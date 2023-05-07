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ريلمي تدعم هاتف Realme 11 Pro Plus بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل

معز الصافي

كشفت بعض التقارير أن شركة ريلمي تدعم هاتف Realme 11 Pro Plus بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل إلى جانب بعض من المميزات الأخرى الذي ستنال إعجاب جميع مُستخدِمي هواتف ريلمي ذات الإصدارات الحديثة مثل هاتف Realme11, Realme 11 pro, Realme 11 pro plus .

ريلمي تدعم هاتف Realme 11 Pro Plus بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل

هاتف Realme 11 Pro Plus

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بالصور هاتف Realme 11 Pro الجديد يظهر على شهادة TENAA 

ومن المؤكد انه سيتم دعم هاتف ريلمي 11 برو بلس بالعديد من المواصفات، ومن أهمها ما يلي:

  • الهاتف الجديد مزوَّد بمستشعر رئيسي يعمل بدقة 200 ميجا بكسل.
  • الهاتف مزود بكاميرا تثبيت بصري ذات جودة ودقة عالية.
  • يحتوي على شاشة سُمكها 6.7 بوصة ومعدل التحديث لها 120هيرتز.
ريلمي تدعم هاتف Realme 11 Pro Plus بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل
ريلمي تدعم هاتف Realme 11 Pro Plus بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل

ريلمي تدعم هاتف Realme 11 Pro Plus بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل 1 7/5/2023 - 4:00 ص

الكاميرات والتصوير

كما يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية دقتها 200 ميجا بيكسل، والمستشعر لها ذات دقة 8 ميجا بكسل، والمستشعر الخاص بتصوير البيانات يعمل بدقة 2 ميجا بكسل، بينما يحتوي على الكاميرا الأمامية التي تعمل بدقة 16 ميجا بكسل للحصول على صور سلفي ومكالمات فيديو ذات جودة ونقاء عالية.

ريلمي تدعم هاتف Realme 11 Pro Plus بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل 2 7/5/2023 - 4:00 صريلمي تدعم هاتف Realme 11 Pro Plus بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل 3 7/5/2023 - 4:00 ص

مواصفات أخرى

  • البطارية قدرتها 5000 ملي أمبير، لذا فهي تدعم عمليات الشحن السريع.
  • الهاتف ذات تصميم مميز وأنيق يتناسب مع جميع الأذواق.
  • الهاتف متوفر باللون الأبيض والأسود والذهبي.
  • سعر هاتف ريلمي 11 برو بلس في جميع الأسواق هو 900 ريال سعودي.

ريلمي تدعم هاتف Realme 11 Pro Plus بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل 4 7/5/2023 - 4:00 ص

ريلمي تدعم هاتف Realme 11 Pro Plus بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل 5 7/5/2023 - 4:00 ص
ريلمي تدعم هاتف Realme 11 Pro Plus بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل
  • يملك الموبايل أيضًا العديد من المواصفات الأساسية الأخرى مثل أنه يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس.
  • يحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.
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معز الصافي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم ملعومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والإطلاع مافضل تغطية الأحداث السياسية.

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