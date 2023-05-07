رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1445 “شرح بالخطوات”

بدأ منذ قليل تسجيل طلاب الصف الاول الابتدائي في المدارس السعودية المختلفة عبر نظام نور بالنظام الجديد الذي لا يعتمد على أسبقية التسجيل بل إنه يعتمد على نظام المفاضلة بعدد النقاط مما يسمح بوجود فرص جيدة للقبول في المدارس، ويكون التسجيل إلكتروني كالمعتاد عبر منصة نظام نور التابعة للوزارة، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم بالتفصيل خطوات تسجيل الطالب.

فترة تسجيل طلاب الصف الاول 1445

يبدأ تسجيل الصف الأول الابتدائي 1445 من اليوم الأحد الموافق السابع من شهر أبريل 2023 والسابع عشر من شهر شوال 1444 وتستمر فترة التسجيل حتى اليوم الثامن والعشرين من شهر شوال 1444 الموافق الثامن عشر من مايو 2023.

رسالة لأولياء الأمور الأعزاء ..

ليس بالضرورة تسجيل الأبناء في الصف الأول إبتدائي الآن (مع فتح التسجيل مباشرة) .

بإمكانك التسجيل خلال المدة المتاحة و هي ١٢ يوماً ، لأن القبول لا يعتمد على أسبقية التسجيل بل على نقاط المفاضلة .

سيتم إعلان نتائج القبول بعد فرز النقاط يوم ١٥ ذو القعدة… — عبدالله السلطان (@3bdAllah_Sultan) May 6, 2023

الجدير بالذكر أن نتيجة تسجيل الطالب ستظهر في الخامس عشر من ذي القعدة بعد فرز نقاط المفاضلة بين الطلاب المسجلين، بالقبول ليس بالأسبقية ولكن بالاعتماد على المفاضلة.

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تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1445

من جانبها أعلنت وزارة التعليم عن خطوات تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي عبر منصة نور؛ حيث يتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

أولاً تسجيل الدخول إلى منصة نور الإلكترونية من هنا.

سجل الدخول ببيانات حساب ولي الأمر.

اضغط على أيقونة تسجيل طالب جديد ثم تسجيل الصف الأول الابتدائي.

أدخل بيانات الطالب وولي الأمر وبيانات المدرسة.

تنويه: يجب اختيار المدارس القريبة وفي النطاق الأول أولاً حتى لا يُحرم الطالب من نقاط المسافة.

أرفق المستندات المطلوبة للتسجيل في الصف الأول الابتدائي.

اضغط على إرسال.

حل مشكلة الطالب مسجل من قبل

إذا واجهتكم مشكلة الطالب مسجل من قبل على نظام نور يجب على ولي الأمر الدخول إلى الحساب مرة أخرى وتعديل بيانات الطالب أو التواصل مع رقم الدعم الفني وهو 19996 لحل هذه المشكلة.