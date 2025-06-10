رسوم بنك القاهرة 2025: دليلك الشامل للخدمات المصرفية في مصر

دليل شامل لرسوم وخدمات بنك القاهرة

يُعد فهم الرسوم المصرفية أمرًا بالغ الأهمية لأي عميل، حيث يؤثر بشكل مباشر على التكلفة الإجمالية للخدمات المصرفية التي يتلقاها ويساعد في اتخاذ قرارات مالية مستنيرة. يهدف هذا الدليل إلى تبسيط هذه المعلومات وتقديمها بطريقة واضحة ومفصلة لعملاء بنك القاهرة. تستند جميع المعلومات الواردة في هذا المقال إلى التعريفة الرسمية لرسوم وخدمات بنك القاهرة، والتي تم تحديثها بتاريخ 05-05-2025. يضمن هذا التحديث الدوري للمعلومات دقة وموثوقية البيانات المقدمة، مما يعكس التزام البنك بالشفافية في الكشف عن التكاليف المرتبطة بمنتجاته وخدماته. إن توفير تاريخ واضح للتعريفة يؤكد للعملاء أنهم يطلعون على أحدث المعلومات، وهو أمر حيوي في القطاع المالي حيث تتغير اللوائح وظروف السوق باستمرار. يمثل هذا النهج ميزة تنافسية، حيث يجذب العملاء الذين يقدرون الوضوح والموثوقية في تعاملاتهم المالية.

رسوم الحسابات الشخصية في بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة مجموعة متنوعة من الحسابات الشخصية لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، بما في ذلك الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحسابات خاصة مثل “ثروة” و”بكرة”. تختلف الرسوم المطبقة على هذه الحسابات بناءً على نوع الحساب والميزات التي يقدمها. يعكس هذا التنوع استراتيجية البنك في استهداف شرائح مختلفة من العملاء، من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية إلى أولئك الذين يسعون للشمول المالي.

تفصيل الرسوم لكل نوع حساب:

الحساب الجاري (Current Account): تبلغ رسوم الفتح 120 جنيه مصري سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية. يتطلب الحساب حداً أدنى للرصيد قدره 3000 جنيه مصري، أو 100 يورو/100 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. تبلغ رسوم كشوف الحساب 120 جنيه مصري ربع سنويًا داخل مصر، و150 جنيه مصري ربع سنويًا خارج مصر (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية). تفرض رسوم صيانة قدرها 85 جنيه مصري ربع سنويًا، ورسوم انخفاض عن الحد الأدنى 75 جنيه مصري شهريًا للحسابات بالعملة المحلية، و2 دولار أمريكي/2 يورو/2 جنيه إسترليني للحسابات بالعملات الأجنبية. تختلف رسوم إصدار بطاقة الخصم حسب نوع البطاقة.

تبلغ رسوم الفتح 120 جنيه مصري سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية. يتطلب الحساب حداً أدنى للرصيد قدره 3000 جنيه مصري، أو 100 يورو/100 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. تبلغ رسوم كشوف الحساب 120 جنيه مصري ربع سنويًا داخل مصر، و150 جنيه مصري ربع سنويًا خارج مصر (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية). تفرض رسوم صيانة قدرها 85 جنيه مصري ربع سنويًا، ورسوم انخفاض عن الحد الأدنى 75 جنيه مصري شهريًا للحسابات بالعملة المحلية، و2 دولار أمريكي/2 يورو/2 جنيه إسترليني للحسابات بالعملات الأجنبية. تختلف رسوم إصدار بطاقة الخصم حسب نوع البطاقة. حساب التوفير (Saving Account): تبلغ رسوم الفتح 120 جنيه مصري. الحد الأدنى للرصيد هو 5000 جنيه مصري، أو 100 دولار أمريكي، 100 يورو، 100 جنيه إسترليني. رسوم كشوف الحساب ربع السنوية هي 120 جنيه مصري داخل مصر و150 جنيه مصري خارج مصر. رسوم الصيانة 85 جنيه مصري ربع سنويًا، ورسوم الانخفاض عن الحد الأدنى 75 جنيه مصري شهريًا للعملة المحلية، و2 دولار أمريكي/2 يورو/2 جنيه إسترليني للعملات الأجنبية. رسوم إصدار بطاقة الخصم تختلف حسب نوع البطاقة.

تبلغ رسوم الفتح 120 جنيه مصري. الحد الأدنى للرصيد هو 5000 جنيه مصري، أو 100 دولار أمريكي، 100 يورو، 100 جنيه إسترليني. رسوم كشوف الحساب ربع السنوية هي 120 جنيه مصري داخل مصر و150 جنيه مصري خارج مصر. رسوم الصيانة 85 جنيه مصري ربع سنويًا، ورسوم الانخفاض عن الحد الأدنى 75 جنيه مصري شهريًا للعملة المحلية، و2 دولار أمريكي/2 يورو/2 جنيه إسترليني للعملات الأجنبية. رسوم إصدار بطاقة الخصم تختلف حسب نوع البطاقة. حساب ميجا توفير (Mega Saving Account): رسوم الفتح 150 جنيه مصري، والحد الأدنى للرصيد 5000 جنيه مصري. رسوم كشوف الحساب 120 جنيه مصري ربع سنويًا داخل مصر و150 جنيه مصري خارج مصر. رسوم الصيانة 100 جنيه مصري ربع سنويًا، ورسوم الانخفاض عن الحد الأدنى 75 جنيه مصري شهريًا. إصدار بطاقة الخصم مجاني لأول مرة.

رسوم الفتح 150 جنيه مصري، والحد الأدنى للرصيد 5000 جنيه مصري. رسوم كشوف الحساب 120 جنيه مصري ربع سنويًا داخل مصر و150 جنيه مصري خارج مصر. رسوم الصيانة 100 جنيه مصري ربع سنويًا، ورسوم الانخفاض عن الحد الأدنى 75 جنيه مصري شهريًا. إصدار بطاقة الخصم مجاني لأول مرة. حساب ثروة (Tharwa Account): يتميز هذا الحساب برسوم فتح مجانية ورسوم صيانة مجانية. الحد الأدنى للرصيد هو 50000 جنيه مصري. رسوم كشوف الحساب 120 جنيه مصري ربع سنويًا داخل مصر و150 جنيه مصري خارج مصر. رسوم الانخفاض عن الحد الأدنى 75 جنيه مصري شهريًا. تختلف رسوم إصدار بطاقة الخصم حسب نوع البطاقة. هذا الحساب يستهدف العملاء الأثرياء، مما يشير إلى تركيز البنك على العملاء ذوي القيمة العالية وربما تقديم خدمات إضافية لهم.

يتميز هذا الحساب برسوم فتح مجانية ورسوم صيانة مجانية. الحد الأدنى للرصيد هو 50000 جنيه مصري. رسوم كشوف الحساب 120 جنيه مصري ربع سنويًا داخل مصر و150 جنيه مصري خارج مصر. رسوم الانخفاض عن الحد الأدنى 75 جنيه مصري شهريًا. تختلف رسوم إصدار بطاقة الخصم حسب نوع البطاقة. هذا الحساب يستهدف العملاء الأثرياء، مما يشير إلى تركيز البنك على العملاء ذوي القيمة العالية وربما تقديم خدمات إضافية لهم. حساب جاري بلس (Current Plus Account): رسوم الفتح 150 جنيه مصري، والحد الأدنى للرصيد 5000 جنيه مصري. رسوم كشوف الحساب 120 جنيه مصري ربع سنويًا داخل مصر و150 جنيه مصري خارج مصر. رسوم الصيانة 85 جنيه مصري شهريًا، ورسوم الانخفاض عن الحد الأدنى 75 جنيه مصري شهريًا. تختلف رسوم إصدار بطاقة الخصم حسب نوع البطاقة.

رسوم الفتح 150 جنيه مصري، والحد الأدنى للرصيد 5000 جنيه مصري. رسوم كشوف الحساب 120 جنيه مصري ربع سنويًا داخل مصر و150 جنيه مصري خارج مصر. رسوم الصيانة 85 جنيه مصري شهريًا، ورسوم الانخفاض عن الحد الأدنى 75 جنيه مصري شهريًا. تختلف رسوم إصدار بطاقة الخصم حسب نوع البطاقة. حساب جاري يومي بفائدة يومية بالجنيه المصري (EGP Daily Current Account With Daily Interest): رسوم الفتح مجانية. الحد الأدنى للرصيد 100,000 جنيه مصري. رسوم كشوف الحساب 120 جنيه مصري ربع سنويًا داخل مصر و150 جنيه مصري خارج مصر. رسوم الصيانة 100 جنيه مصري ربع سنويًا، ورسوم الانخفاض عن الحد الأدنى 75 جنيه مصري شهريًا. تختلف رسوم إصدار بطاقة الخصم حسب نوع البطاقة. هذا الحساب يستهدف العملاء الذين يسعون لتحقيق عائد على أرصدتهم اليومية.

رسوم الفتح مجانية. الحد الأدنى للرصيد 100,000 جنيه مصري. رسوم كشوف الحساب 120 جنيه مصري ربع سنويًا داخل مصر و150 جنيه مصري خارج مصر. رسوم الصيانة 100 جنيه مصري ربع سنويًا، ورسوم الانخفاض عن الحد الأدنى 75 جنيه مصري شهريًا. تختلف رسوم إصدار بطاقة الخصم حسب نوع البطاقة. هذا الحساب يستهدف العملاء الذين يسعون لتحقيق عائد على أرصدتهم اليومية. حساب جاري يومي بفائدة يومية بالدولار الأمريكي (USD Daily Current Account With Daily Interest): رسوم الفتح 5 دولار أمريكي. الحد الأدنى للرصيد 100 دولار أمريكي. رسوم كشوف الحساب 3 دولار أمريكي داخل مصر و4 دولار أمريكي خارج مصر. رسوم الصيانة 2 دولار أمريكي ربع سنويًا. رسوم الانخفاض عن الحد الأدنى 100 دولار أمريكي. تختلف رسوم إصدار بطاقة الخصم حسب نوع البطاقة.

رسوم الفتح 5 دولار أمريكي. الحد الأدنى للرصيد 100 دولار أمريكي. رسوم كشوف الحساب 3 دولار أمريكي داخل مصر و4 دولار أمريكي خارج مصر. رسوم الصيانة 2 دولار أمريكي ربع سنويًا. رسوم الانخفاض عن الحد الأدنى 100 دولار أمريكي. تختلف رسوم إصدار بطاقة الخصم حسب نوع البطاقة. حساب بكرة (Bokra Account): رسوم الفتح مجانية. الحد الأدنى للرصيد 100 جنيه مصري أو قيمة القسط الأول. رسوم الصيانة مجانية. إصدار بطاقة الخصم مجاني (بطاقة ميزة). رسوم التأخر في السداد 4% على كل قسط متأخر.

رسوم الفتح مجانية. الحد الأدنى للرصيد 100 جنيه مصري أو قيمة القسط الأول. رسوم الصيانة مجانية. إصدار بطاقة الخصم مجاني (بطاقة ميزة). رسوم التأخر في السداد 4% على كل قسط متأخر. حساب جاري معاش (Pension Current Account): رسوم الفتح مجانية. الحد الأدنى للرصيد/خطاب تحويل المعاش مجاني. كشف الحساب/خطاب الإشعار 35 جنيه مصري ربع سنويًا. رسوم الصيانة مجانية. إصدار بطاقة الخصم مجاني لأول مرة.

