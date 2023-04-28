رقم حساب المواطن المجاني 1444 للاستفسارات والشكاوي

عمل برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية على توفير رقم للتواصل مجاني، وذلك من أجل استقبال شكاوي وتلقي الاستفسارات الخاصة بالمواطنين والاجابة عليها، وأيضاً عمل حساب المواطن علي توفير العديد من الخدمات الإلكترونية ومنها خدمة الاستعلام عن الأهلية والتسجيل وتقديم الاعتراض، من خلال البوابة الإلكترونية له على شبكة الإنترنت.

حساب المواطن

حساب المواطن هو أحد البرامج الاجتماعية التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية إلى العديد من المواطنين في المملكة، وذلك من أجل مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود والمنخفض علي تحسين الحالة المادية، وتم إطلاق حساب المواطن في عام 2017، وقام بصرف 65 دفعة شهرية للمستفيدين حتى الآن.

رقم حساب المواطن المجاني 1444

وفر برنامج حساب المواطن العديد من طرق التواصل للمستفيدين وهي:-

التواصل مع حساب المواطن من خلال الرقم المجاني الموحد وهو “19912”. ويمكن التواصل مع الرقم من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 8 مساءً.

التواصل من خلال الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر “.

يمكن التواصل من خلال بوابة صوتك مسموع “ من هنا “.

4 قنوات لخدمتكم في برنامج حساب المواطن.. pic.twitter.com/KCivGVChRz — حساب المواطن (@citizenaccount) April 26, 2023

طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

يمكن الاستعلام عن أهلية حساب المواطن إلكترونياً، وذلك من خلال الأتي:-