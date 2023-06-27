رقم الضمان الاجتماعي المجاني الموحد في السعودية

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي رقم مجاني موحد للتواصل مع “خدمة المستفيدين” لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور من أجل طرح الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالدعم، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

الاستعلام عن أهلية الضمان المطور

من أجل القيام بالاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور عليك اتباع الخطوات الأتية:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الذهاب إلى أيقونة “دراسة الأهلية”.

كتابة جميع البيانات الخاصة بالمستفيد.

الضغط على زر “حث”.

لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالأهلية ومعرفة ما إذا كنت مؤهل أم غير مؤهل.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد

في حالة إذا كان المستفيد يرغب في طرح شكاوى أو استفسارات مختلفة عن دعم الضمان الاجتماعي المطور يمكنه التواصل عبر الرقم الموحد وهو “19911” على مدار اليوم من الساعة 8 صباحًا حتى 9 مساءً.