رسوم الفتح مجانية. الحد الأدنى للرصيد/خطاب تحويل المعاش مجاني. كشف الحساب/خطاب الإشعار 35 جنيه مصري ربع سنويًا. رسوم الصيانة مجانية. إصدار بطاقة الخصم مجاني لأول مرة. حساب وفر جاري (Waffar Current Account): رسوم الفتح مجانية ولا يوجد حد أدنى للرصيد. كشف الحساب/خطاب الإشعار مجاني ربع سنويًا. رسوم الصيانة 5 جنيه مصري شهريًا. بطاقة خصم ميزة مجانية لأول مرة. السحب النقدي من الكاونتر أقل من الحد اليومي لأجهزة الصراف الآلي 85 جنيه مصري. الإيداع النقدي من الكاونتر أقل من الحد اليومي لأجهزة الصراف الآلي 70 جنيه مصري.

رسوم الفتح مجانية ولا يوجد حد أدنى للرصيد. كشف الحساب/خطاب الإشعار مجاني ربع سنويًا. رسوم الصيانة 5 جنيه مصري شهريًا. بطاقة خصم ميزة مجانية لأول مرة. السحب النقدي من الكاونتر أقل من الحد اليومي لأجهزة الصراف الآلي 85 جنيه مصري. الإيداع النقدي من الكاونتر أقل من الحد اليومي لأجهزة الصراف الآلي 70 جنيه مصري. حساب وفر توفير (Waffar Saving Account): رسوم الفتح مجانية ولا يوجد حد أدنى للرصيد. كشف الحساب/خطاب الإشعار مجاني ربع سنويًا. رسوم الصيانة ما يعادل 25 جنيه مصري شهريًا.

رسوم الفتح مجانية ولا يوجد حد أدنى للرصيد. كشف الحساب/خطاب الإشعار مجاني ربع سنويًا. رسوم الصيانة ما يعادل 25 جنيه مصري شهريًا. حساب وفر توفير (Waffar Saving – تكرار في التسمية، قد يكون هناك اختلاف في العملة أو الفئة): رسوم الفتح مجانية ولا يوجد حد أدنى للرصيد. كشف الحساب/خطاب الإشعار مجاني ربع سنويًا. رسوم الصيانة 5 جنيه مصري شهريًا. بطاقة خصم ميزة مجانية لأول مرة.

رسوم الفتح مجانية ولا يوجد حد أدنى للرصيد. كشف الحساب/خطاب الإشعار مجاني ربع سنويًا. رسوم الصيانة 5 جنيه مصري شهريًا. بطاقة خصم ميزة مجانية لأول مرة. حساب وفر جاري متناهي الصغر – الشمول المالي (Waffar Micro Current Account – Financial Inclusion): لا يوجد حد أدنى للرصيد. رسوم فتح/تجديد الحساب 120 جنيه مصري. كشف الحساب/خطاب الإشعار مجاني ربع سنويًا. لا توجد رسوم صيانة. هذه الحسابات، مثل “وفر” و”وفر متناهي الصغر”، تستهدف شرائح العملاء ذات الدخل المنخفض أو غير المتعاملين مع البنوك، مما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية والشمول المالي.

يستخدم البنك متطلبات الحد الأدنى للرصيد والرسوم المرتبطة بها كآلية لاسترداد التكاليف وإدارة المخاطر. فالحسابات ذات الأرصدة الدنيا المنخفضة أو المعدومة قد تسترد البنوك تكاليفها من خلال رسوم المعاملات أو عن طريق جذب حجم أكبر من الودائع الصغيرة. أما الحسابات ذات الأرصدة الدنيا المرتفعة، فقد يتنازل البنك عن رسوم الصيانة، حيث يوفر الرصيد الأكبر سيولة كافية للاستثمار أو الإقراض، مما يعوض التكاليف الإدارية. وتعمل الرسوم المفروضة على الانخفاض عن الحد الأدنى كعامل ردع قوي، مما يضمن احتفاظ البنك بمستوى معين من السيولة من هذه الحسابات.

لتسهيل المقارنة بين هذه الحسابات المتنوعة، يقدم الجدول التالي ملخصًا لأهم الرسوم:

نوع الحساب رسوم الفتح (جنيه مصري) الحد الأدنى للرصيد (جنيه مصري/عملات أجنبية) رسوم الصيانة (الدورية) رسوم الانخفاض عن الحد الأدنى (شهريًا) رسوم كشوف الحساب (ربع سنويًا) إصدار بطاقة الخصم (أول مرة) الحساب الجاري 120 3000 جنيه مصري / 100 يورو/دولار 85 جنيه مصري ربع سنويًا 75 جنيه مصري / 2 دولار/يورو/جنيه إسترليني 120 جنيه مصري (داخل) / 150 جنيه مصري (خارج) تختلف حسب النوع حساب التوفير 120 5000 جنيه مصري / 100 دولار/يورو/جنيه إسترليني 85 جنيه مصري ربع سنويًا 75 جنيه مصري / 2 دولار/يورو/جنيه إسترليني 120 جنيه مصري (داخل) / 150 جنيه مصري (خارج) تختلف حسب النوع حساب ميجا توفير 150 5000 جنيه مصري 100 جنيه مصري ربع سنويًا 75 جنيه مصري 120 جنيه مصري (داخل) / 150 جنيه مصري (خارج) مجاني حساب ثروة مجاني 50000 جنيه مصري مجاني 75 جنيه مصري 120 جنيه مصري (داخل) / 150 جنيه مصري (خارج) تختلف حسب النوع حساب جاري بلس 150 5000 جنيه مصري 85 جنيه مصري شهريًا 75 جنيه مصري 120 جنيه مصري (داخل) / 150 جنيه مصري (خارج) تختلف حسب النوع حساب جاري يومي بفائدة يومية (جنيه مصري) مجاني 100,000 جنيه مصري 100 جنيه مصري ربع سنويًا 75 جنيه مصري 120 جنيه مصري (داخل) / 150 جنيه مصري (خارج) تختلف حسب النوع حساب جاري يومي بفائدة يومية (دولار أمريكي) 5 دولار أمريكي 100 دولار أمريكي 2 دولار أمريكي ربع سنويًا 100 دولار أمريكي 3 دولار أمريكي (داخل) / 4 دولار أمريكي (خارج) تختلف حسب النوع حساب بكرة مجاني 100 جنيه مصري أو قيمة القسط الأول مجاني 4% على كل قسط متأخر غير مذكور مجاني (ميزة) حساب جاري معاش مجاني مجاني مجاني غير مذكور 35 جنيه مصري ربع سنويًا مجاني حساب وفر جاري مجاني لا يوجد حد أدنى 5 جنيه مصري شهريًا غير مذكور مجاني ربع سنويًا مجاني (ميزة) حساب وفر توفير مجاني لا يوجد حد أدنى ما يعادل 25 جنيه مصري شهريًا غير مذكور مجاني ربع سنويًا غير مذكور حساب وفر توفير (تكرار) مجاني لا يوجد حد أدنى 5 جنيه مصري شهريًا غير مذكور مجاني ربع سنويًا مجاني (ميزة) حساب وفر جاري متناهي الصغر – الشمول المالي 120 لا يوجد حد أدنى لا توجد رسوم صيانة غير مذكور مجاني ربع سنويًا غير مذكور

رسوم التحويلات المصرفية (بالعملة المحلية والأجنبية)

يقدم بنك القاهرة خدمات تحويل الأموال بالعملة المحلية والأجنبية، سواء داخل البنك أو إلى بنوك أخرى، باستخدام أنظمة مثل سويفت (SWIFT) و ACH. تختلف الرسوم بناءً على نوع العملة، وجهة التحويل، وطريقة التنفيذ.

تفصيل رسوم التحويلات:

التحويلات بالعملة المحلية (Transfers In Local Currency):

التحويلات بين حسابات العميل أو لعملاء آخرين في بنك القاهرة مجانية.

التحويلات الصادرة عبر سويفت تبلغ 3 بالألف بحد أدنى 20 جنيه مصري وحد أقصى 400 جنيه مصري، بالإضافة إلى رسوم سويفت 30 جنيه مصري.

التحويلات الصادرة عبر ACH تبلغ 2 بالألف بحد أدنى 50 جنيه مصري وحد أقصى 350 جنيه مصري، بالإضافة إلى رسوم ACH 5 جنيه مصري.

التحويلات الواردة عبر ACH مجانية.

أوامر الدفع الواردة مجانية.

التحويلات الواردة من البنك المركزي المصري عبر ACH تبلغ 2 جنيه مصري.

التحويلات الواردة عبر سويفت تبلغ 10 جنيه مصري.

أوامر الدفع تبلغ 150 جنيه مصري.

التحويلات بالعملة الأجنبية (Transfers In Foreign Currency):

التحويلات بين حسابات العميل أو لعملاء آخرين في بنك القاهرة تبلغ 40 جنيه مصري أو ما يعادلها. وتُطبق رسوم إضافية قدرها 0.2% (اثنين بالألف) بحد أدنى 5 دولار أمريكي وحد أقصى 50 دولار أمريكي أو ما يعادلها على التحويلات التي تُدفع نقدًا للمستفيد فقط.

التحويلات الصادرة بتاريخ قيمة يومي عمل تبلغ 3 بالألف بحد أدنى 20 دولار أمريكي وحد أقصى 200 دولار أمريكي، بالإضافة إلى رسوم سويفت 15 دولار أمريكي.

التحويلات الصادرة (إيداعات نقدية أو بتاريخ قيمة أقل من يومي عمل) إلى بنوك داخلية أو خارجية أخرى تضاف إليها 0.1% بالألف بحد أدنى 15 دولار أمريكي أو ما يعادلها على الرسوم المطبقة على التحويلات الصادرة.

التحويلات الواردة عبر سويفت تبلغ 4 دولار أمريكي أو ما يعادلها للعملات الأخرى.

التحويلات الواردة عبر ACH باليورو تبلغ 5 يورو.

التحويلات الواردة عبر ACH بالدولار الأمريكي تبلغ 5 دولار أمريكي.

التحويلات الصادرة عبر ACH بالدولار الأمريكي تبلغ 0.20% بحد أدنى 10 دولار أمريكي وحد أقصى 75 دولار أمريكي، بالإضافة إلى رسوم ACH 10 دولار أمريكي.

التحويلات الصادرة عبر ACH باليورو تبلغ 0.20% بحد أدنى 10 يورو وحد أقصى 75 يورو، بالإضافة إلى رسوم ACH 10 يورو.

إلغاء رسوم التحويل الصادر تبلغ 20 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالإضافة إلى الرسوم الفعلية.

إلغاء رسوم التحويل الوارد (سويفت) تبلغ 30 جنيه مصري لإلغاء التحويلات الواردة عبر سويفت بالعملة المحلية، و25 دولار أمريكي لإلغاء التحويلات الواردة عبر سويفت بالعملة الأجنبية.

