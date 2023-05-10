رسوم الإقامة المؤقتة في السعودية وأهم شروط الحصول عليها بسهولة

أعلنت وزارة الخارجية عن رسوم الإقامة المؤقتة في السعودية والتي يجب أن يتم دفعها لمن هم مستوفين كافة الشروط التي وضعتها الوزارة، فلقد أصدرت الحكومة السعودية شروط الإقامة في المملكة سواء من يرغب بالإقامة للحصول على عمل مستمر أو لأي سبب آخر مع توضيح كافة الرسوم، وسوف نوضح في مقالنا تلك الرسوم والشروط اللازم توافرها أيضا.

كم رسوم الإقامة المؤقتة في المملكة السعودية

صرحت وزارة الخارجية بالسعودية مع زيادة عدد الأشخاص الذين يحملوا إقامة سعودية إما للعمل أو لأي سبب آخر عن النظام الجديد الذي يعطي الفرصة لحاملي إقامة مؤقتة استفادة جيدة من جميع المزايا التي تقوم بتوفيرها الخارجية بالمملكة، حيث يكون ذلك النظام بمقابل مادي يقدر 100 ألف ريال سعودي سنويًا أو ما يعادل المبلغ هذا وهو 27 دولار أمريكي، بالإضافة إلى أن هذه الرسوم المالية المختصة بأسرة من هو مقيم في المملكة مقدرة بحوالي 500 ريال سعودي، والمقيمين التابعين للقطاع الخاص في عملهم الرسوم المقدرة لهم هي 650 ريال سعودي، 600 ريال للعمالة المنزلية، بعد أن يتم دفع المبلغ هذا يتمكن الشخص من أن يستفيد بكل مقومات الإقامة المؤقتة الحديثة.

شروط التقديم في نظام الإقامة المؤقتة بالسعودية

تعلن وزارة الخارجية عن شروط التقديم في نظام الإقامة المؤقتة بالمملكة الجديد ويجب الالتزام بها، فتتمثل هذه التعليمات التي يجب أن يتم تنفيذها في الآتي:

يجب أن يكون مقدم الطلب مالكًا لجواز سفر ساري.

يستطيع ماديًا أن يدفع رسوم الإقامة المؤقتة الجديد والتي نصت عليها لائحة الوزارة الخارجية السعودية.

عليه أن يكون مالكًا لشهادة صحية تفيد بأنه معافى من أي أمراض معدية.

كما يجب أن يكون متجاوز عمر 21 عام.

يحمل شهادة تأمين صحي خاصة به فقط.

يجب ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي سوابق جنائية، أي عليه أن يقدم سجل جنائي خالِ من أي قضايا.

مميزات الإقامة المؤقتة في السعودية

الجهات المختصة في المملكة السعودية تقدم بعض المقومات لمن يقوم بدفع رسوم الإقامة المؤقتة بالبلاد وقد حصل عليها فعليًا أهمها هو امتلاك عقارات سواء تجارية أو سكنية، ويحصل على تأشيرة تجعله يستطيع زيارة عائلته تبعًا للوائح الإدارية العامة التابعة لجوازات السعودية، بالإضافة إلى فرصة امتلاك عقار في المدينة ومكة المكرمة لفترة لا تتخطى 99 سنة، وهنا يحصل الشخص المستفيد على تصريح انتفاع صادر من وزارة العدل السعودية، يستطيع أيضًا أن ينتقل العقار المملوك للغير ولكن تبعًا لعدة ضوابط تقوم بتحديدها اللجنة، كما تعطيه فرصة حرية السفر خارج المملكة في أي وقت ويعود لها.