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رقم الضمان الاجتماعي المجاني الموحد في السعودية

مصطفى شاهين

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي رقم مجاني موحد للتواصل مع “خدمة المستفيدين” لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور من أجل طرح الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالدعم، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

- صورة 1 - رقم الضمان الاجتماعي المجاني الموحد في السعودية

الاستعلام عن أهلية الضمان المطور

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من أجل القيام بالاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور عليك اتباع الخطوات الأتية:-

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

  • إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الاستعلام عن اهلية الضمان المطور

  • الذهاب إلى أيقونة “دراسة الأهلية”.

الاستعلام عن اهلية الضمان المطور

  • كتابة جميع البيانات الخاصة بالمستفيد.
  • الضغط على زر “حث”.
  • لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالأهلية ومعرفة ما إذا كنت مؤهل أم غير مؤهل.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد

في حالة إذا كان المستفيد يرغب في طرح شكاوى أو استفسارات مختلفة عن دعم الضمان الاجتماعي المطور يمكنه التواصل عبر الرقم الموحد وهو “19911” على مدار اليوم من الساعة 8 صباحًا حتى 9 مساءً.

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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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