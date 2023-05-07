كشفت بعض التقارير أن شركة ريلمي تدعم هاتف Realme 11 Pro Plus بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل إلى جانب بعض من المميزات الأخرى الذي ستنال إعجاب جميع مُستخدِمي هواتف ريلمي ذات الإصدارات الحديثة مثل هاتف Realme11, Realme 11 pro, Realme 11 pro plus .

هاتف Realme 11 Pro Plus

ومن المؤكد انه سيتم دعم هاتف ريلمي 11 برو بلس بالعديد من المواصفات، ومن أهمها ما يلي:

الهاتف الجديد مزوَّد بمستشعر رئيسي يعمل بدقة 200 ميجا بكسل.

الهاتف مزود بكاميرا تثبيت بصري ذات جودة ودقة عالية.

يحتوي على شاشة سُمكها 6.7 بوصة ومعدل التحديث لها 120هيرتز.

الكاميرات والتصوير

كما يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية دقتها 200 ميجا بيكسل، والمستشعر لها ذات دقة 8 ميجا بكسل، والمستشعر الخاص بتصوير البيانات يعمل بدقة 2 ميجا بكسل، بينما يحتوي على الكاميرا الأمامية التي تعمل بدقة 16 ميجا بكسل للحصول على صور سلفي ومكالمات فيديو ذات جودة ونقاء عالية.

مواصفات أخرى

البطارية قدرتها 5000 ملي أمبير، لذا فهي تدعم عمليات الشحن السريع.

الهاتف ذات تصميم مميز وأنيق يتناسب مع جميع الأذواق.

الهاتف متوفر باللون الأبيض والأسود والذهبي.

سعر هاتف ريلمي 11 برو بلس في جميع الأسواق هو 900 ريال سعودي.