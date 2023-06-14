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رَقَم الخطوط السُّعُودية الجوية لحجز التذاكر الحكومية 1444 هـ

ندى أحمد محمد

أطلقت شركة السُّعُودية فريق خاص بإدارة الحسابات الحكومية لكافة المسافرين العاملين بالمؤسسات الحكومية، كما وفرت الشركة خدمة حجز التذاكر الحكومية خلال رَقَم الهاتف، وسنوضح فيمًا يلي رَقَم الخطوط السُّعُودية الجوية لحجز التذاكر الحكومية.

رَقَم الخطوط السُّعُودية الجوية لحجز التذاكر الحكومية 1444 هـ

شركة الخطوط السُّعُودية 

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تُعدّ شركة الخطوط السُّعُودية من أكبر شركات الطيران السُّعُودية، وقد بدأت هذه الشركة عملها بعام 1945م، وتعد هذه الشركة هي الناقل المعتمد من حكومة المملكة، حيث تهتم الشركة بتوفير رِحْلات جوية للكثير من الوجهات بطريقة دائمة، كما تقدم الشركة الكثير من الخصومات والعروض لكافة عملائها، وذلك لتوفير أفضل خدمة للعملاء.

رَقَم الخطوط السُّعُودية الجوية لحجز التذاكر الحكومية 

يمكن حجز التذاكر الحكومية بكل سهولة عبر الهاتف التالي : 920000488، ويتاح الاتصال للحجز طوال أيام الأسبوع ابتداًء من الساعة 8 صباحًا وإلى الساعة 12 صباحًا، ومن الممكن حجز التذاكر الحكومية خلال البريد الإلكتروني التالي للشركة : gov@saudia.com.

رَقَم الخطوط السُّعُودية الموحد المجاني 

اهتمت الخطوط السُّعُودية بالسنوات الماضية بتطوير كل خدماتها بدول العالم المتباينة، وذلك بهدف إتاحة الراحة لكل عملائها، حيث طورت الشركة خدمة العملاء التي تهتم بحل جميع المشاكل، وبالإمكان التواصل مع الخدمة الخاصة بعملاء الخطوط السُّعُودية عبر الأرقام التالية : 

  •  رَقَم إلغاء الحجز الموحد للخطوط الجوية السُّعُودية : 92300000.
  • رَقَم حجز الخطوط الجوية السُّعُودية الموحد : 920022222.

كما يمكن الاتصال بالخطوط السُّعُودية في المطار من خارج السُّعُودية عبر هذا الرَّقَم : 966148479797+.

تطبيق فلاي أن لحجز تَذْكِرَة الفنادق والطيران

كود خصم تطبيق فلاي أن لحجز تَذْكِرَة الفنادق والطيران
كود خَصْم تطبيق فلاي أن لحجز تَذْكِرَة الفنادق والطيران

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ندى أحمد محمد

كاتبة ومدونة، أحب القراءة والسفر و السيارات mercedes, BMW وكتابة أسعار الذهب وأحب العمل في مجال الفوركس وتداول العملات

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