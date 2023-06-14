طريقة رفع إيقاف الخدمات من محكمة التنفيذ وزارة العدل السعودية

تتم طريقة رفع إيقاف الخدمات من محكمة التنفيذ بطريقة سهلة ومن خلال بعض الخطوات البسيطة، وهذه القرارات التي تصدر من الحكومة السعودية تأتي لحماية حقوق الأشخاص المقيمين، حيث يتم وقف الخدمات لحين أداء الالتزامات التي تكون على الشخص سواء كانت هذه الالتزامات تخص أفراد أو مؤسسات أو شركات.

طريقة الحصول على الخدمة

يمكن رفع الإيقاف للخدمات من خلال تقديم طلب برفع الإيقاف، ويكون تقديم الطلب من خلال المحكمة أو تقديمه عبر الموقع الخاص بوزارة العدل السعودية من خلال ناجز، وهناك إيقاف للخدمات بشكل دائم وهذا لابد من القيام بدفع المستحقات المالية كاملةً حتى يتم رفع الإيقاف لخدمات الفرد.

ويمكن تقديم طلب لرفع الإيقاف إلى المحكمة ويكون من خلال الخطوات الآتية:

الحضور إلى المحكمة وتقديم ما يثبت أنه تم سداد جميع المستحقات المالية التي بسببها صدر قرار إيقاف الخدمات.

سيتم بعدها رفع الإيقاف مؤقتًا لحين دراسة المستندات المقدمة عند قبول الطلب مباشرةً.

يتم رفع الإيقاف بصورة دائمة عند التحقق من صحة المستندات المقدمة أو يتم إعادة الإيقاف للخدمات عند رفض المستندات لحين اكتمالها بصورة كاملة.

طريقة رفع الإيقاف للخدمات من خلال موقع وزارة العدل

يمكن تقديم طلب لرفع الإيقاف لمحكمة التنفيذ مباشرةً أو تقديم هذا الطلب من خلال الموقع الخاص بوزارة العدل، ويكون ذلك من خلال الخطوات الآتية:

أولاً ضرورة القيام بالدخول على بوابة وزارة العدل في السعودية.

بعد الدخول القيام باختيار خدمات الوزارة الإلكترونية الموجودة في الشاشة الرئيسية.

يتم اختيار قوائم الإجراءات واختيار خدمة طلباتي.

يتم تحديد تقديم طلب لرفع الإيقاف للخدمات لحين إكمال الطلبات المتبقية.

سيتم طلب المعلومات الشخصية قم بكتابتها بشكل صحيح دون خطأ.

يتم التأكد من البيانات المدونة لاكتمال الطلب وعدم رفضه.

يتم اختيار المربع الخاص بإرسال الطلب والضغط عليه حتى يتم إرساله وسوف يتم دارسة الطلب، ويتم إرسال رسالة على الهاتف الجوال بحالة الطلب.