إن البنك يحفز التحويلات الداخلية وبعض التحويلات الرقمية/الآلية الواردة (ACH) بجعلها مجانية أو منخفضة التكلفة للغاية. هذا النهج يهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية، حيث أن التحويلات الداخلية والأنظمة الآلية تتطلب جهداً بشرياً أقل. كما يشجع هذا الأمر على الاحتفاظ بالأموال داخل بيئة بنك القاهرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحويلات المصرفية المجانية عبر الإنترنت تتماشى مع التوجه الأوسع للبنوك نحو القنوات الرقمية، التي تزيد من كفاءة العمليات المصرفية.

تُظهر الرسوم المعقدة للتحويلات بالعملات الأجنبية التكاليف والمخاطر المتأصلة في الخدمات المصرفية الدولية. غالبًا ما تتضمن التحويلات الدولية بنوكًا وسيطة، تفرض كل منها رسومها الخاصة. كما أن إدارة العملات المتعددة تنطوي على مخاطر تقلبات أسعار الصرف، وتخضع التحويلات الدولية للوائح صارمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يزيد من الأعباء الإدارية.

نوع التحويل العملة طريقة التحويل الرسوم المطبقة التحويلات بالعملة المحلية بين حسابات العميل أو لعملاء آخرين في بنك القاهرة جنيه مصري عبر الكاونتر/الإنترنت مجاني صادر جنيه مصري سويفت 3‰ بحد أدنى 20 جنيه مصري، حد أقصى 400 جنيه مصري + 30 جنيه مصري رسوم سويفت صادر جنيه مصري ACH 2‰ بحد أدنى 50 جنيه مصري، حد أقصى 350 جنيه مصري + 5 جنيه مصري رسوم ACH وارد جنيه مصري ACH مجاني أوامر دفع واردة جنيه مصري – مجاني وارد من البنك المركزي المصري جنيه مصري ACH 2 جنيه مصري وارد جنيه مصري سويفت 10 جنيه مصري أوامر دفع جنيه مصري – 150 جنيه مصري إلغاء تحويل وارد جنيه مصري سويفت 30 جنيه مصري التحويلات بالعملة الأجنبية بين حسابات العميل أو لعملاء آخرين في بنك القاهرة عملات أجنبية عبر الكاونتر 40 جنيه مصري أو ما يعادلها (تُدفع نقدًا للمستفيد فقط) عملات أجنبية – 0.2% بحد أدنى 5 دولار أمريكي، حد أقصى 50 دولار أمريكي صادر (تاريخ قيمة يومي عمل) عملات أجنبية سويفت 3‰ بحد أدنى 20 دولار أمريكي، حد أقصى 200 دولار أمريكي + 15 دولار أمريكي رسوم سويفت صادر (إيداع نقدي أو تاريخ قيمة أقل من يومي عمل) عملات أجنبية بنوك داخلية/خارجية الرسوم المطبقة على التحويلات الصادرة + 0.1‰ بحد أدنى 15 دولار أمريكي وارد عملات أجنبية سويفت 4 دولار أمريكي أو ما يعادلها وارد يورو ACH 5 يورو وارد دولار أمريكي ACH 5 دولار أمريكي صادر دولار أمريكي ACH 0.20% بحد أدنى 10 دولار أمريكي، حد أقصى 75 دولار أمريكي + 10 دولار أمريكي رسوم ACH صادر يورو ACH 0.20% بحد أدنى 10 يورو وحد أقصى 75 يورو + 10 يورو رسوم ACH إلغاء تحويل صادر عملات أجنبية – 20 دولار أمريكي أو ما يعادلها + الرسوم الفعلية إلغاء تحويل وارد عملات أجنبية سويفت 25 دولار أمريكي

رسوم الإيداعات النقدية

يفرض بنك القاهرة رسومًا على بعض أنواع الإيداعات النقدية التي تتم عبر الكاونتر، خاصة تلك التي تقل عن حد معين أو التي تتم لحساب عملاء آخرين، بينما تكون الإيداعات بالعملة الأجنبية مجانية في أغلب الحالات.

تفصيل الرسوم:

الإيداع النقدي بالعملة المحلية عبر الكاونتر أقل من 20,000 جنيه مصري (لنفس حساب العميل أو بطاقة الائتمان) يكلف 20 جنيه مصري.

الإيداع النقدي بالعملة المحلية عبر الكاونتر لعميل آخر في بنك القاهرة يكلف 20 جنيه مصري.

الإيداع النقدي بالعملة الأجنبية لنفس حساب العميل أو لعملاء آخرين في بنك القاهرة مجاني.

رسوم تاريخ القيمة للإيداع النقدي بالجنيه المصري تبلغ 0.3% بحد أدنى 50 جنيه مصري، بدون حد أقصى.

هذه الرسوم تشجع ضمنيًا على الإيداعات الكبيرة بالعملة المحلية أو التحول نحو القنوات الرقمية/غير النقدية. تهدف رسوم الـ 20 جنيه مصري على الإيداعات النقدية الصغيرة بالعملة المحلية عبر الكاونتر إلى تعويض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالتعامل اليدوي مع النقد للمعاملات ذات القيمة المنخفضة، أو لتقليل تكرار الإيداعات الصغيرة عبر الكاونتر. أما رسوم تاريخ القيمة للإيداع النقدي بالجنيه المصري (0.3% بحد أدنى 50 جنيه مصري وبدون حد أقصى)، فتشير إلى وجود تكلفة إضافية لتوفير الأموال فورًا، مما يعكس تكلفة رأس المال أو إدارة السيولة للبنك.

نوع الإيداع العملة المبلغ المستفيد الرسوم المطبقة إيداع نقدي عبر الكاونتر جنيه مصري أقل من 20,000 جنيه مصري نفس العميل أو بطاقة الائتمان 20 جنيه مصري إيداع نقدي عبر الكاونتر جنيه مصري أي مبلغ عميل آخر في بنك القاهرة 20 جنيه مصري إيداع نقدي عملات أجنبية أي مبلغ نفس العميل أو عملاء آخرين في بنك القاهرة مجاني رسوم تاريخ القيمة للإيداع النقدي جنيه مصري أي مبلغ – 0.3% بحد أدنى 50 جنيه مصري (بدون حد أقصى)

رسوم الشيكات والأوراق التجارية

يفرض بنك القاهرة رسومًا متنوعة على خدمات الشيكات والأوراق التجارية، والتي تشمل التحصيل، الحفظ، الإرجاع، الإلغاء، والإصدار. تختلف هذه الرسوم بشكل كبير بين العملة المحلية والعملات الأجنبية.

تفصيل الرسوم:

الشيكات والأوراق التجارية بالعملة المحلية (Cheques & Bills In Local Currency):

تحصيل شيك/كمبيالة مؤجلة: 2 بالألف بحد أدنى 25 جنيه مصري وحد أقصى 500 جنيه مصري + رسوم بريد 5 جنيه مصري/ورقة. بالإضافة إلى 40 جنيه مصري إذا كان التحصيل عبر ACH.

حفظ شيك/كمبيالة: 7 جنيه مصري/ورقة لكل سنة.

تأجيل شيك/كمبيالة: 30 جنيه مصري.

شيك/كمبيالة مرتجعة قبل تاريخ الدفع (بناءً على طلب العميل): 30 جنيه مصري.

رسوم الاحتجاج: 30 جنيه مصري.

شيك/كمبيالة مرتجعة (مع أو بدون احتجاج): 30 جنيه مصري + رسوم الاحتجاج إذا طُبقت.

إشعار بشيك مرتجع: 100 جنيه مصري.

شهادة رفض شيك: 30 جنيه مصري لكل شيك.

إيقاف الدفع (بناءً على طلب العميل): 50 جنيه مصري.

إلغاء إيقاف الدفع: 25 جنيه مصري.

تحصيل شيكات لصالح بنوك أخرى داخل ACH: 10 جنيه مصري + 1 جنيه مصري (رسوم شحن).

تحصيل شيكات لصالح بنوك أخرى خارج ACH: 2 بالألف بحد أدنى 50 جنيه مصري وحد أقصى 600 جنيه مصري.

التحقيق في شيكات السنوات السابقة: 50 جنيه مصري/شيك لكل سنة.

إصدار شيكات مصرفية/معتمدة: 2 بالألف بحد أدنى 40 جنيه مصري وحد أقصى 500 جنيه مصري.

إلغاء شيكات مصرفية/معتمدة: 50 جنيه مصري.

الشيكات والأوراق التجارية بالعملة الأجنبية (Cheques & Bills In Foreign Currency):

تحصيل شيكات مصرفية أو شخصية لصالح بنوك أخرى داخل مصر: 4 بالألف بحد أدنى 10 دولار أمريكي وحد أقصى 120 دولار أمريكي + رسوم بريد أو ما يعادلها.

تحصيل شيكات مصرفية أو شخصية لصالح بنوك أخرى خارج مصر: 4 بالألف بحد أدنى 10 دولار أمريكي وحد أقصى 120 دولار أمريكي + رسوم بريد أو ما يعادلها + رسوم البنك المراسل.

حفظ شيكات/كمبيالات: 10 دولار أمريكي أو ما يعادلها لكل ورقة لكل سنة.

تحصيل شيكات لصالح عملاء البنك مسحوبة على بنوك أخرى خارج ACH: 3 بالألف بحد أدنى 5 دولار أمريكي وحد أقصى 100 دولار أمريكي + رسوم سويفت 10 دولار أمريكي أو ما يعادلها.

الشيكات المرتجعة: 3 دولار أمريكي أو ما يعادلها.

إصدار شيكات مصرفية/معتمدة: 3 بالألف بحد أدنى 5 دولار أمريكي وحد أقصى 200 دولار أمريكي أو ما يعادلها.

إلغاء شيكات مصرفية/معتمدة: 3 دولار أمريكي أو ما يعادلها.

تُعد الرسوم المتعددة المفروضة على الشيكات المرتجعة (مثل رسوم الاحتجاج والإشعار وشهادة الرفض) بمثابة رادع مالي قوي ضد إصدار الشيكات بدون رصيد كافٍ أو عدم الوفاء بالمدفوعات. لا تغطي هذه الرسوم التكاليف الإدارية للبنك فحسب، بل تعمل أيضًا كإجراء عقابي. التكلفة التراكمية (على سبيل المثال، 190 جنيه مصري لشيك محلي مرتجع مع احتجاج وإشعار) تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتقليل حالات الشيكات المرتجعة، التي يمكن أن تعطل النظام المالي وتقوض الثقة.

تُعزى التكاليف الأعلى والتركيبة المعقدة لرسوم خدمات الشيكات بالعملات الأجنبية إلى التعقيدات التشغيلية والمخاطر المتزايدة في المعاملات العابرة للحدود. يتطلب تحصيل الشيكات الدولية غالبًا التوجيه عبر بنوك مراسلة متعددة في ولايات قضائية مختلفة، تفرض كل منها رسومها وأوقات معالجتها الخاصة. كما أن التعامل مع الشيكات بالعملات الأجنبية ينطوي على مخاطر تقلبات أسعار الصرف، وتخضع المعاملات الدولية لتدقيق تنظيمي أكثر صرامة (مثل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب)، مما يستلزم عمليات تحقق أكثر قوة.

