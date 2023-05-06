رقم واتس آب الديوان الملكي السعودي للحصول على المساعدات 1444

نقدم لحضراتكم عبر موقعنا نجوم مصرية رقم واتس آب الديوان الملكي السعودي، الذي يعد من أفضل الخدمات المتاحة للمواطنين السعوديين من اليتامى والسيدات الأرامل والمطلقات وغيرهم الكثير من الفئات الأخرى التي تحتاج إلى مساعدات مالية، تمكنهم من العيش بكرامة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة الحالية وذلك بواسطة المنصة الإلكترونية، وقد خصص أيضًا لاستلام شكاوى المواطنين ومراقبة أوضاعهم وتلبية احتياجاتهم.

رقم واتس آب الديوان الملكي السعودي

لقد خصص المكتب التنفيذي أرقامًا للتواصل مع إدارة الديوان عبر تطبيق الواتساب؛ حتى يتمكن الجميع من إرسال طلباته واحتياجاته كما يلي:

رقم طلب المساعدة 00966114882222.

خدمة الرد السريع من مكتب الأمير على الرقم 00966114803572.

للتواصل سريعًا بواسطة الفاكس لمكتب خادم الحرمين 00966114803572.

كيفية التواصل مع الديوان الملكي للمساعدات

توفر إدارة الديوان بعض الطرق الأخرى للتواصل السريع؛ حتى يتمكن كل مواطن من اختيار الطريقة التي تناسبه في إرسال طلبات المساعدة.

أرقام رسمية للاتصال الهاتفي 8004000000 من داخل السُّعُودية 920030003 من خارج السُّعُودية.

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالديوان الملكي بالضغط مباشرة هنا

رابط البريد الإلكتروني الرسمي aldiwan2030@protonmail.com وذلك لإرسال الطلبات ثم انتظار الرد بالقبول أو الرفض.

كما يمكنك إرسال طلبك على عنوان الديوان الملكي بواسطة البريد السريع (الرياض 12911).

شروط مساهمات الديوان الملكي والأمير بن سلمان 1444

حتى يتم قبول طلبك في الحصول على مساعدة من الديوان فإنه يجب أن تتوافر الشروط التالية: