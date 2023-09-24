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رابط وخطوات الاستعلام عن فحص المنحة القطرية برقم الهوية عبر query.gov.ps

فاطمة سيد

رابط الاستعلام عن المنحة القطرية يشغل اهتمام العديد من المواطنين في قطاع غزة، حيث تُعتبر هذه المنحة واحدة من أهم وسائل الدعم التي تُقدمها الحكومة القطرية لمساعدة المحتاجين في قطاع غزة، وذلك نتيجة الحصار المفروض على السكان والتحديات الاقتصادية التي تواجههم في البلاد، وسنتعرف في هذا المقال على خطوات الاستعلام عن المنحة القطرية لعام 2023.

- صورة 2 - رابط وخطوات الاستعلام عن فحص المنحة القطرية برقم الهوية عبر query.gov.ps

دولارات من فئة ال100 دولار، -المصدر: المساء الإخباري.

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خطوات الاستعلام عن قيمة المنحة القطرية

تُعتبر المنحة القطرية واحدة من أقوى وسائل الدعم المقدمة من قبل الجهات القطرية لدعم سكان قطاع غزة الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة بسبب الأوضاع الراهنة، وللاستعلام عن قيمة المنحة، يُمكن اتباع الخطوات التالية:

1- انتقل أولًا إلى بوابة الاستعلام الحكومي.

2- أدخل رقم الهوية الوطنية.

3- قم بكتابة تاريخ الميلاد.

- صورة 1 - رابط وخطوات الاستعلام عن فحص المنحة القطرية برقم الهوية عبر query.gov.ps

شروط الحصول على المنحة القطرية لعام 2023

1- يجب أن يكون المتقدم من أصل فلسطيني ومقيم دائمًا.

2- يجب أن يكون العمر الذي يقدم به المتقدم أكبر من 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

3- يجب ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد.

4- يجب على المتقدم تقديم مستندات تثبت أنه لا يملك سجلات تجارية.

5- في حالة المرأة التي تم تطليقها أو التي فقدت زوجها، يُشترط أن تكون لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر.

6- يتم صرف المنحة القطرية للمستفيدين في قطاع غزة من خلال الأمم المتحدة، بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة.

7- يُمكن للمستفيدين التحقق من استحقاقهم للمنحة القطرية عبر رسائل تصلهم على هواتفهم المسجلة في قائمة البرنامج الموحد، وكذلك عبر الرابط الرسمي للوزارة.

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فاطمة سيد

كاتبة ومدونة بموقع نجوم مصرية، أعمل بالتدريس، وحاصلة على دكتوراة المناهج وطرق تدريس اللغة العربية من كلية التربية جامعة عين شمس، محبة للكتابة والاطلاع على كل ما هو جديد.

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