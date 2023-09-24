رسم دخول حديقة الأمير ماجد جدة وأهم الأنشطة الترفيهية بها

تعتبر حديقة الأمير ماجد جدة من أهم الحدائق التي تجذب الجميع لزيارتها، حيث أن بها مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تناسب الكبار والصغار، فيمكنك أن تقوم بزيارتها في يوم العطلة لتحصل على يوم جميل وممتع، إذ يمكنك أن تتأمل كل شيء من حولك في الحديقة وتصل إلى الراحة النفسية التي تبحث عنها، وسوف نتعرف في مقالنا بنجوم مصرية على رسم دخول حديقة الأمير ماجد جدة وأهم مميزاتها والأنشطة المتنوعة بها.

أهم الخدمات داخل حديقة الأمير ماجد جدة

هناك مجموعة من المطاعم المتميزة في الحديقة التي يمكنك أن تتناول فيها مختلف الأطعمة بسهولة، فيمكنك أن تقوم بتناول الطعام في الطبيعة برفقة العائلة أو الأصدقاء، فالطعام هناك يكون رائع للغاية، وبذلك ستضمن وجبة طعام متميزة بسهولة.

بجانب أن هناك مجموعة من المقاهي المختلفة التي يمكنك أن تتناول بها المشروبات التي تريدها بسهولة، حيث أن هناك مجموعة من المشروبات الباردة والساخنة لتختار من بينها بسهولة.

مميزات حديقة الأمير ماجد جدة

هناك مسرح رائع في الحديقة يتسع لما يقارب من 1000 شخص، كما يتوافر عيادة كبيرة مجهزة على أعلى مستوى مع وجود مبنى للتحكم في الكاميرات التي يصل عددها لما يقارب من 63 كاميرا من أجل مراقبة المكان، كما يتوافر نافورة عالية يصل ارتفاعها إلى 30 متر، مع وجود موقف للسيارات يتسع لعدد كبير من السيارات منها 47 مخصصة لذوي الإعاقة.

كما أن هناك ممشى في الحديقة يصل طوله 1000 متر مع وجود مسار للدراجات على طول 1800 متر، بجانب أن هناك منطقة واسعة للألعاب المتنوعة للصغار، مع وجود مسطحات مائية متنوعة، كما يوجد أشجار طويلة تصل لحوالي 918 شجرة وهناك 382 نخلة مع عدد من الشجيرات الصغيرة.

أقرأ أيضا: أفضل منتزهات جدة للعوائل وأهم الأنشطة والخدمات المتوفرة بها

موقع حديقة الأمير ماجد جدة

تقع حديقة الأمير ماجد جدة في منتصف مدينة جدة على مقربة من دار الهندسة، وعن مساحة الحديقة فهي 132 ألف متر مربع، يتوافر بها حديقة مائية رائعة، كما أن هناك مجموعة من المنحدرات المختلفة مع ألعاب متميزة.

قد يهمك: منتزه وادي حنيفة الرياض مواعيد الدخول وأهم الأنشطة الترفيهية بها

أسعار الدخول للحديقة

تبلغ أسعار الدخول 60 ريال سعودي للصغار و20 ريال سعودي للمرافق، يمكنك أن تدخل للحديقة على مدار اليوم فهي مفتوحة طوال الوقت، ويمكنك تناول الطعام وتجربة الألعاب مع الجلوس وسط الطبيعة والبرك المختلفة المنتشرة في الحديقة.