نوع الخدمة العملة الشروط الرسوم المطبقة الشيكات والأوراق التجارية بالعملة المحلية تحصيل شيك/كمبيالة مؤجلة جنيه مصري – 2‰ بحد أدنى 25 جنيه مصري، حد أقصى 500 جنيه مصري + 5 جنيه مصري رسوم بريد + 40 جنيه مصري (إذا عبر ACH) حفظ شيك/كمبيالة جنيه مصري لكل سنة 7 جنيه مصري/ورقة تأجيل شيك/كمبيالة جنيه مصري – 30 جنيه مصري شيك/كمبيالة مرتجعة (طلب العميل) جنيه مصري قبل تاريخ الدفع 30 جنيه مصري رسوم الاحتجاج جنيه مصري – 30 جنيه مصري شيك/كمبيالة مرتجعة جنيه مصري مع أو بدون احتجاج 30 جنيه مصري + رسوم الاحتجاج (إن وجدت) إشعار بشيك مرتجع جنيه مصري – 100 جنيه مصري شهادة رفض شيك جنيه مصري لكل شيك 30 جنيه مصري إيقاف الدفع جنيه مصري طلب العميل 50 جنيه مصري إلغاء إيقاف الدفع جنيه مصري – 25 جنيه مصري تحصيل شيكات لصالح بنوك أخرى جنيه مصري داخل ACH 10 جنيه مصري + 1 جنيه مصري (شحن) تحصيل شيكات لصالح بنوك أخرى جنيه مصري خارج ACH 2‰ بحد أدنى 50 جنيه مصري، حد أقصى 600 جنيه مصري تحقيق في شيكات السنوات السابقة جنيه مصري لكل سنة/شيك 50 جنيه مصري إصدار شيكات مصرفية/معتمدة جنيه مصري – 2‰ بحد أدنى 40 جنيه مصري، حد أقصى 500 جنيه مصري إلغاء شيكات مصرفية/معتمدة جنيه مصري – 50 جنيه مصري الشيكات والأوراق التجارية بالعملة الأجنبية تحصيل شيكات مصرفية/شخصية عملات أجنبية لصالح بنوك أخرى داخل مصر 4‰ بحد أدنى 10 دولار أمريكي، حد أقصى 120 دولار أمريكي + رسوم بريد تحصيل شيكات مصرفية/شخصية عملات أجنبية لصالح بنوك أخرى خارج مصر 4‰ بحد أدنى 10 دولار أمريكي، حد أقصى 120 دولار أمريكي + رسوم بريد + رسوم البنك المراسل حفظ شيكات/كمبيالات عملات أجنبية لكل ورقة/سنة 10 دولار أمريكي أو ما يعادلها تحصيل شيكات لصالح عملاء البنك عملات أجنبية مسحوبة على بنوك أخرى خارج ACH 3‰ بحد أدنى 5 دولار أمريكي، حد أقصى 100 دولار أمريكي + 10 دولار أمريكي رسوم سويفت الشيكات المرتجعة عملات أجنبية – 3 دولار أمريكي أو ما يعادلها إصدار شيكات مصرفية/معتمدة عملات أجنبية – 3‰ بحد أدنى 5 دولار أمريكي، حد أقصى 200 دولار أمريكي أو ما يعادلها إلغاء شيكات مصرفية/معتمدة عملات أجنبية – 3 دولار أمريكي أو ما يعادلها

رسوم برامج التمويل والقروض

يقدم بنك القاهرة مجموعة واسعة من برامج التمويل والقروض لتلبية احتياجات الأفراد والشركات الصغيرة، بما في ذلك قروض السيارات، القروض الشخصية، والقروض العقارية. تختلف الرسوم بشكل كبير بناءً على نوع القرض، فترة السداد، وطريقة التسوية.

تفصيل الرسوم:

قروض السيارات (Auto Loans): رسوم الإدارة 2.5% من إجمالي مبلغ القرض. رسوم التسوية المبكرة: 6% للإيداع النقدي، و10% للطرق الأخرى. رسوم التأخر في السداد 4% على المبلغ المستحق بحد أدنى 50 جنيه مصري. وتشمل الرسوم الأخرى 750 جنيه مصري للترخيص لأول مرة وتغيير اللوحات أو أرقام المحرك أو إدارة المرور أو الملكية، و800 جنيه مصري للتجديد، و1000 جنيه مصري للإفراج عن السيارة.

رسوم الإدارة 2.5% من إجمالي مبلغ القرض. رسوم التسوية المبكرة: 6% للإيداع النقدي، و10% للطرق الأخرى. رسوم التأخر في السداد 4% على المبلغ المستحق بحد أدنى 50 جنيه مصري. وتشمل الرسوم الأخرى 750 جنيه مصري للترخيص لأول مرة وتغيير اللوحات أو أرقام المحرك أو إدارة المرور أو الملكية، و800 جنيه مصري للتجديد، و1000 جنيه مصري للإفراج عن السيارة. قروض أصحاب الأعمال والمهن الحرة (Business Owner & Self Profession Loans): رسوم الإدارة 2.5% من إجمالي مبلغ القرض للمدد حتى 84 شهرًا، و3% للمدد التي تزيد عن 84 شهرًا. رسوم التسوية المبكرة: 10% للإيداع النقدي، و13% للطرق الأخرى. رسوم التأخر في السداد 4% على المبلغ المستحق بحد أدنى 50 جنيه مصري.

رسوم الإدارة 2.5% من إجمالي مبلغ القرض للمدد حتى 84 شهرًا، و3% للمدد التي تزيد عن 84 شهرًا. رسوم التسوية المبكرة: 10% للإيداع النقدي، و13% للطرق الأخرى. رسوم التأخر في السداد 4% على المبلغ المستحق بحد أدنى 50 جنيه مصري. القروض المضمونة/بالعملة المحلية (Secured Loans/LCY): رسوم الإدارة 1.5% من إجمالي مبلغ القرض. رسوم التسوية المبكرة: 10% للإيداع النقدي، و13% للطرق الأخرى. رسوم التأخر في السداد 4% على المبلغ المستحق بحد أدنى 50 جنيه مصري.

رسوم الإدارة 1.5% من إجمالي مبلغ القرض. رسوم التسوية المبكرة: 10% للإيداع النقدي، و13% للطرق الأخرى. رسوم التأخر في السداد 4% على المبلغ المستحق بحد أدنى 50 جنيه مصري. القروض المضمونة/بالعملة الأجنبية (Secured Loans/FCY): رسوم الإدارة 1.5% من إجمالي مبلغ القرض. رسوم التسوية المبكرة 6% للإيداع النقدي.

رسوم الإدارة 1.5% من إجمالي مبلغ القرض. رسوم التسوية المبكرة 6% للإيداع النقدي. القروض الحكومية (Governmental Loans): رسوم الإدارة 2.5% من إجمالي مبلغ القرض للمدد حتى 84 شهرًا، و3% للمدد التي تزيد عن 84 شهرًا. رسوم التسوية المبكرة: 10% للإيداع النقدي، و13% للطرق الأخرى. رسوم التأخر في السداد 4% على المبلغ المستحق بحد أدنى 50 جنيه مصري.

رسوم الإدارة 2.5% من إجمالي مبلغ القرض للمدد حتى 84 شهرًا، و3% للمدد التي تزيد عن 84 شهرًا. رسوم التسوية المبكرة: 10% للإيداع النقدي، و13% للطرق الأخرى. رسوم التأخر في السداد 4% على المبلغ المستحق بحد أدنى 50 جنيه مصري. قروض المعاشات (Pension Loans): رسوم الإدارة 2.5% من إجمالي مبلغ القرض للمدد حتى 84 شهرًا، و3% للمدد التي تزيد عن 84 شهرًا، و1.25% من إجمالي مبلغ القرض لأصحاب المعاشات من بنك القاهرة. رسوم التسوية المبكرة: 10% للإيداع النقدي، و13% للطرق الأخرى. رسوم التأخر في السداد 4% على المبلغ المستحق بدون حد أدنى.

رسوم الإدارة 2.5% من إجمالي مبلغ القرض للمدد حتى 84 شهرًا، و3% للمدد التي تزيد عن 84 شهرًا، و1.25% من إجمالي مبلغ القرض لأصحاب المعاشات من بنك القاهرة. رسوم التسوية المبكرة: 10% للإيداع النقدي، و13% للطرق الأخرى. رسوم التأخر في السداد 4% على المبلغ المستحق بدون حد أدنى. قروض السلع المعمرة (Durable Goods Loans): رسوم الإدارة 2.5% شاملة رسوم الدمغة. رسوم التسوية المبكرة: 6% للإيداع النقدي، و10% للطرق الأخرى. رسوم التأخر في السداد 4% على المبلغ المستحق بحد أدنى 50 جنيه مصري.

رسوم الإدارة 2.5% شاملة رسوم الدمغة. رسوم التسوية المبكرة: 6% للإيداع النقدي، و10% للطرق الأخرى. رسوم التأخر في السداد 4% على المبلغ المستحق بحد أدنى 50 جنيه مصري. تمويل الوحدات السكنية خارج مبادرة البنك المركزي المصري (Financing Housing units Outside CBE initiative): رسوم الإدارة 2% من إجمالي مبلغ القرض. رسوم التسوية المبكرة 2% من الرصيد القائم للقرض. رسوم التأخر في السداد 4% على المبلغ المستحق. وتشمل الرسوم الأخرى 500 جنيه مصري لرسوم الطلب، و500 جنيه مصري لرسوم قانونية، و2000 – 6500 جنيه مصري لرسوم المثمنين.

رسوم الإدارة 2% من إجمالي مبلغ القرض. رسوم التسوية المبكرة 2% من الرصيد القائم للقرض. رسوم التأخر في السداد 4% على المبلغ المستحق. وتشمل الرسوم الأخرى 500 جنيه مصري لرسوم الطلب، و500 جنيه مصري لرسوم قانونية، و2000 – 6500 جنيه مصري لرسوم المثمنين. قروض التمويل متناهي الصغر (Micro finance Loans): رسوم الإدارة 1% للأنشطة غير الرسمية ولأصحاب وسائل النقل ومعدات البناء والنقل البحري وقوارب الصيد، و2% للأنشطة الرسمية. رسوم التسوية المبكرة 3% من الرصيد القائم للقرض. رسوم التأخر في السداد 4% على المبلغ المستحق (فترة سماح 5 أيام) بحد أدنى 20 جنيه مصري للقطاع غير الرسمي، وبحد أدنى 50 جنيه مصري للقطاع الرسمي.

رسوم أخرى للقروض (Other Fees for Loans):

خطاب مخالصة: 75 جنيه مصري.

شهادة رصيد مدين: 50 جنيه مصري.

رسوم I-Score: 150 جنيه مصري لعميل بنك القاهرة، و200 جنيه مصري لغير عميل بنك القاهرة.

رسوم التسوية المبكرة للتجديد (للقروض المضمونة/الحكومية/السلع المعمرة/المعاشات/قروض SEL): 1% على المبلغ المستحق.

رسوم الدمغة: 0.5 بالألف ربع سنويًا (لا تُطبق على القروض مقابل تحويل الأقساط).

السحب على المكشوف (Overdraft):

عمولة على أعلى رصيد مدين: 3 بالألف شهريًا.

كشف الحساب (شهري): 35 جنيه مصري داخل مصر، و100 جنيه مصري خارج مصر.

رسوم الصيانة: 30 جنيه مصري ربع سنويًا.

السحب على المكشوف مقابل الراتب (Overdraft against salary):

عمولة على أعلى رصيد مدين: 1.5 بالألف شهريًا بحد أدنى 15 جنيه مصري.

كشف الحساب/رسوم الصيانة: مجاني.

تُظهر استراتيجية تسعير القروض (رسوم الإدارة، رسوم التسوية المبكرة) ارتباطًا مباشراً بالمخاطر الائتمانية المتصورة لشريحة المقترضين والجهد الإداري المطلوب. على سبيل المثال، رسوم الإدارة الأقل للقروض المضمونة (1.5%) تعكس انخفاض مخاطر البنك بفضل الضمانات. في المقابل، القروض غير المضمونة أو ذات المخاطر الأعلى (مثل قروض السيارات أو الأعمال) قد تحمل رسوم إدارة أعلى (2.5-3%) لتعويض الأعباء الإدارية أو المخاطر المتزايدة. كما أن رسوم التسوية المبكرة المتغيرة (أقل للإيداع النقدي) تشير إلى تفضيل البنك للسيولة الفورية.

يُعد منتج “السحب على المكشوف مقابل الراتب” خيارًا تنافسيًا وجذابًا، ويرجع ذلك على الأرجح إلى انخفاض مستوى المخاطر بالنسبة للبنك. عندما يكون السحب على المكشوف مضمونًا بتحويل راتب منتظم، يكون لدى البنك مصدر سداد مضمون، مما يقلل بشكل كبير من مخاطر الائتمان. هذا يسمح للبنك بتقديم شروط أكثر ملاءمة (عمولة أقل، رسوم معفاة).

نوع القرض رسوم الإدارة رسوم التسوية المبكرة رسوم التأخر في السداد قروض السيارات 2.5% من إجمالي مبلغ القرض 6% (إيداع نقدي) / 10% (أخرى) 4% على المبلغ المستحق – بحد أدنى 50 جنيه مصري قروض أصحاب الأعمال والمهن الحرة 2.5% (حتى 84 شهرًا) / 3% (أكثر من 84 شهرًا) 10% (إيداع نقدي) / 13% (أخرى) 4% على المبلغ المستحق – بحد أدنى 50 جنيه مصري القروض المضمونة/بالعملة المحلية 1.5% من إجمالي مبلغ القرض 10% (إيداع نقدي) / 13% (أخرى) 4% على المبلغ المستحق – بحد أدنى 50 جنيه مصري القروض المضمونة/بالعملة الأجنبية 1.5% من إجمالي مبلغ القرض 6% (إيداع نقدي) غير مذكور القروض الحكومية 2.5% (حتى 84 شهرًا) / 3% (أكثر من 84 شهرًا) 10% (إيداع نقدي) / 13% (أخرى) 4% على المبلغ المستحق – بحد أدنى 50 جنيه مصري قروض المعاشات 2.5% (حتى 84 شهرًا) / 3% (أكثر من 84 شهرًا) / 1.25% (لمعاشات بنك القاهرة) 10% (إيداع نقدي) / 13% (أخرى) 4% على المبلغ المستحق – بدون حد أدنى قروض السلع المعمرة 2.5% شاملة رسوم الدمغة 6% (إيداع نقدي) / 10% (أخرى) 4% على المبلغ المستحق – بحد أدنى 50 جنيه مصري تمويل الوحدات السكنية خارج مبادرة البنك المركزي المصري 2% من إجمالي مبلغ القرض 2% من الرصيد القائم للقرض 4% على المبلغ المستحق قروض التمويل متناهي الصغر 1% (أنشطة غير رسمية) / 2% (أنشطة رسمية) 3% من الرصيد القائم للقرض 4% على المبلغ المستحق (فترة سماح 5 أيام) – بحد أدنى 20 جنيه مصري (غير رسمي) / 50 جنيه مصري (رسمي) السحب على المكشوف عمولة 3‰ شهريًا على أعلى رصيد مدين غير مذكور غير مذكور السحب على المكشوف مقابل الراتب عمولة 1.5‰ شهريًا على أعلى رصيد مدين – بحد أدنى 15 جنيه مصري غير مذكور غير مذكور

رسوم بطاقات الخصم والبطاقات مسبقة الدفع

يقدم بنك القاهرة مجموعة واسعة من بطاقات الخصم والبطاقات مسبقة الدفع، لكل منها رسوم إصدار، رسوم سنوية، ورسوم استبدال، بالإضافة إلى رسوم السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد من أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنوك أخرى.

تفصيل الرسوم:

بطاقات الخصم (Debit Cards):

ماستركارد ستاندرد (MasterCard Standard Debit Cards): رسوم الإصدار/الاستبدال (أساسية – إضافية) 150 جنيه مصري. الرسوم السنوية 150 جنيه مصري. إعادة تعيين الرقم السري مجاني. رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى (محلية) 5 جنيه مصري. الاستعلام عن الرصيد من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى (محلية) 5 جنيه مصري.

رسوم الإصدار/الاستبدال (أساسية – إضافية) 150 جنيه مصري. الرسوم السنوية 150 جنيه مصري. إعادة تعيين الرقم السري مجاني. رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى (محلية) 5 جنيه مصري. الاستعلام عن الرصيد من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى (محلية) 5 جنيه مصري. ماستركارد تيتانيوم (MasterCard Titanium Debit Cards): رسوم الإصدار/السنوية/الاستبدال (أساسية – إضافية) 200 جنيه مصري. إعادة تعيين الرقم السري مجاني. رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى (محلية) 5 جنيه مصري. الاستعلام عن الرصيد من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى (محلية) 5 جنيه مصري.

رسوم الإصدار/السنوية/الاستبدال (أساسية – إضافية) 200 جنيه مصري. إعادة تعيين الرقم السري مجاني. رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى (محلية) 5 جنيه مصري. الاستعلام عن الرصيد من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى (محلية) 5 جنيه مصري. بطاقة خصم ميزة (Meeza Debit Card): رسوم الإصدار/الاستبدال (أساسية – إضافية) 100 جنيه مصري. الرسوم السنوية 100 جنيه مصري. إعادة تعيين الرقم السري مجاني. رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى 5 جنيه مصري. الاستعلام عن الرصيد من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى 2 جنيه مصري.

رسوم الإصدار/الاستبدال (أساسية – إضافية) 100 جنيه مصري. الرسوم السنوية 100 جنيه مصري. إعادة تعيين الرقم السري مجاني. رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى 5 جنيه مصري. الاستعلام عن الرصيد من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى 2 جنيه مصري. بطاقة الخصم عبر الفرع الرقمي (Debit Card Through Digital Branch): رسوم الإصدار/الاستبدال (أساسية – إضافية) 300 جنيه مصري.

رسوم الإصدار/الاستبدال (أساسية – إضافية) 300 جنيه مصري. ماستركارد تيتانيوم بالدولار الأمريكي (MasterCard USD Titanium Debit Cards): رسوم الإصدار/السنوية/الاستبدال (أساسية – إضافية) 15 دولار أمريكي. رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي الدولية 5 دولار أمريكي + 4%. رسوم الترميز (Markup Fees) للمعاملات بغير الدولار الأمريكي (عملات أجنبية أخرى) 3%.

رسوم الإصدار/السنوية/الاستبدال (أساسية – إضافية) 15 دولار أمريكي. رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي الدولية 5 دولار أمريكي + 4%. رسوم الترميز (Markup Fees) للمعاملات بغير الدولار الأمريكي (عملات أجنبية أخرى) 3%. بطاقة خصم بلاتينيوم (Platinum Debit Card) (لعملاء ثروة): تسليم البطاقة مجاني داخل مصر. إصدار البطاقة مجاني. رسوم الاستبدال 300 جنيه مصري. الرسوم السنوية 300 جنيه مصري. 2 بطاقة خصم إضافية مجانية. رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى 5 جنيه مصري. الاستعلام عن الرصيد من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى 5 جنيه مصري.

البطاقات مسبقة الدفع (Prepaid Cards):

بطاقة ميزة مسبقة الدفع (Meeza Prepaid Card): رسوم الإصدار 50 جنيه مصري. رسوم الاستبدال 30 جنيه مصري. إعادة تعيين الرقم السري مجاني. رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى 5 جنيه مصري. الاستعلام عن الرصيد من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى 5 جنيه مصري.

رسوم الإصدار 50 جنيه مصري. رسوم الاستبدال 30 جنيه مصري. إعادة تعيين الرقم السري مجاني. رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى 5 جنيه مصري. الاستعلام عن الرصيد من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى 5 جنيه مصري. بطاقة تيلدا مسبقة الدفع (Telda Prepaid Card): رسوم الإصدار 100 جنيه مصري. رسوم الاستبدال 100 جنيه مصري. إعادة تعيين الرقم السري مجاني. رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى (محلية) 5 جنيه مصري.

رسوم الإصدار 100 جنيه مصري. رسوم الاستبدال 100 جنيه مصري. إعادة تعيين الرقم السري مجاني. رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى (محلية) 5 جنيه مصري. بطاقة إيزي مسبقة الدفع (Easy Prepaid Card): رسوم الإصدار 50 جنيه مصري. رسوم الاستبدال 30 جنيه مصري. إعادة تعيين الرقم السري مجاني. رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى (محلية) 5 جنيه مصري. الاستعلام عن الرصيد من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى (محلية) 5 جنيه مصري.

رسوم الإصدار 50 جنيه مصري. رسوم الاستبدال 30 جنيه مصري. إعادة تعيين الرقم السري مجاني. رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى (محلية) 5 جنيه مصري. الاستعلام عن الرصيد من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى (محلية) 5 جنيه مصري. بطاقة ميزة حوالات مسبقة الدفع غير مُسماة (Remittance Meeza Unnamed Prepaid Card): رسوم الإصدار 50 جنيه مصري. رسوم الاستبدال 30 جنيه مصري. إعادة تعيين الرقم السري مجاني. رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى 5 جنيه مصري. الاستعلام عن الرصيد من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى 5 جنيه مصري.

رسوم الإصدار 50 جنيه مصري. رسوم الاستبدال 30 جنيه مصري. إعادة تعيين الرقم السري مجاني. رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى 5 جنيه مصري. الاستعلام عن الرصيد من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى 5 جنيه مصري. بطاقة حوالات مسبقة الدفع (Remittance Prepaid Card): رسوم الإصدار 50 جنيه مصري. رسوم الاستبدال 30 جنيه مصري. إعادة تعيين الرقم السري 10 جنيه مصري. رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى (محلية) 5 جنيه مصري. الاستعلام عن الرصيد من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى (محلية) 5 جنيه مصري.

رسوم الإصدار 50 جنيه مصري. رسوم الاستبدال 30 جنيه مصري. إعادة تعيين الرقم السري 10 جنيه مصري. رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى (محلية) 5 جنيه مصري. الاستعلام عن الرصيد من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى (محلية) 5 جنيه مصري. بطاقة ميزة رواتب “القطاع الخاص” (Meeza Payroll Card “Private Sector”): رسوم الإصدار/السنوية مجانية. رسوم الاستبدال 30 جنيه مصري. إعادة تعيين الرقم السري 3 جنيه مصري. رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى 5 جنيه مصري. الاستعلام عن الرصيد من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى 2 جنيه مصري.

رسوم الإصدار/السنوية مجانية. رسوم الاستبدال 30 جنيه مصري. إعادة تعيين الرقم السري 3 جنيه مصري. رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى 5 جنيه مصري. الاستعلام عن الرصيد من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى 2 جنيه مصري. بطاقة ميزة رواتب “الحكومية” (Meeza Payroll Card “Governmental”): رسوم الإصدار مجانية. رسوم الاستبدال 20 جنيه مصري.

رسوم أجهزة الصراف الآلي/نقاط البيع لبطاقات الخصم والبطاقات مسبقة الدفع (Debit & Prepaid Card ATM / POS fees):

الإيداع عبر أجهزة الصراف الآلي/نقاط البيع (Off-us): 5 جنيه مصري.

السحب النقدي عبر نقاط البيع (POS cash withdrawal): 5 جنيه مصري.

إن التسعير المنخفض والخيارات المجانية لبطاقات ميزة، خاصة بطاقات الرواتب، تشير إلى توجه استراتيجي من قبل بنك القاهرة نحو الشمول المالي والمدفوعات الرقمية. ميزة هي نظام دفع وطني مصري يهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد وتوسيع الخدمات المالية. إن تقديم بطاقات الرواتب المجانية يحفز الشركات والجهات الحكومية على صرف الرواتب رقميًا، مما يدمج المزيد من الأفراد في النظام المصرفي الرسمي ويقلل من تكاليف التعامل مع النقد.

أما رسوم “الترميز” (Markup Fees) البالغة 3% على المعاملات بغير الدولار الأمريكي لبطاقات الخصم الدولارية، فهي تمثل رسومًا واضحة على تحويل العملات. عندما يستخدم العميل بطاقة دولارية لإجراء عملية شراء أو سحب بعملة أخرى غير الدولار، يتم تحويل المعاملة أولاً إلى الدولار من قبل شبكة البطاقة، ثم يطبق البنك هامشه الخاص على سعر الصرف بالجملة. هذا يغطي تكلفة البنك وهامش الربح لتسهيل صرف العملات الأجنبية.

نوع البطاقة رسوم الإصدار (جنيه مصري) الرسوم السنوية (جنيه مصري) رسوم الاستبدال (جنيه مصري) إعادة تعيين الرقم السري رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى رسوم الاستعلام عن الرصيد من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى بطاقات الخصم ماستركارد ستاندرد 150 150 150 مجاني 5 جنيه مصري (محلي) 5 جنيه مصري (محلي) ماستركارد تيتانيوم 200 200 200 مجاني 5 جنيه مصري (محلي) 5 جنيه مصري (محلي) ميزة 100 100 100 مجاني 5 جنيه مصري 2 جنيه مصري عبر الفرع الرقمي 300 غير مذكور 300 غير مذكور غير مذكور غير مذكور ماستركارد تيتانيوم بالدولار الأمريكي 15 دولار أمريكي 15 دولار أمريكي 15 دولار أمريكي غير مذكور 5 دولار أمريكي + 4% (دولي) غير مذكور بلاتينيوم (لعملاء ثروة) مجاني 300 300 غير مذكور 5 جنيه مصري 5 جنيه مصري البطاقات مسبقة الدفع ميزة 50 غير مذكور 30 مجاني 5 جنيه مصري 5 جنيه مصري تيلدا 100 غير مذكور 100 مجاني 5 جنيه مصري (محلي) غير مذكور إيزي 50 غير مذكور 30 مجاني 5 جنيه مصري (محلي) 5 جنيه مصري (محلي) ميزة حوالات غير مُسماة 50 غير مذكور 30 مجاني 5 جنيه مصري 5 جنيه مصري حوالات 50 غير مذكور 30 10 جنيه مصري 5 جنيه مصري (محلي) 5 جنيه مصري (محلي) ميزة رواتب “القطاع الخاص” مجاني مجاني 30 3 جنيه مصري 5 جنيه مصري 2 جنيه مصري ميزة رواتب “الحكومية” مجاني غير مذكور 20 غير مذكور غير مذكور غير مذكور

رسوم البطاقات الائتمانية

يقدم بنك القاهرة مجموعة متنوعة من البطاقات الائتمانية من ماستركارد وفيزا، تتراوح من البطاقات الكلاسيكية إلى بطاقات World Elite الفاخرة. تختلف الرسوم بشكل كبير بناءً على فئة البطاقة، بالإضافة إلى أسعار الفائدة والرسوم الأخرى المتعلقة بالاستخدام.

تفصيل الرسوم:

ماستركارد كلاسيك / فيزا كلاسيك (MasterCard Classic / Visa Classic Credit Cards): رسوم إصدار البطاقة الرئيسية 250 جنيه مصري. رسوم إصدار البطاقة الإضافية مجانية لأول بطاقتين، و150 جنيه مصري للبطاقة الثالثة. الرسوم السنوية للبطاقة الرئيسية 250 جنيه مصري. رسوم استبدال البطاقة الرئيسية 150 جنيه مصري. الرسوم السنوية/الاستبدال للبطاقة الإضافية 150 جنيه مصري.

رسوم إصدار البطاقة الرئيسية 250 جنيه مصري. رسوم إصدار البطاقة الإضافية مجانية لأول بطاقتين، و150 جنيه مصري للبطاقة الثالثة. الرسوم السنوية للبطاقة الرئيسية 250 جنيه مصري. رسوم استبدال البطاقة الرئيسية 150 جنيه مصري. الرسوم السنوية/الاستبدال للبطاقة الإضافية 150 جنيه مصري. ماستركارد جولد / فيزا جولد (MasterCard Gold / Visa Gold Credit Cards): رسوم إصدار البطاقة الرئيسية 300 جنيه مصري. رسوم إصدار البطاقة الإضافية مجانية لأول بطاقتين، و150 جنيه مصري للبطاقة الثالثة. الرسوم السنوية (رئيسية / إضافية): الرئيسية 300 جنيه مصري، الإضافية 150 جنيه مصري. رسوم الاستبدال (رئيسية / إضافية): الرئيسية 150 جنيه مصري، الإضافية 150 جنيه مصري.

رسوم إصدار البطاقة الرئيسية 300 جنيه مصري. رسوم إصدار البطاقة الإضافية مجانية لأول بطاقتين، و150 جنيه مصري للبطاقة الثالثة. الرسوم السنوية (رئيسية / إضافية): الرئيسية 300 جنيه مصري، الإضافية 150 جنيه مصري. رسوم الاستبدال (رئيسية / إضافية): الرئيسية 150 جنيه مصري، الإضافية 150 جنيه مصري. ماستركارد تيتانيوم (MasterCard Titanium Credit Cards): رسوم إصدار البطاقة الرئيسية 350 جنيه مصري. رسوم إصدار البطاقة الإضافية مجانية لأول بطاقتين، و200 جنيه مصري للبطاقة الثالثة. الرسوم السنوية: الرئيسية 350 جنيه مصري، الإضافية 200 جنيه مصري. رسوم الاستبدال: الرئيسية 200 جنيه مصري، الإضافية 150 جنيه مصري.

رسوم إصدار البطاقة الرئيسية 350 جنيه مصري. رسوم إصدار البطاقة الإضافية مجانية لأول بطاقتين، و200 جنيه مصري للبطاقة الثالثة. الرسوم السنوية: الرئيسية 350 جنيه مصري، الإضافية 200 جنيه مصري. رسوم الاستبدال: الرئيسية 200 جنيه مصري، الإضافية 150 جنيه مصري. ماستركارد بلاتينيوم (MasterCard Platinum Credit Cards): رسوم إصدار البطاقة الرئيسية 650 جنيه مصري. رسوم إصدار البطاقة الإضافية 300 جنيه مصري. الرسوم السنوية: الرئيسية 650 جنيه مصري، الإضافية 300 جنيه مصري. رسوم الاستبدال: الرئيسية 250 جنيه مصري، الإضافية 200 جنيه مصري.

رسوم إصدار البطاقة الرئيسية 650 جنيه مصري. رسوم إصدار البطاقة الإضافية 300 جنيه مصري. الرسوم السنوية: الرئيسية 650 جنيه مصري، الإضافية 300 جنيه مصري. رسوم الاستبدال: الرئيسية 250 جنيه مصري، الإضافية 200 جنيه مصري. ماستركارد وورلد إيليت (MasterCard World Elite Credit Cards): رسوم إصدار البطاقة الرئيسية 8,000 جنيه مصري. رسوم إصدار البطاقة الإضافية 5,000 جنيه مصري. الرسوم السنوية: الرئيسية 8,000 جنيه مصري، الإضافية 5,000 جنيه مصري. رسوم الاستبدال: الرئيسية 500 جنيه مصري، الإضافية 500 جنيه مصري.

أسعار الفائدة الشهرية للبطاقات الائتمانية (Interest rates):

فيزا كلاسيك، ماستركارد كلاسيك والتقسيط، فيزا جولد، ماستركارد جولد، ماستركارد تيتانيوم، ماستركارد بلاتينيوم، ماستركارد وورلد إيليت: 4.30% شهريًا.

برامج التقسيط بأسعار فائدة متناقصة (Installment programs reducing rates):

برنامج التقسيط النقدي عبر الهاتف من بنك القاهرة: 3.67% فائدة شهرية.

برنامج التقسيط بالدفع السهل من بنك القاهرة: 3.42% فائدة شهرية.

رسوم أخرى للبطاقات الائتمانية (Other Charges):

إعادة تعيين الرقم السري: مجاني.

طلب خطاب مخالصة: 50 جنيه مصري.

نزاع غير صحيح للمعاملات عبر شبكة ماستركارد: 35 دولار أمريكي (سحب نقدي) – 18 دولار أمريكي (مشتريات).

نزاع غير صحيح للمشتريات أو السحب النقدي (محلي/دولي) عبر شبكة فيزا أو EBC: 50 جنيه مصري/معاملة.

رسوم تجاوز الحد الائتماني: 2% بحد أدنى 40 جنيه مصري.

رسوم التأخر في السداد: 7% من الحد الأدنى للدفع بحد أدنى 100 جنيه مصري وبحد أقصى 200 جنيه مصري.

رسوم الترميز (Mark-up fees): 5% لجميع البطاقات الائتمانية.

رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي لبنك القاهرة: 4% بحد أدنى 40 جنيه مصري.

رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي/نقاط البيع لبنوك أخرى: 4% بحد أدنى 40 جنيه مصري.

رسوم السحب النقدي (دولي): 6% + 60 جنيه مصري.

رسوم الرسائل النصية القصيرة (SMS): 10 جنيه مصري شهريًا.

الاستعلام عن الرصيد من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى (محلية): 2 جنيه مصري.

الاستعلام عن الرصيد من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى (دولية): 7 جنيه مصري.

كشف حساب البطاقة الائتمانية المطبوع: 60 جنيه مصري شهريًا.

كشف حساب البطاقة الائتمانية الإلكتروني: مجاني.

