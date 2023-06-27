شروط وخطوات رفع إيقاف الخدمات مؤقتا عبر ناجز

يعتبر إجراء إيقاف الخدمات أحد الإجراءات التي تطبقها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية علي بعض المواطنين بهدف حماية حقوقهم، وهذا القرار يتم اتخاذه اتجاه كل من يمتنع عن تنفيذ التزام عليه تجاه شخص اخر أو مؤسسة أو جهة مثل عدم سداد المستحقات المالية الخاصة بالحكومة مثل غرامات المخالفات أو عدم الالتزام بدفع الفواتير وغيرها، وهو بمثابة منع المواطن من أداء حقوقه في الخدمات الحكومية المختلفة حتى يتم الدفع، ويمكن تقديم طلب لرفع إيقاف الخدمات إلكترونيا من خلال منصة ناجز، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم شروط وخطوات رفع إيقاف الخدمات.

شروط وزارة العدل لرفع الإيقاف

حددت وزارة العدل عدد من الشروط التي يجب توافرها لرفع إيقاف الخدمات، وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:

يشترط أن يقوم المتقدم بدفع كافة المستحقات لصاحب الحق خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة.

يقتصر الضرر الناتج من قرار إيقاف الخدمات على الشخص المحكوم ضده فقط، ولا يمتد أثر الإيقاف إلى الأشخاص التابعين او عائلته.

يتم البدء في إجراءات رفع إيقاف الخدمات بعد انتهاء المشكلة بين الأطراف خلال مدة تصل إلى ثلاثة أيام.

يتمكن المواطن الذي صدر ضده قرار إيقاف الخدمات من سحب 67% فقط من الراتب الخاص به لحين السداد، ولكن يستمر في صرف العلاوات بشكل كامل.

قامت الوزارة بوضع رقم سريع يمكن استخدامه للتواصل مع المحاكم التنفيذية وهو 169.

طريقة تقديم طلب الرفع من ناجز 1444

يتم تقديم طلب إيقاف رفع الخدمات إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب أن يقوم المتقدم بالدخول الي موقع وزارة العدل السعودية، ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي: https://www.moj.gov.sa/ar/pages/default.aspx

الدخول الي الصفحة الرئيسية واختيار الخدمات الإلكترونية.

الدخول إلى بوابة ناجز للخدمات واختيار قائمة التنفيذ.

الضغط على طلباتي وتحديد خدمة رفع إيقاف الخدمات.

تقديم طلب لرفع الإيقاف وإدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالمتقدم.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على تقديم.

خطوات الاستعلام عن طلب الرفع

يمكن الاستعلام عن رفع إيقاف الخدمات من خلال اتباع الخطوات التالية: