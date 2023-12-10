أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة، تنفيذاً لمواكبة تغيرات وتطورات سوق العمل، اعتباراً بأنها هى الهيئة الرسمية المسؤولة عن الإشراف وتنظيم الأعمال التجارية للوزارات والشؤون العامة والكيانات القانونية في المملكة العربية السعودية.

رسمياً.. "الموارد البشرية" تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية

أهداف تعديل جدول المخالفات والعقوبات

تهدف هذه التعديلات إلى العديد من الأغراض، والتي سنوضحها لكم من خلال السطور التالية:

تحسين أوضاع سوق العمل من خلال تعديل العقوبات المالية بما يتناسب مع حجم مؤسسات القطاع الخاص.

دعم استقرار المؤسسات وضمان نموها، وحفظ حقوق العمالين.

زيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.

تصنيف المنشآت

أقرت الوزارة، أن التعديلات الجديدة تتضمن تعديلات على أسعار جميع المخالفات، حيث تم تصنيف فئة المنشأة على أساس عدد العاملين فيها، كالتالي:

فئة «أ»: 50 عاملاً فأكثر.

فئة «ب»: 21 – 49 عاملاً.

فئة «ج»: 20 عاملاً فأقل.

قانون العمل السعودي

هو نظام يتعلق بأحكام عامة بالموظفين السعوديين أو غير السعوديين في القطاع الخاص، ومضمونة تنظيم عمليات التوظيف والتدريب والتأهيل والعمل الجزئي، والوقاية من إصابات العمل والحوادث الكبرى والإصابات والخدمات الصحية والاجتماعية، وتسوية الخلافات، وغيرها، حيث صدر نظام العمل في السعودية في 6 رمضان 1389هـ تحت اسم نظام العمل والعمال، واستمر العمل به حتى صدور نظام جديد في 2 شعبان 1426هـ، وشهد تحديثات وتعديلات تضمنت إضافة بعض فئات العمالة التي لم تكن مشمولة في النظام السابق.

حقوق العمال

حقوق العمال هي مجموعة من الحقوق القانونية المتعلقة بالعلاقات التي تحكم العمال وأصحاب العمل، وبشكل عام، تتعلق هذه الحقوق بالمساومة على أجور العمال والحوافز وظروف العمل الآمنة، ومن أهم هذه الحقوق الحق في تكوين نقابة، تستفيد النقابات من المفاوضة الجماعية لزيادة الأجور أعضاء تلك النقابات أو تغيير بعض أوضاع العمل الأخرى.

إجازات العمال

لا تتمتع المملكة العربية السعودية بالعديد من العطلات الرسمية مقارنة بالدول العربية الأخرى، ولكنها تقدم عطلات طويلة تتراوح مدتها من 10 إلى 12 يومًا، وتعتبر العطلات الرسمية أيام عمل فقط، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت كعطلات نهاية الأسبوع، وفي هذه الحالة يمكنك الحصول على إجازة طويلة تزيد عن أسبوعين.

مكافأة نهاية الخدمة

هو التعويض عند انتهاء الخدمة أو التعويض عند الفصل من العمل، وهو المبلغ الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه للموظف في حالة الفصل غير المبرر، وتختلف التشريعات حسب تشريعات كل دولة ونوع عقد العمل وكذلك الأجور.