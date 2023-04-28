رابط وخطوات الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية دفعة مايو 2023

يرغب الكثير من المواطنين في الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية، وذلك للتعرف على أهلية استحقاق دعم دفعة شهر مايو 2023 من عدمها، وتتيح وزارة البيئة والمياه والزراعة إمكانية تقديم طلب اعتراض في حال رفض طلب الحصول على الدعم، حيث تسعى المملكة إلى توفير الدعم اللازم للعاملين في القطاع الزراعي، وذلك لتنمية الموارد الزراعية والثروة الحيوانية في المملكة، بالإضافة إلى تحسين المستوى المعيشي للعاملين في هذا القطاع.

طريقة الاستعلام عن دعم ريف

بعد التسجيل للحصول على الدعم، يمكن للمواطنين الاستعلام عن أهلية استحقاق هذا الدعم، وذلك عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة دعم ريف من خلال هذا الرابط.

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة، عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، ثم أضغط على أيقونة تسجيل.

اختر أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اضغط على أيقونة الاستعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية.

قم بكتابة رقم الطلب ورقم الهوية الوطنية، ثم اضغط على زر بحث.

سوف تظهر نتيجة الاستعلام، ما إذا كنت تستحق الدعم من عدمه.

شروط الحصول على الدعم

يتطلب التسجيل في دعم ريف، توافر عدد من الشروط والأحكام، والتي جاءت على النحو التالي: