رقم حساب المواطن المجاني للشكاوى| وقنوات التواصل المختلفة

بعد الانتهاء من إيداع مبالغ الدفعة 66 الجديدة من حساب المواطن الخاصة بدعم شهر مايو 2023، بدأ الكثير من المستخدمين في البحث عن رقم حساب المواطن المجاني، أو قنوات التواصل المختلفة، لرفع بعض الشكاوى، أو تقديم بعض الاستفسارات، أو البحث عن كيفية تقديم طلب اعتراض، وهو ما نوضحه لكم بالتفاصيل خلال السطور التالية.

تقديم طلب اعتراض حساب المواطن

إذا كنت ترغب في التعرف على تقديم اعتراض حساب المواطن عليك إتباع هذه الخطوات:

زيارة بوابة حساب المواطن.

أدخل رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد.

ثم إدخال رمز التحقق الذي أمامك على الشاشة.

اضغط بعد ذلك على “الدفعات المالية”.

ثم اختار “تقديم اعتراض”.

حل مشكلة الدفعة مرفوضة في حساب المواطن

العديد من المستفيدين يواجهون مشكلة في رفض الدفعة بحساب المواطن، وذلك يشير إلى أنه لم يتم تحويل الدعم بسبب وجود مشكلة في الحساب بالبنك حتى تتمكن من حل هذه المشكلة عليك إتباع هذه الخطوات:

مراجعة البنك الخاص بالمستفيد للتعرف على المشكلة.

بعد التأكد من حل مشكلة الحساب، عليك الدخول إلى حساب المواطن عبر الموقع الرسمي.

اضغط على “حالة الاستحقاق”.

وأخيراً اضغط “تأكيد الحساب البنكي”.

تحديث البيانات

أكد برنامج حسابات المواطن على المستفيدين بضرورة تحديث البيانات عبر البوابة الإلكترونية بالإضافة إلى تقديم طلب الاعتراض لمدة لا تزيد عن 90 يومًا، كما شدد البرنامج على أنه إذا كان لدى المستفيد طلب قد قام بالفعل بتقديمه عليه الانتظار حتى تتم مراجعته، ثم التقدم بطلب آخر، وذلك بعد أن تقدم العديد من المستفيدين من عدم قدرتهم على الدخول لتقديم الاعتراضات، فقد كشف برنامج حساب المواطن على هذه الإجراءات التي يجب إتباعها.

ما هو رقم حساب المواطن؟