رسوم الإيداع عبر نقاط البيع (POS Deposit Fee): 5 جنيه مصري.

إن استراتيجية التسعير المتدرجة للبطاقات الائتمانية (كلاسيك، جولد، تيتانيوم، بلاتينيوم، وورلد إيليت) تمثل استراتيجية واضحة لتقسيم العملاء. رسوم بطاقة World Elite الباهظة (8,000 جنيه مصري سنويًا) تشير إلى استهداف شريحة الأفراد ذوي الثروات الفائقة. هذه الرسوم بحد ذاتها هي حاجز للدخول، مما يضمن الحصرية. بينما لا تذكر التعريفة الرسمية المزايا صراحةً، فإن هذه البطاقات عادةً ما تأتي مع امتيازات سفر واسعة، وخدمات كونسيرج، ودخول إلى صالات المطارات، وحدود إنفاق عالية، مما يبرر التكلفة للشريحة المستهدفة.

تُعد الرسوم العقابية الكبيرة المفروضة على التأخر في السداد، وتجاوز الحد الائتماني، والسحب النقدي، مصممة لردع السلوكيات المالية غير المسؤولة أو المحفوفة بالمخاطر. هذه الرسوم ليست مجرد مصادر إيرادات؛ بل هي تدابير عقابية لفرض السداد في الوقت المناسب والاستخدام المسؤول للائتمان، مما يحمي البنك من زيادة مخاطر الائتمان. إن الرسوم المرتفعة للسحب النقدي من البطاقات الائتمانية (4% محليًا، 6% + 60 جنيه مصري دوليًا) هي عامل ردع، حيث أن السلف النقدية تعتبر عالية المخاطر وتترتب عليها عادةً رسوم فائدة فورية.

نوع البطاقة رسوم إصدار البطاقة الرئيسية (جنيه مصري) رسوم إصدار البطاقة الإضافية (جنيه مصري) الرسوم السنوية للبطاقة الرئيسية (جنيه مصري) الرسوم السنوية للبطاقة الإضافية (جنيه مصري) ماستركارد كلاسيك / فيزا كلاسيك 250 مجاني لأول بطاقتين، 150 للثالثة 250 150 ماستركارد جولد / فيزا جولد 300 مجاني لأول بطاقتين، 150 للثالثة 300 150 ماستركارد تيتانيوم 350 مجاني لأول بطاقتين، 200 للثالثة 350 200 ماستركارد بلاتينيوم 650 300 650 300 ماستركارد وورلد إيليت 8,000 5,000 8,000 5,000

رسوم الخدمات الإلكترونية

يقدم بنك القاهرة مجموعة من الخدمات الإلكترونية الحديثة، بما في ذلك خدمات فوري كوليكشن، قاهرة كاش (المحفظة الذكية)، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت. تهدف هذه الخدمات إلى تسهيل المعاملات المصرفية وتعزيز الشمول المالي.

تفصيل الرسوم:

فوري كوليكشن (Fawry Collection): حتى 500 جنيه مصري: 5 جنيه مصري. 501 إلى 1000 جنيه مصري: 8 جنيه مصري. 1001 إلى 1500 جنيه مصري: 12 جنيه مصري. 1501 إلى 2000 جنيه مصري: 16 جنيه مصري. 2001 إلى 10000 جنيه مصري: 20 جنيه مصري.

قاهرة كاش (Qahera Cash): الإيداع النقدي (Cash In): فروع بنك القاهرة – فوري – أمان: مجاني. عبر أجهزة الصراف الآلي لبنك القاهرة: مجاني. أجهزة الصراف الآلي الأخرى: 5 جنيه مصري. شحن رصيد الهاتف المحمول (Mobile Recharge): مجاني. المشتريات (Purchase): 0.65%. السحب النقدي (Cash Out): فروع بنك القاهرة – فوري – أمان: 2% بحد أدنى 2 جنيه مصري. عبر أجهزة الصراف الآلي لبنك القاهرة – أفراد: 1% بحد أدنى 3 جنيه مصري. أجهزة الصراف الآلي الأخرى – أفراد: 1% بحد أدنى 5 جنيه مصري. أجهزة الصراف الآلي – تجار: 1% بحد أدنى 2 جنيه مصري. إنشاء بطاقة افتراضية (VCN Creation): 10 جنيه مصري (الاستخدام مجاني). تحويل الأموال (Money Transfer): أول معاملة شهريًا (بحد أقصى 2,000 جنيه مصري): مجاني. المعاملات التالية إلى محافظ أخرى: 0.5% بحد أدنى 2 جنيه مصري، بحد أقصى 15 جنيه مصري. المعاملات التالية إلى محفظة قاهرة كاش: 1 جنيه مصري لكل معاملة. النزاع (Dispute): 10 جنيه مصري (تُرد إذا تم قبول النزاع).

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت (Internet Banking): الاشتراك في الخدمة: مجاني. الاستعلام عن أرصدة الحسابات، البطاقات، الشهادات، الودائع، والقروض: مجاني. إيقاف/استبدال البطاقات الائتمانية: تُطبق تعريفة البنك المصرفية الخاصة ببطاقات الاستبدال. تنزيل وطباعة كشوف حساب البطاقات الائتمانية: مجاني. التحويلات بين حسابات العميل: مجاني. التحويلات الداخلية (لعميل آخر في بنك القاهرة): مجاني. التحويلات المحلية (لعميل بنك آخر في مصر): 0.1% من المبلغ المحول. إذا كانت قيمة التحويل أقل من 70,000 جنيه مصري: بحد أدنى 5 جنيه مصري، بحد أقصى 20 جنيه مصري. إذا كانت قيمة التحويل تزيد عن 70,000 جنيه مصري: بحد أقصى 100 جنيه مصري. التحويل إلى محافظ الهاتف المحمول: 0.1% من المبلغ المحول. إذا كانت قيمة التحويل أقل من 70,000 جنيه مصري: بحد أدنى 5 جنيه مصري، بحد أقصى 20 جنيه مصري. إذا كانت قيمة التحويل تزيد عن 70,000 جنيه مصري: بحد أقصى 100 جنيه مصري. طلب دفتر شيكات: تُطبق تعريفة البنك المصرفية.



إن التقديم الواسع للخدمات الرقمية المجانية (مثل الاشتراك في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والاستعلام عن الأرصدة، والتحويلات الداخلية، والإيداع النقدي المجاني في قاهرة كاش) يمثل خطوة استراتيجية واضحة من بنك القاهرة لتسريع التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد غير النقدي. من خلال تشجيع المعاملات عبر الإنترنت واستخدام المحافظ الرقمية، يمكن للبنك تقليل العبء على الفروع الفعلية، مما يؤدي إلى توفير كبير في التكاليف التشغيلية. كما أن المنصات الرقمية تتيح للبنك جمع بيانات قيمة حول سلوك العملاء وتقديم خدمات مخصصة.

نوع الخدمة طريقة التنفيذ الرسوم المطبقة فوري كوليكشن حتى 500 جنيه مصري – 5 جنيه مصري 501 إلى 1000 جنيه مصري – 8 جنيه مصري 1001 إلى 1500 جنيه مصري – 12 جنيه مصري 1501 إلى 2000 جنيه مصري – 16 جنيه مصري 2001 إلى 10000 جنيه مصري – 20 جنيه مصري قاهرة كاش إيداع نقدي (Cash In) فروع بنك القاهرة – فوري – أمان مجاني إيداع نقدي (Cash In) عبر أجهزة الصراف الآلي لبنك القاهرة مجاني إيداع نقدي (Cash In) أجهزة الصراف الآلي الأخرى 5 جنيه مصري شحن رصيد الهاتف المحمول – مجاني المشتريات – 0.65% سحب نقدي (Cash Out) فروع بنك القاهرة – فوري – أمان 2% بحد أدنى 2 جنيه مصري سحب نقدي (Cash Out) عبر أجهزة الصراف الآلي لبنك القاهرة – أفراد 1% بحد أدنى 3 جنيه مصري سحب نقدي (Cash Out) أجهزة الصراف الآلي الأخرى – أفراد 1% بحد أدنى 5 جنيه مصري سحب نقدي (Cash Out) أجهزة الصراف الآلي – تجار 1% بحد أدنى 2 جنيه مصري إنشاء بطاقة افتراضية (VCN Creation) – 10 جنيه مصري (الاستخدام مجاني) تحويل الأموال (أول معاملة شهرية) – مجاني (بحد أقصى 2,000 جنيه مصري) تحويل الأموال (المعاملات التالية) إلى محافظ أخرى 0.5% بحد أدنى 2 جنيه مصري، بحد أقصى 15 جنيه مصري تحويل الأموال (المعاملات التالية) إلى محفظة قاهرة كاش 1 جنيه مصري لكل معاملة النزاع – 10 جنيه مصري (تُرد إذا تم قبول النزاع) الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الاشتراك في الخدمة – مجاني الاستعلام عن الأرصدة – مجاني تنزيل وطباعة كشوف حساب البطاقات الائتمانية – مجاني التحويلات بين حسابات العميل – مجاني التحويلات الداخلية (لعميل آخر في بنك القاهرة) – مجاني التحويلات المحلية (لعميل بنك آخر في مصر) – 0.1% من المبلغ المحول (بحد أدنى 5 جنيه مصري، بحد أقصى 20 جنيه مصري لأقل من 70,000 جنيه مصري؛ بحد أقصى 100 جنيه مصري لأكثر من 70,000 جنيه مصري) التحويل إلى محافظ الهاتف المحمول – 0.1% من المبلغ المحول (بحد أدنى 5 جنيه مصري، بحد أقصى 20 جنيه مصري لأقل من 70,000 جنيه مصري؛ بحد أقصى 100 جنيه مصري لأكثر من 70,000 جنيه مصري)

رسوم صناديق الأمانات

يوفر بنك القاهرة خدمة صناديق الأمانات لحفظ المقتنيات الثمينة والوثائق الهامة، مع رسوم تطبيق وإيداع ورسوم سنوية تختلف حسب حجم الصندوق.

تفصيل الرسوم:

رسوم التقديم: 200 جنيه مصري (تدفع مرة واحدة).

الإيداع: 5000 جنيه مصري.

الرسوم السنوية (حسب الحجم): صغير (حتى 10,000 سم مكعب): 1500 جنيه مصري سنويًا. من 10,000 إلى 15,000 سم مكعب: 1800 جنيه مصري سنويًا. من 15,000 إلى 20,000 سم مكعب: 2000 جنيه مصري سنويًا. من 20,000 إلى 30,000 سم مكعب: 2500 جنيه مصري سنويًا. من 30,000 إلى 40,000 سم مكعب: 3000 جنيه مصري سنويًا. من 40,000 إلى 50,000 سم مكعب: 3200 جنيه مصري سنويًا. من 50,000 إلى 100,000 سم مكعب: 3500 جنيه مصري سنويًا. من 100,000 إلى 150,000 سم مكعب: 3800 جنيه مصري سنويًا. من 150,000 إلى 200,000 سم مكعب: 4000 جنيه مصري سنويًا. أكبر من 200,000 سم مكعب: 4200 جنيه مصري سنويًا.

رسوم التأخر في السداد: 2% من الرسوم السنوية لكل شهر تأخير بحد أدنى 25 جنيه مصري.

