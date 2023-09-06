رابط وخطوات تسجيل الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان 1445 برقم الهوية Tanmawi.Housing

يتابع مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمجتمع السعودي مواعيد إطلاق المبادرات الوطنية للتعرف على كيفية الاستفادة منها، ويتم تسجيل الإسكان التنموي للمستفيدين من دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير السكن المناسب لهم، وتقدم الوزارة عدد من المبادرات بالاشتراك مع الوزارات الأخرى لتقديم الخدمات الأساسية لمواطني المملكة من أصحاب الدخل المحدود.

المشاركة المجتمعية في إطلاق المبادرات السكنية - تويتر الإسكان التنموي وزارة الإسكان

إنشاء الصندوق الوقفي للإسكان

الإسكان التنموي يستهدف مستفيدي الضمان ومن في حكمهم لذا أطلقنا مبادرة الصندوق الوقفي لتوفير السكن الملائم فنحن #لأجلهم_نبني pic.twitter.com/mZvscKyvlh — الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية (@dev_housing) October 5, 2017

أطلقت وزارة الإسكان مبادرة في 2017 صندوق وقفي للإسكان، ويقوم الصندوق بتجميع أموال التبرعات لتوفير سكن مناسب لغير القادرين من المجتمع، واستمر الصندوق حتى تم تطويره باسم مبادرة الإسكان التنموي، وتشاركت كل من وزارة الإسكان السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية في توفير السكن لتلك الفئة من المجتمع مع كل مشروع سكني عملاق.

الفئات المستفيدة

يتوفر لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة حق انتفاع من الوحدة السكنية بإيجار رمزي 200 ريال ينتهي بتملك الشقة السكنية، وذلك للذين ليس لديهم مصدر للكسب إلا راتب الضمان، بينما يكون الإيجار للذين لديهم مصدر للكسب 800 ريال شهريا، ويتم وضع عدد من المعايير لقبول طلب التسجيل للحصول على شقق لتلك الفئة.

شروط التسجيل بالبرنامج

توفر وزارة الإسكان شقق لفئات الضمان الاجتماعي وفق عدد من الشروط، ولا يتم قبول الطلبات إذا نقص أحد تلك الشروط، وتتلخص في التالي:

يكون المتقدم من الجنسية السعودية.

لا يقل العمر عن 25 عام.

يجب أن يكون متزوج.

يكون من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

يتم تسجيل كافة بيانات الدخل (راتب الضمان – الراتب الشهري من وظيفة).

يكون ممن ليس لهم سكن مناسب.

لا يجب أن يكون استفاد من المبادرة من قبل.

كيف أسجل في الإسكان التنموي؟

يكون من حق الفئات محدودة الدخل الحصول على سكن منخفض التكاليف، وتستقبل وزارة الإسكان تسجيلات الأفراد و الجمعيات الأهلية والمؤسسات، ويجب الالتزام بشروط الاستحقاق لضمان قبول الطلب، ويتم التقديم بالخطوات التالية: