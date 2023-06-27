رسميًا.. موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 بالقاهرة والمحافظات

يترقب الملايين من المسلمين في مصر قدوم عيد الأضحى المبارك بعد غد “يوم الأربعاء” الموافق 28 يونيو 2023، حيث يستمتع فيه المسلون بطقوسهم الدينية بداية من صلاة العيد في الصباح الباكر وتبادل تهنئة وتبريكات العيد بين الأهل والأصدقاء والجيران، ومن ثم يشرع البعض في ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم، ونوضح لحضراتكم عبر موقعنا نجوم مصرية الموعد المحدد لصلاة العيد بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية.

موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة ومدن الوجه البحري

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد إقامة صلاة العيد كما يلي:

مدينة القاهرة في تمام الساعة 6:21 صباحًا.

المنصورة في تمام الساعة 6.18 صباحًا.

الجيزة في تمام الساعة 6.22 صباحًا.

سانت كاترين في تمام الساعة 6.14 صباحًا.

شبين الكوم الساعة 6.21 صباحًا.

شرم الشيخ عند تمام الساعة 6.14 صباحًا.

وفي تمام الساعة 6.20 صباحًا بكفر الشيخ.

وفي تمام الساعة 6.22 صباحًا بدمنهور.

مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات

أسيوط الساعة 6.28 صباحًا.

طابا في تمام الساعة 6.08 صباحًا.

حلايب في تمام الساعة 6.17 صباحًا.