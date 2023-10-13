هل انتهت إقامتك في السعودية وترغب في تجديدها؟ لا تقلق، من خلال هذا المقال على موقع نجوم مصرية، سوف نقدم لك معلومات شاملة عن رسوم تجديد الإقامة المنتهية 1445، بالإضافة إلى خطوات تجديد الإقامة بالتفصيل.

رسوم تجديد الإقامة المنتهية 1445 وخطوات تجديدها بالتفصيل

رسوم تجديد الإقامة المنتهية 1445

تختلف رسوم تجديد الإقامة المنتهية 1445 حسب فئة المقيم، كما يلي:

العمالة المنزلية: 650 ريال سعودي.

العامل في الشركات أو المؤسسات: 600 ريال سعودي.

زوجة عامل زراعي أو مقيم: 500 ريال سعودي.

الزوجة المواطنة: 500 ريال سعودي.

خطوات تجديد الإقامة المنتهية 1445

لتجديد الإقامة المنتهية 1445، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الرقمية.

تسجيل الدخول إلى حسابك.

النقر على خيار “الخدمات الإلكترونية”.

النقر على خيار “الجوازات”.

النقر على خيار “تجديد إقامة عامل”.

إدخال بيانات المقيم الذي ترغب في تجديد إقامته.

دفع رسوم تجديد الإقامة.

طباعة الإقامة المجددة.

طرق معرفة صلاحية الإقامة في السعودية 1445

هناك عدة طرق لمعرفة صلاحية الإقامة في السعودية 1445، وهي:

من خلال منصة أبشر الرقمية: الدخول إلى منصة أبشر الرقمية. تسجيل الدخول إلى حسابك. النقر على خيار “الخدمات الإلكترونية”. النقر على خيار “الجوازات”. النقر على خيار “استعلام عن صلاحية الإقامة”. إدخال بيانات المقيم الذي ترغب في الاستعلام عن صلاحية إقامته. النقر على خيار “بحث”.

من خلال تطبيق أبشر: تحميل تطبيق أبشر على هاتفك الذكي. تسجيل الدخول إلى حسابك. النقر على خيار “الخدمات الإلكترونية”. النقر على خيار “الجوازات”. النقر على خيار “استعلام عن صلاحية الإقامة”. إدخال بيانات المقيم الذي ترغب في الاستعلام عن صلاحية إقامته. النقر على خيار “بحث”.

من خلال الاتصال بمركز الاتصال الوطني: الاتصال على الرقم 920000668. اختيار خدمة “الجوازات”. اختيار خدمة “استعلام عن صلاحية الإقامة”. إدخال بيانات المقيم الذي ترغب في الاستعلام عن صلاحية إقامته. سيتم إخبارك بصلاحية إقامتك.



ملاحظات مهمة

يجب أن يكون لديك حساب على منصة أبشر الرقمية أو تطبيق أبشر للاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر الإنترنت.

إذا كنت تتصل بمركز الاتصال الوطني، يجب أن تكون مستعدًا لتقديم بيانات المقيم الذي ترغب في الاستعلام عن صلاحية إقامته.

شروط تجديد الإقامة في السعودية 1445

تختلف شروط تجديد الإقامة في السعودية 1445 حسب فئة المقيم، كما يلي:

العمالة المنزلية: أن يكون المقيم مسجلاً في نظام وزارة الداخلية. أن يكون لدى المقيم عقد عمل ساري المفعول. أن يكون لدى المقيم تأمين صحي ساري المفعول. أن يكون جواز سفر المقيم ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر. العامل في الشركات أو المؤسسات: أن يكون المقيم مسجلاً في نظام وزارة الداخلية. أن يكون لدى المقيم عقد عمل ساري المفعول. أن يكون لدى المقيم تأمين صحي ساري المفعول. أن يكون جواز سفر المقيم ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

زوجة عامل زراعي أو مقيم: أن يكون المقيم مسجلاً في نظام وزارة الداخلية. أن يكون لدى المقيم عقد عمل ساري المفعول (للزوج). أن يكون لدى المقيم تأمين صحي ساري المفعول. أن يكون جواز سفر المقيم ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر. الزوجة المواطنة: أن يكون المقيم مسجلاً في نظام وزارة الداخلية. أن يكون لدى المقيم عقد زواج ساري المفعول. أن يكون لدى المقيم تأمين صحي ساري المفعول. أن يكون جواز سفر المقيم ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.



ملاحظات مهمة

لا يمكن تجديد الإقامة المنتهية 1445 إلا بعد دفع الغرامات المترتبة عليها.

يجب أن يكون جواز سفر المقيم ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

يجب أن يكون لدى المقيم تأمين صحي ساري المفعول.

يجب أن يكون لدى المقيم عقد عمل ساري المفعول (في حالة العاملين في الشركات أو المؤسسات).

فئات المعفاة من سداد رسوم الإقامة في السعودية 1445

تشمل الفئات المعفاة من سداد رسوم الإقامة في السعودية 1445 ما يلي: