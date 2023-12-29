رابط وكيفية استخراج نتائج طلاب الكويت الفصل الدراسي الأول 2023/2024

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن تفعيل رابط الاستعلام عن نتائج طلاب الكويت الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، والتي بدأ البحث عنها بشكل مكثف من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بكافة أنحاء دولة الكويت، وننشر لكم في هذا المقال في الأسفل رابط استخراج النتيجة من المربع الإلكتروني وذلك باستخدام الرقم المدني والرقم التسلسلي، مع تمنياتنا لجميع الطلبة بالطبع بالنجاح والتوفيق، فتابع معنا.

رابط نتائج طلاب الكويت

امتحانات الطلاب بالكويت

وحسب ما جاء في التقويم الدراسي للعام 2023/2024 في الكويت، فقد بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول من يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023، واستمرت هذه الامتحانات حتى يوم الإثنين بالأسبوع الذي يليه والذي وافق 25 ديسمبر 2023.

ومع مرور عدة أيام من انتهاء الاختبارات، ظهرت الكثير من الأنباء من العديد من المواقع على الإنترنت بخصوص ظهور نتائج الطلاب، وهذا خاصة بعدما فعلت الوزارة رابط النتائج بالرقم المدني.

رابط استخراج النتائج

وتعمل المدارس على تصحيح أوراق الطلاب الامتحانية، وفي حال أنهت المدرسة هذه العملية، وقامت برصد النتائج ورفعها إلكترونيا، فيمكن إلى الطالب استخراج النتيجة الخاصة به، وهذا من خلال الرابط الموضح التالي في الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية، فتابع: