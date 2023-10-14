رسميا… سلم رواتب الممرضين السعوديين كما أعلنته وزارة الصحة السعودية
أوضحت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية سلم رواتب الممرضين حسب الوظيفة والخبرة لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين، وذلك تمجيدا لأهمية مهنة التمريض.
الرواتب حسب الوظيفة
بالنسبة لرواتب الممرضين حسب وظيفة الممرضة فهو كما يلي:
- راتب الممرض أو الممرضة العادية إثنى عشر ألف ريال سعودي.
- أما راتب الممرض أو الممرضة في العناية المركزة ثلاثة عشر ألف وثمانمائة ريال سعودي.
- ومساعد مدير التمريض إثنين وعشرين ألف وسبعمائة ريال سعودي.
- أما الممرضون في القطاع الصحي إثنى عشر ألف وثلاثمائة ريال سعودي.
- الممرض أو الممرضة في الشركة عشرة آلاف وأربعمائة ريال سعودي.
- ورئيس الممرضات أربعة عشر ألف وسبعمائة ريال سعودي.
- والممرضات المنزليات أحد عشر ألف وسبعمائة ريال سعودي.
- أما ممرضات العناية المركزة المسجلة ثلاثة عشر ألف وثمانمائة ريال سعودي.
- أخصائي التمريض المعلوماتية ثلاثة عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي.
- والممرضات المرخصات إثنى عشر ألف وثمانمائة ريال سعودي.
- وممرضات الصحة العقلية إثنى عشر ألف وتسعمائة ريال سعودي.
الراتب حسب الخبرة
وقالت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية أن الرواتب تختلف أيضا حسب الخبرة وذلك كالتالي:
- حددت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية رواتب الممرضين حسب خبرة الممرض، وكانت الرواتب على النحو التالي؛
- الممرضة التي خبرتها سنتين كاملتين تحصل على راتب سبعة آلاف وثلاثمائة ريال سعودي.
- والممرضة التي لديها خبرة من سنتين إلى خمس سنوات تحصل على راتب ثمانية آلاف وتسعمائة وستين ريال سعودي.
- الممرضة التي لديها خبرة من خمسة سنوات إلى عشرة سنوات تحصل على راتب اثنى عشر ألف وسبعمائة ريال سعودي.
- والممرضة عشر سنوات خبرة تستحق راتب أربعة عشر ألف وثمانمائة ريال سعودي.
- والممرضة التي خبرتها خمسة عشر سنة خبرة تستحق راتب ستة عشر ألف وثلاثمائة ريال سعودي.
- والممرضة التي خبرتها أكثر من عشرين سنة تستفيد من راتب سبعة عشر ألف وثلاثمائة ريال سعودي.