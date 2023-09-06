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رابط وخطوات تسجيل الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان 1445 برقم الهوية Tanmawi.Housing

أسماء يحيى

يتابع مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمجتمع السعودي مواعيد إطلاق المبادرات الوطنية للتعرف على كيفية الاستفادة منها، ويتم تسجيل الإسكان التنموي للمستفيدين من دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير السكن المناسب لهم، وتقدم الوزارة عدد من المبادرات بالاشتراك مع الوزارات الأخرى لتقديم الخدمات الأساسية لمواطني المملكة من أصحاب الدخل المحدود.

المشاركة المجتمعية في إطلاق المبادرات السكنية - تويتر الإسكان التنموي وزارة الإسكان

المشاركة المجتمعية في إطلاق المبادرات السكنية - تويتر الإسكان التنموي وزارة الإسكان

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إنشاء الصندوق الوقفي للإسكان

أطلقت وزارة الإسكان مبادرة في 2017 صندوق وقفي للإسكان، ويقوم الصندوق بتجميع أموال التبرعات لتوفير سكن مناسب لغير القادرين من المجتمع، واستمر الصندوق حتى تم تطويره باسم مبادرة الإسكان التنموي، وتشاركت كل من وزارة الإسكان السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية في توفير السكن لتلك الفئة من المجتمع مع كل مشروع سكني عملاق.

الفئات المستفيدة

شرح وافي عن مفهوم الإسكان التنموي والمستفيدين منه والأهداف المرجوة - تويتر وزارة الإسكان
شرح وافي عن مفهوم الإسكان التنموي والمستفيدين منه والأهداف المرجوة – تويتر وزارة الإسكان

يتوفر لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة حق انتفاع من الوحدة السكنية بإيجار رمزي 200 ريال ينتهي بتملك الشقة السكنية، وذلك للذين ليس لديهم مصدر للكسب إلا راتب الضمان، بينما يكون الإيجار للذين لديهم مصدر للكسب 800 ريال شهريا، ويتم وضع عدد من المعايير لقبول طلب التسجيل للحصول على شقق لتلك الفئة.

شروط التسجيل بالبرنامج

المشروعات المقدمة من وزارة الإسكان السعودية المخصصة للإسكان التنموي - تويتر وزارة الإسكان.
المشروعات المقدمة من وزارة الإسكان السعودية المخصصة للإسكان التنموي – تويتر وزارة الإسكان.

توفر وزارة الإسكان شقق لفئات الضمان الاجتماعي وفق عدد من الشروط، ولا يتم قبول الطلبات إذا نقص أحد تلك الشروط، وتتلخص في التالي:

  • يكون المتقدم من الجنسية السعودية.
  • لا يقل العمر عن 25 عام.
  • يجب أن يكون متزوج.
  • يكون من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
  • يتم تسجيل كافة بيانات الدخل (راتب الضمان – الراتب الشهري من وظيفة).
  • يكون ممن ليس لهم سكن مناسب.
  • لا يجب أن يكون استفاد من المبادرة من قبل.

كيف أسجل في الإسكان التنموي؟

المشاركة المجتمعية في إطلاق المبادرات السكنية - تويتر الإسكان التنموي وزارة الإسكان
المشاركة المجتمعية في إطلاق المبادرات السكنية – تويتر الإسكان التنموي وزارة الإسكان

يكون من حق الفئات محدودة الدخل الحصول على سكن منخفض التكاليف، وتستقبل وزارة الإسكان تسجيلات الأفراد و الجمعيات الأهلية والمؤسسات، ويجب الالتزام بشروط الاستحقاق لضمان قبول الطلب، ويتم التقديم بالخطوات التالية:

  1. يتم الدخول على منصة تسجيل الإسكان التنموي.- صورة 1 - رابط وخطوات تسجيل الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان 1445 برقم الهوية Tanmawi.Housing
  2. يقوم بتسجيل رقم الهوية أو البريد الإلكتروني.
  3. يتم تسجيل كلمة المرور.- صورة 2 - رابط وخطوات تسجيل الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان 1445 برقم الهوية Tanmawi.Housing
  4. يمكن الدخول عبر منصة النفاذ الوطني، كما يمكن استخدام حساب أبشر.- صورة 3 - رابط وخطوات تسجيل الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان 1445 برقم الهوية Tanmawi.Housing
  5. يقوم بتسجيل كافة البيانات والدخول على صفحة التسجيل.
  6. يتم استكمال بيانات الفرد والأسرة والعمل وبيانات السكن.
  7. يقوم باستكمال كافة الحقول المطلوبة ثم يتم إرسال الطلب.
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أسماء يحيى

كاتبة في موقع نجوم مصرية، تشرفت بالعمل فيه بعد سنوات خبرة سبقت من قبل في مجال الصحافة الإلكترونية، متخصصة في الشأن السعودي والخليج العربي، اتشرف بتعليقكم والدعم الإيجابي على المقالات دعما لي ودعما لموقع نجوم مصرية، وأتشرف بالرد على حضراتكم.

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