضوء بشكل كامل وبنسبة 100%، وهذه الطبقة تسمى “بلاك اوت”.

قماشية مصنوعة من الألياف الزجاجية المقاومة للحرارة مع طبقة معتمة لضمان عدم اختراق الضوء بشكل كامل وبنسبة 100%، وهذه الطبقة تسمى “بلاك اوت”. الجزء الثالث: وهو الجزء الأخير حيث يقع في نهاية الستائر المصنوعة من أجود أنواع الخامات وهي “PVC” الذي يحافظ على توازن الستائر في أثناء الحركة، ومن الممكن الطباعة في هذا الجزء.

ستائر رول بلاك أوت مميزة

هذا النوع هو الأكثر مبيعا والأكثر شيوعا، حيث توفر هذه الستائر الحماية الكاملة لمنزلك لأنها غير شفافة، أي أنها تحجب ضوء الشمس عن منزلك للحفاظ على درجة حرارة منزلك.

وهي إلى ذلك مثالية جدًا، خاصة في غرف النوم، حيث تحافظ على درجة حرارة الغرفة دون إزعاج من أشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية الضارة لتوفر لك الراحة والاسترخاء.

خصائص ستائر رول

بالإضافة إلى توفير الراحة والاسترخاء، فهي تحافظ أيضًا على خصوصيتك داخل المنزل، كما أن تركيبها في الحمام يمنحك أقوى خصوصية وعزل قوي.

وتتميز أيضًا بإبقاء منزلك دافئًا في الشتاء، كما أنها عازلة للصوت مما يمنحك الهدوء التام ويمنع الغبار أيضًا، كما أنها مناسبة في فصل الصيف لمنع تسرب الحرارة العالية إلى منزلك.

وتستخدم أيضًا في المكاتب والمؤسسات التعليمية والشركات والمستشفيات وغيرها، كما توجد ستائر للمطبخ، ويوجد أنواع كثيرة من الستائر الرول (roller blinds)، منها ما يلي:

ستائر رول بلاك اوت اسباني

ستائر رول بلاك اوت لايت

ستائر انتي لايت

فول بلاك اوت

ستائر رول بلاك اوت قطيفة

كيفية تركيب الستائر الرول

ويتم تركيبه بطريقة سهلة للغاية بواسطة عدة خطوات، وهي كما يلي:

ضع عمود الستارة الذي سيتم تثبيته فوق النافذة. تحديد مكان الكابولي لتعليق الستائر بطريقة آمنة وصحيحة. نثبت الكابولي وفقًا للموقع المراد تثبيته. نضع شرائط لاصقة بين الستائر المراد تركيبها. نركب الستائر والتأكد من تثبيتها بإحكام. نختبر ونتحقق من عزلها للصوت والضوء.

كيفية تنظيف الستائر

تتميز هذه الستائر بسهولة التنظيف، حيث يمكنك استخدام المِكْنَسَة الكهربائية لتنظيف الستائر وهي معلقة دون الحاجة إلى فكها.

أو بطريقة أخرى يمكنك استخدام إسفنجة لفرك البقع الموجودة على الستارة بالماء والصابون وتجفيفها، أو اتركها لتجف من تلقاء نفسها.

إذا كان من الصعب تنظيف البقع دون إزالتها، فيجب إزالتها وغسلها بالماء والصابون والخل، ثم تركها حتى تجف وإعادة تثبيتها مرة أخرى.

أهم مميزات ستائر الرول

يتميز هذا النوع من الستائر بعدة مميزات، من أبرزها:

يتميز بالخصوصية العالية حيث أنه يعزل ما بداخل المنزل عن الخارج بشكل كامل

ويعزل الصوت وأشعة الشمس.

ويعزل الصوت وأشعة الشمس. سهل التنظيف.

يمنع الغبار من الدخول إلى الداخل من الخارج.

من خلالها يمكنك التحكم في درجة دخول الضوء إلى الداخل.

لا يتأثر بتغيرات الطقس.

لا يتطلب صيانة دورية.

لها عمر طويل.

ولذلك تعدّ الستائر الدوارة من أفضل أنواع الستائر على الإطلاق.

ستائر ساكو الدوارة

تأسست شركة ساكو عام 1985 وهي إحدى الشركات الرائدة في المملكة العربية السُّعُودية في مجال تجارة الأجهزة والأدوات المنزلية وتطوير المنزل.

وتهدف الشركة إلى نشر المزيد والمزيد من السلاسل المتخصصة في هذا الشأن وتقديم أفضل وأروع المنتجات لجميع العائلات وبأسعار مناسبة، ولذلك، سوف نقدم أفضل مجموعة من ستائر رول ساكو:

ستائر صن فري: هذه الستائر من نوع رول بلاك اوت مقاس 180×240 سم من صن فري، هذه الستائر مصنوعة من مواد بوليستر عالية الجودة لضمان المتانة والمتعة، وهي إلى تلك سهلة التركيب، مقاومة للبهتان، عازلة للصوت والضوء، ويوجد منها العديد من الألوان التي تناسب جميع الأذواق الراقية.

ستائر ميكاسا: مقاسها 150×180 سم، ويتميز هذا النوع بأنه عازل للصوت، ويمكن استخدامه في غرف الأطفال، ويسمح بالتحكم في الإضاءة، وهو منقوش بشكل مموج ليضيف الجمال والرقي لمنزلك، ويتوفر بعدة ألوان.

الستائر الدوارة ايكيا

تعدّ ايكيا من أبرز العلامات التجارية العالمية التي تقدم منتجات منزلية مصنوعة من مواد طبيعية مستدامة وصديقة للبيئة مثل الخشب والقطن والمواد المعاد تدويرها بسعر مناسب للجميع، لذلك سوف نقدم لك أفضل نوع من هذه الستائر لتزيين منزلك أو مكتبك وتضيف إليه لمسة من الجمال والرقي وهي على النحو التالي:

الستارة الدوارة ساندفيديل

ستارة ساندفيديل شفافة، ويمكن بواسطها إضاءة المنزل بشكل خفيف لمنع الوهج غير المرغوب فيه، وهي متوفرة بعدة أحجام مناسبة لأبواب الشرفات والنوافذ الطويلة.

ستارة رول هوبفالز

ستارة هوبفالز الدوارة سهلة التنظيف، مناسبة لغرف المعيشة، خفيفة باللون الأبيض، تعزل أشعة الشمس الضارة، وتدخل الضوء بشكل خفيف إلى منزلك، وتتوفر منها عدة أحجام.

في نهاية هذا المقال، يمكننا القول أن ستائر رول هي الخِيار الأنسب لمنزلك بسبب مميزتها المتعددة التي ذكرناها، التي تجعلك تختارها دون أي تردد، ومن أهم مميزاته أنه يسمح لك باختيار ديكورات ستائرك حسب ذوقك، ليجعل من منزلك منزل الأحلام الذي تحلم به، ومنزلًا أنيقًا، كما يمكنك اختيار ديكور حائط بتصميمات عصرية ورائعة لتزيين جدران منزلك إلى جانب الستائر، فكلها من تصميمك واختيارك.