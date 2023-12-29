رابط وكيفية استخراج نتائج طلاب الكويت الفصل الدراسي الأول 2023/2024
أعلنت وزارة التربية الكويتية عن تفعيل رابط الاستعلام عن نتائج طلاب الكويت الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، والتي بدأ البحث عنها بشكل مكثف من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بكافة أنحاء دولة الكويت، وننشر لكم في هذا المقال في الأسفل رابط استخراج النتيجة من المربع الإلكتروني وذلك باستخدام الرقم المدني والرقم التسلسلي، مع تمنياتنا لجميع الطلبة بالطبع بالنجاح والتوفيق، فتابع معنا.
امتحانات الطلاب بالكويت
وحسب ما جاء في التقويم الدراسي للعام 2023/2024 في الكويت، فقد بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول من يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023، واستمرت هذه الامتحانات حتى يوم الإثنين بالأسبوع الذي يليه والذي وافق 25 ديسمبر 2023.
#نسعى_بعلمنا pic.twitter.com/FJcDhhCRpj
— وزارة التربية (@MOEKUWAIT) December 28, 2023
ومع مرور عدة أيام من انتهاء الاختبارات، ظهرت الكثير من الأنباء من العديد من المواقع على الإنترنت بخصوص ظهور نتائج الطلاب، وهذا خاصة بعدما فعلت الوزارة رابط النتائج بالرقم المدني.
رابط استخراج النتائج
وتعمل المدارس على تصحيح أوراق الطلاب الامتحانية، وفي حال أنهت المدرسة هذه العملية، وقامت برصد النتائج ورفعها إلكترونيا، فيمكن إلى الطالب استخراج النتيجة الخاصة به، وهذا من خلال الرابط الموضح التالي في الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية، فتابع:
- ادخل إلى موقع وزارة التربية الكويتية عبر الرابط moe.edu.kw.
- تقوم بالضغط على زر الدخول في صورة نتائج الطلبة الفصل الدراسي الأول.
- بعدها سوف تفتح معك صفحة النتائج.
- تقوم بكتابة الرقم المدني الخاص بالطالب، ثم الرقم التسلسلي.
- ثم الضغط على عرض الشهادة وعرض الإحصائيات.
- مع العلم أنه في حالة الطلاب غير محددي الجنسية، يتم الاستعلام برقم ولي الأمر المدني.