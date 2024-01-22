رسمياً.. إعفاء الطلبة من أسر الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة من رسوم النقل المدرسي

قررت الحكومة السعودية إعفاء الطلاب من الأسر التي تحصل على راتب الضمان الاجتماعي من رسوم خدمة النقل المدرسي، كما تقرر أن يتم إعفاء الطلاب من ذوي الإعاقة من رسوم النقل المدرسي، حيث تطبق وزارة التعليم رسوم خاصة بالنقل المدرسي للطلاب في جميع إدارات التعليم، وبعد القرار الأخير تم إعفاء الطلاب من الرسوم.

إعفاء طلبة الضمان من رسوم النقل المدرسي- أخبار السعودية X

تقدم الحكومة السعودية العديد من الخدمات إلى المواطنين وخاصة الحاصلين على راتب الضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تهدف رؤية المملكة 2030 إلى تحسين الوضع المادي والاجتماعي للأسر داخل المملكة حتى يتم تطوير المستوى الاجتماعي لجميع الأسر التي تحصل على راتب الضمان.

رسميًا.. إعفاء الطلبة من أسر الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة من رسوم خدمة النقل المدرسي. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 22, 2024

يتم تقديم العديد من الامتيازات للحاصلين على الضمان الاجتماعي وحساب المواطن إضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تأتي تعدو خطوة إعفاء الطلاب من رسوم النقل المدرسي خطوة إيجابية للمواطنين بالمملكة.

يترقب المواطنون صرف راتب الضمان الاجتماعي والذي يكون في بداية كل شهر، حيث يتم إيداع الراتب في اليوم الأول من الشهر الميلادي، لذلك يمكن لمستفيدي الضمان الحصول على الراتب يوم الخميس 1 فبراير المقبل.