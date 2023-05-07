ريف .. دعم الأسر المنتجة مجانا 1444 “تعرف على الشروط”

ريف تقدم دعم كبير للأسر المنتجة، من خلال عدة شروط يجب توافرها في المتقدم للدعم، والراغبين في الحصول عليه، وتعتبر “ريف” من الداعمين بقوة للإنتاج الزراعي، وتحاول أن توفر كل السبل، من أجل استكمال المشاريع الريفية المختلفة من خلال أهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، ونحن نشرح لكم من خلال التقرير التالي، كافة التفاصيل التي تؤهلكم للحصول على هذا الدعم المجاني، في الخطوات القادمة.

أهداف ريف لـ دعم الأسر المنتجة

يشار إلى أن ريف تقدم دعمها الكبير إلى “النحالين” ، ولأصحاب المشاريع الصغيرة المنتجة، والمتعلقة بالبيئة الزراعية في ريف المملكة، وكل ذلك من أجل النهوض بالإنتاج الزراعي “والمناحل” وتنمية الريف، وانتشار المشروعات التي تدعم الثروات الزراعية بمختلف منتجاتها.

شروط استحقاق دعم ريف للأسر المنتجة

يجب أن يكون المتقدم للدعم من السعوديين.

يجب على المتقدم للحصول على دعم ريف أن لا يعمل لا بالحكومة ولا بالقطاع الخاص.

من الممكن لا صحاب الإقامة المتنقلة الحصول على دعم ريف.

لا يزيد الدعم المقدم من ريف للمستفيدين عن 54 ألف ريال سعودي.

لا يزيد عدد البرامج المشترك فيها المتقدم لريف عن ثلاث برامج وثلاث قطاعات.

يجب أن يكون لدي المتقدم للدعم “ حساب بنكي ” بحالة نشطة.

” بحالة نشطة. يجب أن يكون المتقدم للدعم من ضمن المسجلين بمنصة الدعم الريفي.

يجب أن يكون المتقدم للدعم من سكان المناطق المدعومة.

كيف أعرف أنني من المستفيدين

لمعرفة المستفيدين من الدعم، يجب الدخول على “منصة الدعم الريفي” برقم الهوية، ويتم التسجيل بالمنصة، ومن خلالها سيتم التعرف على أسماء المقبولين بالدعم والمستفيدين منه، من خلال قراءة الأسماء بالمنصة.