إن التسعير المتدرج لصناديق الأمانات يعكس بشكل مباشر الموارد المادية والبنية التحتية الأمنية المطلوبة. تشغل الصناديق الأكبر مساحة مادية أكبر داخل خزينة البنك، مما يترتب عليه تكاليف عقارية وصيانة أعلى. يوفر البنك مستوى عالٍ من الأمان (المادي والإلكتروني والموظفين) وربما تأمينًا للمحتويات، وهو ما يمثل نفقات تشغيلية كبيرة تتناسب مع حجم العناصر المخزنة.

حجم الصندوق (سم مكعب) الرسوم السنوية (جنيه مصري) حتى 10,000 1500 من 10,000 إلى 15,000 1800 من 15,000 إلى 20,000 2000 من 20,000 إلى 30,000 2500 من 30,000 إلى 40,000 3000 من 40,000 إلى 50,000 3200 من 50,000 إلى 100,000 3500 من 100,000 إلى 150,000 3800 من 150,000 إلى 200,000 4000 أكبر من 200,000 4200 رسوم أخرى رسوم التقديم (تدفع مرة واحدة) 200 الإيداع 5000 رسوم التأخر في السداد (لكل شهر تأخير) 2% من الرسوم السنوية بحد أدنى 25

مزايا وخصومات شريحة ثروة

يقدم بنك القاهرة لعملاء “ثروة” و”ثروة إليكت” مجموعة حصرية من المزايا والخصومات، تهدف إلى مكافأة العملاء ذوي الأرصدة المرتفعة وتقديم تجربة مصرفية متميزة. تختلف المزايا بين شريحتي “ثروة” (من 1 إلى 5 مليون جنيه مصري أو ما يعادله) و”ثروة إليكت” (أكثر من 5 مليون جنيه مصري أو ما يعادله).

تفصيل المزايا:

عملاء ثروة (Tharwa Customers) (من 1 إلى 5 مليون جنيه مصري أو ما يعادله): رسوم فتح الحساب: خصم 50% بغض النظر عن عدد الحسابات. كشوف الحسابات: كشف حساب مجاني عند الطلب (مرة واحدة شهريًا). شهادات الرصيد: شهادة رصيد مجانية (مرة واحدة شهريًا). دفاتر الشيكات: دفتر شيكات مجاني مكون من 24 شيكًا (مرة واحدة سنويًا). بطاقة خصم بلاتينيوم: تسليم مجاني لبطاقة الخصم داخل مصر، إصدار مجاني لبطاقة الخصم البلاتينيوم. رسوم الاستبدال 300 جنيه مصري. الرسوم السنوية 300 جنيه مصري. 2 بطاقة خصم بلاتينيوم إضافية مجانية. رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى 5 جنيه مصري. الاستعلام عن الرصيد من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى 5 جنيه مصري.

عملاء ثروة إليكت (Tharwa Elect Customers) (أكثر من 5 مليون جنيه مصري أو ما يعادله): رسوم فتح الحساب: خصم 100% (مجاني) بغض النظر عن عدد الحسابات. كشوف الحسابات: كشف حساب مجاني عند الطلب. شهادات الرصيد: شهادة رصيد مجانية. دفاتر الشيكات: دفتر شيكات مجاني مكون من 48 شيكًا سنويًا (خصم 50% بحد أقصى لدفترين إضافيين). البطاقات الائتمانية: إصدار مجاني لبطاقة ائتمان World Elite (بشرط إنفاق 5,000 جنيه مصري خلال شهرين من الإصدار). 1 بطاقة ائتمان World Elite إضافية مجانية. التوكيلات: إصدار توكيل مجاني. تحصيل الشيكات: رسوم تحصيل الشيكات مجانية على جميع الحسابات. التصديقات على التوقيعات: تصديقات غير محدودة مجانية على التوقيعات. التحويلات بالعملة المحلية: خصم 100% على الرسوم والعمولات المطبقة على التحويلات بالعملة المحلية (مرة واحدة شهريًا). صناديق الأمانات: توفر حصري لصناديق الأمانات لعملاء ثروة. رسوم إدارة القروض المضمونة: خصم 50% على رسوم إدارة القروض المضمونة. بطاقة خصم بلاتينيوم: تسليم مجاني لبطاقة الخصم داخل وخارج مصر. إصدار مجاني لبطاقة الخصم البلاتينيوم. رسوم الاستبدال 300 جنيه مصري. الرسوم السنوية 300 جنيه مصري. 2 بطاقة خصم بلاتينيوم إضافية مجانية. رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى 5 جنيه مصري. الاستعلام عن الرصيد من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى 5 جنيه مصري.



تمثل شريحة “ثروة” استثمارًا استراتيجيًا من بنك القاهرة لجذب الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والاحتفاظ بهم. يتمتع هؤلاء العملاء بقيمة عمرية أعلى للبنك، ليس فقط من خلال ودائعهم التي توفر تمويلاً منخفض التكلفة، ولكن أيضًا من خلال فرص البيع المتقاطع للاستثمارات وإدارة الثروات ومنتجات القروض الأكبر. من خلال تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المجانية والوصول الحصري، يهدف البنك إلى بناء علاقة قوية، مما يقلل من احتمالية تحول هؤلاء العملاء الكرام إلى المنافسين.

يعكس التدرج في المزايا بين “ثروة” و”ثروة إليكت” قيمة الأصول المدارة. يحصل عملاء “ثروة إليكت” (الذين تزيد أرصدتهم عن 5 ملايين جنيه مصري) على مزايا أكبر من عملاء “ثروة” (من 1 إلى 5 ملايين جنيه مصري)، مثل خصم 100% على رسوم فتح الحساب (مقابل 50%)، ودفاتر شيكات مجانية أكبر، وبطاقة ائتمان World Elite مجانية، وإصدار توكيلات مجانية، وتحصيل شيكات مجاني، وتصديقات توقيعات غير محدودة، وخصم 50% على رسوم إدارة القروض المضمونة (مقابل 25%). هذا التدرج في الامتيازات يعكس العلاقة المباشرة بين حجم الأصول المدارة ومستوى الخدمات الحصرية المقدمة.

الميزة/الخدمة عملاء ثروة (من 1 إلى 5 مليون جنيه مصري) عملاء ثروة إليكت (أكثر من 5 مليون جنيه مصري) رسوم فتح الحساب خصم 50% خصم 100% (مجاني) كشوف الحسابات عند الطلب مجاني (مرة واحدة شهريًا) مجاني شهادات الرصيد مجاني (مرة واحدة شهريًا) مجاني دفاتر الشيكات دفتر 24 شيكًا مجاني (مرة واحدة سنويًا) دفتر 48 شيكًا مجاني سنويًا (50% خصم لدفترين إضافيين) بطاقة ائتمان World Elite غير مذكور إصدار مجاني (بشرط إنفاق 5000 جنيه مصري خلال شهرين) + 1 بطاقة إضافية مجانية التوكيلات غير مذكور إصدار مجاني تحصيل الشيكات غير مذكور رسوم تحصيل الشيكات مجانية على جميع الحسابات التصديقات على التوقيعات غير مذكور تصديقات غير محدودة مجانية التحويلات بالعملة المحلية غير مذكور خصم 100% (مرة واحدة شهريًا) صناديق الأمانات توفر حصري توفر حصري رسوم إدارة القروض المضمونة 25% خصم 50% خصم تسليم بطاقة خصم بلاتينيوم مجاني داخل مصر مجاني داخل وخارج مصر إصدار بطاقة خصم بلاتينيوم مجاني مجاني رسوم استبدال بطاقة خصم بلاتينيوم 300 جنيه مصري 300 جنيه مصري الرسوم السنوية لبطاقة خصم بلاتينيوم 300 جنيه مصري 300 جنيه مصري البطاقات الإضافية لبطاقة خصم بلاتينيوم 2 مجانية 2 مجانية رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى (بطاقة بلاتينيوم) 5 جنيه مصري 5 جنيه مصري رسوم الاستعلام عن الرصيد من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى (بطاقة بلاتينيوم) 5 جنيه مصري 5 جنيه مصري

الخاتمة

يوفر هذا التقرير تحليلاً شاملاً لرسوم وخدمات بنك القاهرة، مستنداً إلى التعريفة الرسمية المحدثة بتاريخ 05-05-2025. لقد أظهر التحليل أن بنك القاهرة يتبنى استراتيجيات تسعير متنوعة تعكس التزامه بالشفافية، وتستهدف شرائح مختلفة من العملاء، وتدعم التحول الرقمي، وتدير المخاطر التشغيلية والائتمانية.

يتضح أن الرسوم المصرفية ليست مجرد تكاليف عشوائية، بل هي انعكاس لعدة عوامل:

التكاليف التشغيلية: مثل التعامل مع النقد، ومعالجة الشيكات، وصيانة البنية التحتية الأمنية لصناديق الأمانات.

مثل التعامل مع النقد، ومعالجة الشيكات، وصيانة البنية التحتية الأمنية لصناديق الأمانات. إدارة المخاطر: تظهر بوضوح في رسوم الانخفاض عن الحد الأدنى للحسابات، ورسوم التأخر في سداد القروض والبطاقات الائتمانية، والتي تعمل كعوامل ردع لتعزيز الانضباط المالي.

تظهر بوضوح في رسوم الانخفاض عن الحد الأدنى للحسابات، ورسوم التأخر في سداد القروض والبطاقات الائتمانية، والتي تعمل كعوامل ردع لتعزيز الانضباط المالي. استراتيجيات التجزئة السوقية: من خلال تقديم حسابات وخدمات مخصصة لشرائح العملاء المختلفة، من الأفراد ذوي الثروات العالية (شريحة ثروة) الذين يحصلون على امتيازات واسعة، إلى العملاء الذين يسعون للشمول المالي (حسابات وفر وبطاقات ميزة).

من خلال تقديم حسابات وخدمات مخصصة لشرائح العملاء المختلفة، من الأفراد ذوي الثروات العالية (شريحة ثروة) الذين يحصلون على امتيازات واسعة، إلى العملاء الذين يسعون للشمول المالي (حسابات وفر وبطاقات ميزة). تعزيز التحول الرقمي: يتجلى ذلك في تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية مجانًا، مما يشجع العملاء على استخدام القنوات الرقمية الأكثر كفاءة للبنك.

يتجلى ذلك في تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية مجانًا، مما يشجع العملاء على استخدام القنوات الرقمية الأكثر كفاءة للبنك. تعقيد المعاملات الدولية: تظهر الرسوم الأعلى والتركيبة المعقدة للتحويلات والشيكات بالعملات الأجنبية التكاليف الإضافية المرتبطة بالبنوك المراسلة، ومخاطر تحويل العملات، والامتثال التنظيمي.

إن فهم هذه الرسوم وتداعياتها يساعد العملاء على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، واختيار المنتجات والخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم وأنماط استخدامهم، وتجنب التكاليف غير المتوقعة. كما يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها المؤسسات المالية لتحقيق التوازن بين تقديم الخدمات، وإدارة التكاليف، وتحقيق الأرباح، مع الالتزام بالمعايير التنظيمية والشفافية.

المراجع:

Banque du Caire. (05-05-2025). Individual Products and Services Schedule of Charges.