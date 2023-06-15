رقم خدمة عملاء يوريكا الكويت

وضعت شركة يوريكا العديد من وسائل التواصل والتي يندرج تحتها رقم خدمة العملاء، وذلك من أجل الأسئلة عن العروض واستقبال الشكاوي والآراء، حيث تعتبر شركة يوريكا من أهم شركات البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية والمنزلية وكذلك الإلكترونيات الموجودة في دولة الكويت، كما تتوفر العديد من فروع الشركة الموجودة داخل محافظات الكويت، والتي من خلالها تتم عملية الدفع أو الحجز الأون لاين؛ ونتيجة لهذا التطور وضعت الشركة رقم موحد خاص بخدمة العملاء لجميع الفروع، ويمكنك الإتصال على هذا الرقم 25761100 لتقديم الشكاوي والمقترحات من عملاء الشركة، كما أن خدمة العملاء متاحة طوال أيام الأسبوع.

عناوين وأماكن فروع يوريكا خدمة العملاء في الكويت

يوجد بيوريكا الكويت العديد من الفروع المنتشرة داخل دولة الكويت، وأهم هذه الفروع تتمثل في التالي:

رقم يوريكا الفحيحيل

يمكن للعملاء التواصل مع خدمة يوريكا الفحيحيل الموجودة بدولة الكويت على الرقم الخاص بخدمة العملاء 25671100، والذي يقع في شارع الدبوس، الكويت ويمكن اتباع خرائط جوجل عن طريق النقر هنا، كما أنه يعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9:30 وحتى الساعة 11:50 قبل منتصف الليل.

رقم يوريكا السالمية

يتاح لعملاء يوريكا السالمية التواصل مع خدمة العملاء وذلك من خلال الاتصال بهذا الرقم 28671100، حيث أنه يقع في عمارة الناصر، شارع سالم المبارك، السالمية، الكويت، كما يمكنك اتباع خرائط جوجل للوصول عن طريق الضغط هنا، ويتاح العمل في يوريكا السالمية على مدار الأسبوع من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

رقم يوريكا الجهراء

يمكنك التواصل مع خدمة عملاء شركة يوريكا الجهراء من خلال الاتصال على 25761100، حيث يقع يوريكا الجهراء في شارع مرزوق المتعب، الجهراء، الكويت ويمكنك استخدام خرائط جوجل للوصول لموقع الفرع عن طريق الضغط هنا، ويعمل يوريكا الجهراء طوال أيام الأسبوع، وذلك من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 11:50مساءًا.

رقم يوريكا حولي

أتاح فرع يوريكا حولي فرصة التواصل من خلال الرقم التالي: 25761100، حيث يقع في شارع بيروت، حولي، الكويت كما يمكنك الوصول عن طريق جوجل ماب من هنا.

رقم يوريكا الري

يمكنك التواصل مع خدمة عملاء يوريكا الري من خلال هذا الرقم 25761100، حيث يقع في شارع الغزالي، شارع Al 33، الكويت ومن جوجل ماب من هنا، أما عن مواعيد العمل؛ فالفرع متاح طوال أيام الأسبوع من الساعة 9:30 وحتى الساعة 10:50 مساءًا.

رقم يوريكا الفروانية

يمكن لعملاء يوريكا الفروانية التواصل مع الفرع من خلال هذا الرقم 25761100، حيث يقع في شارع حبيب مناور، الفروانية، الكويت والذي يمكنك الوصول إليه من خلال جوجل ماب اضغط هنا.

رقم الواتساب الخاص بيوريكا

نظرًا لكثرة الفروع والذي يصحبها كثرة عدد العملاء، أطلقت شركة يوريكا رقم واتساب لتلقي الشكاوي و الاقتراحات، فيمكنك التواصل من خلال التالي:52222560.