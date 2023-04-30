كيفية الاحتفاظ بالرسائل ذاتية الاختفاء في واتساب.. وطريقة الوصول إليها

أعلن واتساب عن الخدمة الجديدة الذي أصدرها التي تعتمد على حفظ الرسائل ذاتية الاختفاء تحت شعار ميزة Sender Super power، والتي تعتمد على أن المتحكم في الميزة هو المرسل، فعند رغبة المستقبل في حفظ الرسائل تقوم هذه الخاصية بإرسال إشعار للمرسل للموافقة أو الرفض أولاً، لذا فما هي كيفية الاحتفاظ بالرسائل ذاتية الاختفاء عند قبول المرسل وقبل انتهاء المدة التي يتم الحذف خلالها.

كيفية الاحتفاظ بالرسائل المختفية

هناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها الاحتفاظ بالرسائل ذاتية الاختفاء في تطبيق واتساب، ومن هذه الطرق ما يلي:

قم بالانتقال إلى الدردشة التي تحتوي على الرسائل التي ترغب في الاحتفاظ بها.

قم بالنقر مطولاً فوق الرسالة التي تود حفظها.

عليك النقر على رمز الإشارة المرجعية التي توجد في أعلى الدردشة.

سيرسل التطبيق إشعار لمرسل الرسالة بأنك ترغب الاحتفاظ بالرسالة.

في حالة أن المرسل يوافق على الحفظ، فإن الرسالة يتم حفظها في الملف الخاص بالرسائل المحفوظة لسهولة العودة إليها وقت الحاجة، وستظل موجودة داخل المحادثة ليتمكَّن كل من المرسِل والمستقبِل من متابعتها وقراءتها.

طريقة الوصول إلى الرسائل ذاتية الاختفاء التي تم الاحتفاظ بها

من السهل الوصول للرسائل ذاتية الاختفاء التي تم حفظها، وذلك باتباع الخطوات الآتية: