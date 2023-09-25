رسم دخول لايف بارك منتزه الملك فهد بالدمام وأهم المميزات التي يبرزها

نجد أنه عندما يقترب موسم العطلات الرسمية والمناسبات القومية في المملكة العربية السعودية، يتجه العديد من المواطنين إلى الاستعداد لقضاء وقت ممتع في منتزه الملك فهد بالدمام والذي يعرف باسم لايف بارك، يعرف هذا المنتزه بتنوع الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي يقدمها، بالإضافة إلى توافر مجموعة واسعة من الألعاب التقليدية والعصرية الآمنة التي تناسب الأطفال من جميع الأعمار، بدايةً من سن الثلاث سنوات.

مميزات منتزه الملك فهد الدمام

المنتزه يبرز بمزايا عديدة ومتنوعة، مما يجعله من أفضل الأماكن للأسر والأصدقاء، ومن أهم مزاياه ما يلي:

يضم المنتزه أماكن خضراء شاسعة ومناطق استراحة مريحة تجعل منه مكانًا مفضلًا للاسترخاء وقضاء أوقات ممتعة.

يمتلك المنتزه بحيرات كبيرة تضفي جوًا خاصًا على المكان، ويعتبر من أكثر الأماكن تميزًا للاجتماعات الاجتماعية، حيث يمكن للأصدقاء التجمع فيه لقضاء وقت ممتع كما يوجد مركز للياقة البدنية.

لا تقتصر المتعة على الكبار فقط، بل يوجد في المنتزه ملاهي ممتعة صممت خصيصًا للأطفال.

يوجد العديد من المطاعم، حيث يتم تقديم أشهى الأطعمة من مختلف الأنحاء.

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أسعار دخول منتزه الملك فهد بالدمام

هذا المنتزه يعتبر من أكثر الأماكن تميزًا، وما يجعله أكثر جاذبية هو تنوع الأسعار والعروض التي يقدمها، وهي كالتالي:

الأطفال دون سن الثلاث سنوات يتمتعون بتذاكر مجانية تمامًا، مما يجعل الزيارة سهلة للأسر الذين لديهم أطفال صغار.

الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يحصلون أيضًا على تذاكر مجانية تمامًا.

للكبار الذين تجاوزوا سن (12) سنة، تكون تذاكر الدخول متاحة بسعر رمزي قدره 10 ريالات سعودية.

أما بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 12 عامًا، فإن تكلفة تذاكر الدخول تبلغ 5 ريالات سعودية فقط.

مواعيد دخول منتزه الملك فهد بالدمام

تختلف مواعيد المنتزه في فصل الصيف عن فصل الشتاء وهي كالتالي:

في فصل الشتاء يكون المنتزه مفتوحًا من الساعة 1:00 ظهرًا حتى الساعة 11:00 مساءً.

أما في فصل الصيف فيمكنك زيارة المنتزه من الساعة 3:00 مساءً حتى منتصف الليل.

أين يقع منتزه الملك فهد بالدمام؟

يتواجد هذا المنتزه في المنطقة المعروفة بـالبساتين داخل حدود مدينة الدمام، ويمتاز بمساحته الشاسعة التي تبلغ 1,120 مليون متر مربع، هذه المساحة الضخمة تضمن وجود مكان مناسب للجميع، بدءًا من الأطفال الصغار وصولاً إلى كبار السن والشباب، كما تضم أماكن مثل: البحيرات التي تمتد على مساحة 28,000 متر مربع، بالإضافة إلى المساحات الخضراء الواسعة التي تبلغ مساحتها 273,000 متر مربع.