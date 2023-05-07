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ريف .. دعم الأسر المنتجة مجانا 1444 “تعرف على الشروط”

محمد عبد القوي حسن

ريف تقدم دعم كبير للأسر المنتجة، من خلال عدة شروط يجب توافرها في المتقدم للدعم، والراغبين في الحصول عليه، وتعتبر “ريف” من الداعمين بقوة للإنتاج الزراعي، وتحاول أن توفر كل السبل، من أجل استكمال المشاريع الريفية المختلفة من خلال أهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، ونحن نشرح لكم من خلال التقرير التالي، كافة التفاصيل التي تؤهلكم للحصول على هذا الدعم المجاني، في الخطوات القادمة.

ريف .. دعم الأسر المنتجة مجانا

أهداف ريف لـ دعم الأسر المنتجة

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طريقة الاستعلام عن دعم ريف 1444 والشروط المطلوبة للتقديم

يشار إلى أن ريف تقدم دعمها الكبير إلى “النحالين” ، ولأصحاب المشاريع الصغيرة المنتجة، والمتعلقة بالبيئة الزراعية في ريف المملكة، وكل ذلك من أجل النهوض بالإنتاج الزراعي “والمناحل” وتنمية الريف، وانتشار المشروعات التي تدعم الثروات الزراعية بمختلف منتجاتها.

ريف .. دعم الأسر المنتجة مجانا ريف .. دعم الأسر المنتجة مجانا

شروط استحقاق دعم ريف للأسر المنتجة

  • يجب أن يكون المتقدم للدعم من السعوديين.
  • يجب على المتقدم للحصول على دعم ريف أن لا يعمل لا بالحكومة ولا بالقطاع الخاص.
  • من الممكن لا صحاب الإقامة المتنقلة الحصول على دعم ريف.
  • لا يزيد الدعم المقدم من ريف للمستفيدين عن 54 ألف ريال سعودي.
  • لا يزيد عدد البرامج المشترك فيها المتقدم لريف عن ثلاث برامج وثلاث قطاعات.
  • يجب أن يكون لدي المتقدم للدعم “حساب بنكي” بحالة نشطة.
  • يجب أن يكون المتقدم للدعم من ضمن المسجلين بمنصة الدعم الريفي.
  • يجب أن يكون المتقدم للدعم من سكان المناطق المدعومة.

ريف .. دعم الأسر المنتجة مجانا ريف .. دعم الأسر المنتجة مجانا 1444 "تعرف على الشروط" 1 7/5/2023 - 2:27 ص ريف .. دعم الأسر المنتجة مجانا ريف .. دعم الأسر المنتجة مجانا

كيف أعرف أنني من المستفيدين

لمعرفة المستفيدين من الدعم، يجب الدخول على “منصة الدعم الريفي” برقم الهوية، ويتم التسجيل بالمنصة، ومن خلالها سيتم التعرف على أسماء المقبولين بالدعم والمستفيدين منه، من خلال قراءة الأسماء بالمنصة.

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محمد عبد القوي حسن

كاتب وشاعر وعضو اتحاد كتاب مصر .. نقيب الكتاب بمحافظة المنيا.. صدر له مجموعة من الدواوين الشعرية.. عمل بالعديد من الصحف الورقية الإلكترونية

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