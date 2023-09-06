رابط وخطوات تصويت أفضل لاعب في غرب آسيا 2023 بتنافس 8 لاعبين The-AFC.cOm

يتنافس اللعبين العرب والعالميين على موقع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم على التصويت كأفضل لاعب في غرب آسيا، ويتنافس مشجعي كل لاعب في الدخول على رابط التصويت وتسجيل لاعبهم المفضل والأفضل أداء في مباريات كاس اسيا الموسم الأخير 2023، وعلن الموقع الإلكتروني موعد بداية التصويت وأقصى موعد لاستقبال الأصوات.

تصويت أفضل لاعب في غرب اسيا بتنافس رونالدو والحمد الله - صفحة AFC

موقع الاتحاد الاسيوي

بعد خوض اللاعبين والفرق الأسيوية المباريات في الدوريات الخاصة بهم شهر أغسطس 2023 برزت عدد من الأسماء ولمع صيتها، وعلى هذا قرر موقع الاتحاد الأسيوي طرح تصويت إلكتروني على الرابط المخصص له لاختيار أفضل لاعب وأكثرهم أهدافا وشعبية في الدوريات المخصصة لمنطقة غرب آسيا بالموسم الأخير في الدوريات المحلية لكل فريق.

أبرز المتنافسين

حسب آخر تصويت تقدم كل من العويضات وكريستيانو رونالدو قائمة أعلى الهدافين تصويتا في المسابقة، ويتنافس اللاعبين التاليين على المستبقة:

اللاعب أنس العوضات من الوحدات.

كريستيانو رونالدو من فريق النصر السعودي.

اللاعب عبد الرازق حمد الله من فريق الاتحاد السعودي.

اللاعب روبرتو فيرمينيو من الأهلي السعودي.

يوسف نياكاتي من فريق بني ياس الإماراتي.

اللاعب ياسين براهيمي من فريق الغرافة القطري.

حمزة عيسى فريق ثقافي طولكرم الفلسطيني.

اللاعب الحاج مالك من فريق الأنصار اللبناني.

نتائج التصويت الأولية

أدت الفرق ولاعبيها أداء متميز في الدوري الكروي في الموسم الأخير، وتنافس اللاعبين في المسابقة ليحصل كل من العويضات على ما يقارب 3000 صوت بينما حصل كريستيانو رونالدو على 2700 صوت، وذلك حتى الثلاثاء، ويستمر التصويت حتى الخميس لنتعرف على النتائج النهائية.

كيفية التصويت لأفضل لاعب