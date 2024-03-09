رقم خدمة عملاء ويسترن يونيون مصر – جميع أرقام الوكلاء 2024

يلجأ الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون خدمة ويسترن يونيون إلى معرفة رقم خدمة عملاء ويسترن يونيون مصر وذلك للكثير من الأسباب وسوف نتناولها بالتفاصيل في هذا المقال والهدف منة مساعدة تلك الأشخاص علي استخدام الخدمة بكل سهولة من أجل التسهيل والتيسير عليهم في المعاملات المالية والتي بسببها توفر الوقت والجهد علي الأشخاص وتجلب السعادة أحيانا عند ارسال المال إلى الأهل والأصدقاء.

رقم خدمة عملاء ويسترن يونيون مصر

19190 رقم خدمة عملاء ايباج ويسترن يونيون.

19033 رقم خدمة عملاء ويسترن يونيون بنك اسكندرية.

16430 رقم خدمة عملاء ويسترن يونيون البنك العربي الافريقي.

رقم خدمة عملاء ويسترن يونيون الاسكندرية

بالتالي رقم خدمة عملاء ويسترن يونيون الاسكندرية يمكن الاتصال على أى رقم خدمة عملاء خاصة بأحد وكلاء ويسترن يونيون فى مصر للمساعدة في تقديم الاستفسارات والمعلومات عن خدمة ويسترن يونيون مصر، مثل رقم خدمة عملاء ايباج ويسترن يونيون أو رقم خدمة عملاء ويسترن يونيون بنك اسكندرية أو رقم خدمة عملاء البنك العربي الافريقي.

كيف أتواصل مع شركة ويسترن يونيون؟

إذا أردت التواصل مع شركة ويسترن يونيون العالمية، دعنى أخبرك أنه لا توجد وسيلة تواصل مباشرة أو حتى أرقام خدمة عملاء يمكن التواصل معها مباشرة، ومن خلال تجربتى الشخصية أنصحك بالتواصل معهم من خلال مراسلة المنصات الرسمية لهم عبر وسائل التواصل الاجتماعى الرسمية وهى:

منصة فيسبوك

منصة X (تويتر سابقا)

منصة انستجرام

وهنا يجب التوضيح، ويسترن يونيون لديها الكثير من الوكلاء الذين يقدمون خدماتها في كل دول العالم وكل وكيل له أرقام خدمة عملاء خاصة به، وإذا أردت التواصل مع شركة ويسترن يونيون فى مصر، يكون ذلك من خلال التواصل مع الوكلاء الذين يقدمون خدمة ويسترن يونيون في مصر وذلك بالاتصال على أرقام خدمة العملاء الخاصة بكل وكيل.

ما هو رقم 19190 ؟

يعتبر رقم 19190 هو رقم خدمة عملاء وكيل ايباج ويسترن يونيون مصر ويمكن الاتصال على هذا الرقم من داخل مصر فقط، وقد قام وكيل ايباج ويسترن يونيون بتخصيص هذا الرقم من أجل مساعدة العملاء فى:

تتبع حوالة ويسترن يونيون

الاستفسار عن عناوين الفروع

الاستفسار عن مواعيد عمل الفروع

الاستفسار عن الاجراءات الخاصة باستلام الحوالات

كيف أعرف أن الحوالة وصلت ويسترن يونيون ؟

معرفة أن الحوالة وصلت ويسترن يونيون بالنسبة لصاحب الحوالة (المستلم)، وذلك بعدما يحصل المستلم علي رقم الحوالة ويسمي (MTCN) وباقي تفاصيل الحوالة من الراسل، حينها يمكن تتبع حوالة ويسترن ومعرفة وصول الحوالة بأكثر من طريقة وهى:

الاستفسار من رقم خدمة عملاء ايباج ويسترن يونيون

الاستفسار من رقم خدمة عملاء البنك العربي الافريقي

الاستفسار من رقم خدمة عملاء بنك اسكندرية

ويسترن يونيون العالمية أتاحت خدمة معرفة تتبع حوالة ويسترن يونيون من خلال الرابط التالى:

https://www.westernunion.com/ntxnl/eg/en/web/global-service/track-transfer

لكن عند تتبع حوالة ويسترن يونيون من خلال هذا الرابط لا يعنى أن الحوالة وصلت أو يمكن صرفها، هو مجرد تتبع مبدئي للحوالة، والأفضل هو التواصل مع خدمة عملاء ويسترن يونيون مصر هاتفياً قبل الذهاب إلى أحد فروع وكلاء ويسترن يونيون مصر لصرف الحوالة.

كيف أشتكي علي ويسترن يونيون ؟

يمكن أن تقدم شكوي إلى ويسترن يونيون من خلال مراسلة الموقع الرسمي للشركة عبر الرابط التالي:

https://www.westernunion.com/eg/en/contact-us.html

ما هو رقم ويسترن يونيون واتساب

لا يوجد رقم واتساب خاص بخدمة ويسترن يونيون

لكن وكيل ايباج ويسترن يونيون في مصر قام بتخصيص رقم خاص بتطبيق واتساب (201008861166+) يمكن لأى شخص في العالم مراسلة وكيل ايباج ويسترن يونيون من خلال هذا الرقم عبر تطبيق واتساب ويساعد العملاء فى:

الاستفسار عن عناوين الفروع

الاستفسار عن مواعيد عمل الفروع

الاستفسار عن الاجراءات الخاصة باستلام الحوالات

خدمة عملاء ويسترن يونيون في مصر

تتميز ويسترن يونيون فى مصر بأن لها أكثر من وكيل يقدم خدمة ويسترن يونيون وكل وكيل له خدمة عملاء خاصة به تساعد كثيراً في الإجابة عن استفسارات العملاء والأشخاص التي تستخدم خدمة ويسترن بشكل يومى.

شكاوي ويسترن يونيون مصر

كما وضحنا طريقة التواصل مع خدمة عملاء ويسترن يونيون يمكن أيضا تقديم شكاوي إلى خدمة ويسترن يونيون من خلال الوكيل الذي يقدم الخدمة والاتصال علي رقم خدمة العملاء الخاصة بة للمساعدة فى تقديم الشكاوي الخاصة بخدمة ويسترن يونيون.

ايميل ويسترن يونيون

لا يوجد ايميل رسمي لويسترن يونيون للتواصل مع ويسترن يونيون العالمية ولكن يمكن التواصل معهم مباشرة من خلال المنصات الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيس بوك وانستجرام.

مواعيد ويسترن يونيون مصر

يجب معرفة أولا أن ويسترن يونيون لديها أكثر من وكيل يقدم خدمة ويسترن يونيون فى مصر ويمكن تصنيفها كالتالي:

وكيل ايباج ويسترن يونيون

وكيل ايباج ويسترن يونيون بنك مصر

وكيل ايباج ويسترن يونيون البنك الأهلي

وكيل ويسترن يونيون البنك العربي الافريقي

وكيل ويسترن يونيون بنك اسكندرية

ومن هنا تختلف مواعيد عمل ويسترن يونيون مصر من وكيل إلى اخر وسوف نقوم بتوضيحها بشكل تفصيلي حتى يستطيع الجميع معرفة مواعيد عمل كل وكيل لخدمة ويسترن يونيون فى مصر. مواعيد عمل فروع ايباج ويسترن يونيون الأحد إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً.

الجمعة من الساعة 3 عصراً حتى الساعة 9 مساءً.

السبت من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً. مواعيد عمل فروع ايباج ويسترن يونيون بنك مصر والبنك الأهلي المصري الأحد الي الخميس من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً.

الجمعة أجازة.

السبت أجازة. مواعيد عمل فروع ويسترن يونيون بنك اسكندرية الأحد الي الخميس من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً.

الجمعة أجازة.

السبت أجازة. مواعيد عمل فروع ويسترن يونيون البنك العربي الافريقي الأحد الي الخميس من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً.

الجمعة أجازة.

السبت أجازة. هنا نلاحظ تشابه مواعيد عمل فروع ايباج ويسترن يونيون بنك مصر والبنك الأهلي مع مواعيد عمل خدمة ويسترن يونيون داخل بنك اسكندرية وأيضا خدمة ويسترن يونيون داخل البنك العربي الافريقي، حيث أن مواعيد عمل البنوك متشابهه لأنها تصدر من خلال التعليمات التي ينظمها البنك المركزي المصري. مواعيد ويسترن يونيون مصر في شهر رمضان كما وضحنا سابقا، أنة يجب التمييز أولا بين فروع وكيل ايباج ويسترن يونيون وفروع المكاتب الخاصة به والتى توجد داخل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وبين فروع وكيل ويسترن يونيون بنك اسكندرية، وبين فروع وكيل ويسترن يونيون البنك العربي الافريقي، ويمكن توضيح مواعيد عمل ويسترن يونيون مصر فى شهر رمضان كالتالي: مواعيد عمل فروع ايباج ويسترن يونيون في شهر رمضان – الفترة الصباحية الأحد الى الخميس من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً.

السبت من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً.

الجمعة، لا تعمل فروع ايباج ويسترن يونيون خلال الفترة الصباحية مواعيد عمل فروع ايباج ويسترن يونيون في شهر رمضان – الفترة المسائية الأحد إلى الخميس من الساعة 8 مساءً حتي الساعة 11 مساءً.

الجمعة من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 11 مساءً.

السبت، لا تعمل فروع ايباج ويسترن يونيون فترة مسائية. مواعيد عمل فروع ايباج ويسترن يونيون داخل بنك مصر والبنك الأهلي المصري في شهر رمضان الأحد إلى الخميس من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 ظهراً.

الجمعة أجازة.

السبت أجازة. مواعيد عمل فروع ايباج بنك مصر في شهر رمضان داخل فروع نادي 6 اكتوبر وسيتي سنتر ألماظة و مول مصر الاحد الي الخميس من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 3 مساء.

الجمعة من الساعة 1 مساء حتى الساعة 4 مساء.

السبت من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 4 مساء.

مواعيد عمل فرع ايباج ويسترن يونيون (سوهاج وقنا)

الأحد الي الخميس من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 مساء.

السبت من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 مساء.

الجمعة مغلق.

مواعيد عمل فرع ايباج ويسترن يونيون (الأقصر)

المواعيد الصباحية، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 مساء.

المواعيد المسائية، من الساعة 8 مساء حتى الساعة 11 مساء.

الجمعة، من الساعة 8 مساء حتى الساعة 11 مساء.

السبت، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 مساء.