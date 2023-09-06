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رياح شديدة وسقوط أمطار غزيرة.. المركز الوطني للأرصاد يعلن توقعات حالة الطقس في السعودية اليوم الأربعاء 6 سبتمبر

محمد مختار

أعلن المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة x عن توقعات حالة الطقس في المملكة اليوم الأربعاء، في السطور التالية سوف نتعرف على أبرز ما جاء في تقرير مركز الأرصاد.

- صورة 4 - رياح شديدة وسقوط أمطار غزيرة.. المركز الوطني للأرصاد يعلن توقعات حالة الطقس في السعودية اليوم الأربعاء 6 سبتمبر

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حالة الطقس في السعودية

أعلن مركز الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأوضح أنه من الممكن ظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.

توقعات المركز الوطني للأرصاد

توقع المركز الوطني سقوط أمطار خفيفة على مناطق: الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، نجران، يدمة، شرورة، العرين، بيشة، طريب، جازان، فرسان، الطائف.

في حين توقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق: البرك، القحمة، الباحة، العقيق، القرى، بلجرشي، بني حسن، المندق، الحجرة، المخواة، قلوة، الدرب، بيش، أضم، ميسان، العرضيات.

حالة الطقس في السعودية - صورة 1 - رياح شديدة وسقوط أمطار غزيرة.. المركز الوطني للأرصاد يعلن توقعات حالة الطقس في السعودية اليوم الأربعاء 6 سبتمبر

سقوط أمطار غزيرة

وتوقع سقوط أمطار غزيرة على مناطق: المجاردة، بارق، رجال المع، محايل، أبها، أحد رفيدة، الحرجة، الربوعة، خميس مشيط، سراة عبيده، ظهران الجنوب، النماص، بلقرن، تنومة، أبو عريش، صبيا، صامطة، أحد المسارحة، الطوال، الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي.

وتوقع وجود موجة حارة على مناطق: العاصمة المقدسة، الجموم، بدر، وادي الفرع، العيص، المدينة المنورة، خيبر، الخفجي، حفر الباطن، قرية العليا.

حالة الطقس في السعودية - صورة 2 - رياح شديدة وسقوط أمطار غزيرة.. المركز الوطني للأرصاد يعلن توقعات حالة الطقس في السعودية اليوم الأربعاء 6 سبتمبر - صورة 3 - رياح شديدة وسقوط أمطار غزيرة.. المركز الوطني للأرصاد يعلن توقعات حالة الطقس في السعودية اليوم الأربعاء 6 سبتمبر

بينما توقع المركز الوطني للأرصاد وجود رياح شديدة على مناطق: الوجه، أملح، بحرة، خليص، رابغ، جدة، الرايس، ينبع، القنفذة، الليث.

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محمد مختار

كاتب مقالات، أهتم بالكتابة في مجالات الرياضة والفن والتقنية، عملت في عدة مواقع إلكترونية من قبل، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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